CONOCIENDO EL PROYECTO DE REGLAMENTO DE APLICACIÓN DEL ITBIS A LOS SERVICIOS DIGITALES DE PROVEEDORES EXTRANJEROS

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Consultoría Jurídica del

Poder Ejecutivo convocan a todas las personas interesadas a realizar sus

comentarios, sugerencias y observaciones sobre el proyecto de “Reglamento

que regula el procedimiento para la aplicación del ITBIS a los servicios digitales

captados en la Republica Dominicana y que son prestados por proveedores del

exterior”.

Aquí se explican los principales elementos de este proyecto:

• ¿Qué son los servicios digitales?

Los servicios digitales son aquellos servicios que se ponen a disposición del

usuario a través del internet o de cualquier adaptación o aplicación de los

protocolos, plataformas o de la tecnología utilizada por internet o cualquier

otra red a través de la que se presten servicios mediante accesos en línea y

que se caracterizan por ser esencialmente automáticos y no viables en

ausencia de la tecnología de la información.

• ¿Significa esto que los usuarios dominicanos de estos servicios

pagarán ITBIS cuando contraten o consuman uno de los servicios que

ofrecen estos proveedores internacionales?

No. Quien va a pagar el ITBIS es el proveedor internacional respecto a su

servicio de intermediación (comisión). Este ITBIS no podrá repercutirse ni

compensarse en la República Dominicana, salvo que estos proveedores

instauren establecimiento permanente en este País.

• ¿Por qué los servicios digitales captados en la República

Dominicana deben pagar el ITBIS en este país?

Porque conforme al principio del destino en el caso del Impuesto sobre

Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios cuando grave el

consumo de servicios y bienes intangibles objeto de comercio internacional

está diseñado para asegurar que dicho impuesto se aplique en la jurisdicción

fiscal donde se produce el consumo o captación final, lo que mantiene la

neutralidad del sistema.

¿Cuál es el alcance del proyecto de decreto reglamento que regula el

procedimiento para la aplicación del ITBIS a los servicios digitales

captados en la República Dominicana y que son prestados por

proveedores del exterior?

Este proyecto reglamento alcanza a todos los servicios digitales brindados a

través del internet que sean utilizados, consumidos o captados en el país y

sean prestados por sujetos no domiciliados ni residentes en República

Dominicana, lo cuales están alcanzados por el Impuesto Sobre

Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS).

• ¿Están exentos los servicios digitales del ITBIS en la República

Dominicana?

No. Los servicios digitales no se encuentran enlistados como servicios

exentos del Impuesto sobre las Transferencias de Bienes Industrializados y

Servicios (ITBIS), según el artículo 344 del Código Tributario; por lo que les

son aplicables las disposiciones del Código Tributario y del Reglamento

Núm. 293-11 para la Aplicación del Título III del referido Código.

•¿Quiénes terminarán pagando ITBIS a partir de este Reglamento?

Solamente prestadores de servicios no domiciliados ni residentes en

República Dominicana que, desde el extranjero, prestan servicios utilizados,

consumidos o captados en el territorio nacional. Tales como: Amazon,

Expedia, Google, Netflix, Spotify, DiDi, Uber, Expedia, Airbnb, Indriver, entre

otros.

• ¿Qué tipo de servicio digital quedaría sujeto a la recaudación del

ITBIS?

Publicidad en línea, intermediación en línea (comisión), los de transmisión de

datos, streaming, entre otros.

• ¿Podré pedirle a Amazon, Expedia, Google, Netflix, Spotify, DiDi,

Uber, Expedia, Airbnb, Indriver, entre otros, que me emitan factura con

comprobante fiscal a partir de la publicación de este Decreto?

No. El proveedor internacional, mientras no constituya establecimiento

permanente en la República Dominicana, no estará sujeto a las formalidades

de facturación Decreto 254-06 y la Norma General 06-21 o de cualquier

documento tributario por sus operaciones en territorio dominicano.

• ¿Me retendrán un 18% de mi tarjeta cuando pague mi factura de

servicio digital?

No. El Decreto no instaura agentes de retención sobre el consumo del

servicio al usuario dominicano.

• ¿Cómo tributarán estos proveedores internacionales?

Tributarán de manera virtual, presentando el ITBIS mediante una declaración

especial que deberá ser liquidada antes de los días 20 de cada mes.

• ¿Existe otro fundamento para exigirle el pago del ITBIS sobre sus

comisiones o servicios consumidos en la República Dominicana a

Amazon, Expedia, Google, Netflix, Spotify, DiDi, Uber, Expedia, Airbnb,

Indriver, entre otros?

Si. Otro fundamento es que las empresas dominicanas que realizan servicios

similares pagan sus impuestos. En ese sentido, la DGII tiene la obligación de

garantizar y facilitar la equidad en la aplicación equilibrada de las leyes

tributarias para garantizar un adecuado clima de competitividad en todos los

sectores económicos.

• Participa en el foro de contribuyente: Tu opinión es importante.

¿Cómo participo?

La versión digital del proyecto de Reglamento estará disponible en el foro en

línea de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), al cual se puede

acceder mediante el portal www.dgii.gov.do, en la categoría “Publicaciones”,

cliquear en “Foro de Contribuyentes” y seguir las instrucciones eligiendo el

documento de su interés. Asimismo, también estará disponible en la página

web de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, www.consultoría.gov.do.

Sus observaciones, recomendaciones y sugerencias también podrán ser

hechas por escrito, acompañadas de los documentos que las fundamenten,

y remitidas al correo electrónico iconsultoriajuridica@consultoria.gov.do; o

depositadas en el cubículo de recepción de correspondencias de la

Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, en el área de recepción del Palacio

de la Presidencia, ubicada en la esquina formada por la Av. México y la calle

Dr. Delgado, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional.

Esta convocatoria a consulta pública tiene una duración de veinticinco (25)

días hábiles, iniciando el martes quince (15) de febrero hasta el lunes

veintiuno (21) de marzo de 2022.