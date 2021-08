Congresistas aseguran que para aprobar nuevo estado de emergencia deberán estudiar solicitud a fondo

Legisladores de las diversas bancadas de la Cámara de Diputados indicaron este jueves que la carta del Poder Ejecutivo deberá explicar bajo cuáles razones se basa la nueva solicitud para la extensión del estado de emergencia, que vence este próximo 28 de agosto.

Expresaron esperar que no sean las antes planteadas ya.

En ese sentido, la diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Nelsa Shoraya Suárez, manifestó que la nueva solicitud que fue enviada a la Cámara de Diputados por el presidente Luis Abinader deberá explicar bien las prerrogativas para realizar dicha solicitud, que hasta el momento no ha sido evaluada en esa cámara legislativa.

Indicó que una vez que esta nueva extensión, que sería la octava, llegue al hemiciclo será estudiada por los diputados si es en beneficio del país.

De igual forma se expresó su homólogo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, quien aseguró que “para que se necesitan más estados de emergencia si ya se le han aprobado ocho”. También planteó que esa solicitud debe estudiarse a fondo.

“Ellos (PRM) son mayoría y pueden usar eso para aprobarlo, pero es insensato que después de un año y varios meses de nosotros aprobarle los estados de emergencia adicionales, no pueden estar pidiendo otro más”, indicó Sánchez.

Señaló que el mundo ya comenzó a normalizarse, por lo que esta nueva solicitud no tiene mucho sentido.

Mientras que el vocero del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Máximo Castro, dijo que lo más importante para conocer y aprobar la solicitud realizada por el presidente Abinader es ver bajo cuáles condiciones se fundamenta.

“Hay que estudiarlo con mucha profundidad, porque en el país hay regiones que ya se les levantó el toque de queda por la alta tasa de vacunados contra el COVID-19”, sostuvo Castro.

El presidente de la República, Luis Abinader, envió una carta al Congreso Nacional el pasado 17 de agosto, en la cual pidió a los diputados que extiendan el estado de emergencia por 45 días más, esto debido al azote de la pandemia del coronavirus en el territorio dominicano.

Aunque hay diputados que han expresado estar dispuestos a estudiar bien la solicitud, el legislador del Partido de la Revolución Dominicana (PRD), Héctor Darío Féliz, señaló que el estado de emergencia ya no es necesario por lo que el presidente no debería haberlo solicitado una nueva vez.

“Ya hay provincias que se libraron del toque de queda y vendrán otras más que se sumarán también, por lo que no veo que se siga en estado de emergencia, por lo cual no lo vamos a apoyar”, señaló Héctor Darío Féliz.

Los legisladores coincidieron en que no se impone la necesidad de un nuevo estado de emergencia, debido a que ya los números de contagios y la letalidad han bajado y desde el Poder Ejecutivo han reducido las medidas adoptadas para evitar un rebrote del COVID-19.

Para el diputado del partido Alianza País, José Horacio Rodríguez, las solicitudes del estado de emergencia deben ponderarse y no aprobarse de “manera alegre”, como se ha estado haciendo durante el último año.

“Esto no es sano, tenemos que estudiar si sigue siendo necesario, porque el país ha ido avanzando y hemos aprendido a vivir con esta pandemia que no se sabe cuándo va a terminar, por lo que creo que no podemos pasarnos los cuatro años del PRM en estado de emergencia”, aseveró el congresista.

Explicó que la cúspide de crisis del COVID-19 ya pasó, por lo que las personas deben aprender a vivir en la nueva normalidad sin tener que estar bajo un estado permanente de emergencia que de entrada a su parecer es improcedente.

Los congresistas estuvieron de acuerdo en que la presente solicitud, que se debería conocer la próxima semana en la Cámara de Diputados, ya que el actual estado de emergencia vence el 28 de agosto, debe ser sometida a una evaluación exhaustiva por los legisladores para definir si en realidad el país lo necesita.

Fuente: https://www.diariolibre.com