Congresista Espaillat y organizadores de la Gran Parada Dominicana reconocen labor del Cónsul dominicano

NEW YORK.- El Cónsul General de la República Dominicana acreditado en esta ciudad, ingeniero Eligio Jáquez Cruz, designado mariscal de la Gran Parada Dominicana de El Bronx, fue reconocido anoche por el trabajo social que realiza a favor de la comunidad dominicana residente en los estados de New York, Pensylvania, Connecticut y New Jersey, los cuales están dentro de su jurisdicción.

La primera proclama en reconocimiento de su ardua labor consular la expidió el congresista Adriano Espaillat, quien hace pocos días dijo en la prensa que “estoy orgulloso al igual que nuestra comunidad de la gestión que realiza el Cónsul dominicano en esta ciudad de Nueva York”.

En ese mismo orden el presidente y fundador de la Gran Parada Dominicana del El Bronx, señor Felipe Febles también entregó un pergamino en reconocimiento de los buenos servicios a la comunidad que presta el representante consular dominicano a favor de los dominicanos y dominicanas de New York. Igual gesto tuvo la directiva de la Cámara de Comercio Dominico-Americana de los Estados Unidos anoche durante un acto para la ocasión.

Jáquez Cruz recibió las tres distinciones en el marco de las cenas de gala que tradicionalmente realizan los organizadores del evento cultural, el cual se llevó a cabo en Marina Del Rey Caterers, ubicado Drive Throgs Neck, Bronx, en New York.

A la ceremonia asistieron diversas personalidades de la comunidad dominicana y representantes del gobierno dominicano que vinieron desde República Dominicana a participar del Festival Gastronómico de de este viernes y sábado y también a la Gran Parada de El Bronx entre ellos, el ministro de Agricultura, ingeniero Limber Cruz, el administrador del Banco Agrícola, ingeniero Fernando Durán, el viceministro de Agricultura, ing. Rafael Paulino Rodríguez, el encargado de los invernaderos de Agricultura, ing. Luis Rosario, así como el actor Carlos De la Mota, director general del Instituto del Dominicano en el Exterior (Index).

Posterior a este evento, el Cónsul Eligio Jáquez también asistió a la cena de gala que organizó la Cámara de Comercio Dominico-Americana de Estados Unidos en el centro de eventos Maestros Caterers Hall del condado de El Bronx, en cuyo evento el representante consular hizo un llamado a los dominicanos y dominicanas a acudir masivamente al Festival Gastronómico de este fin de semana, así como al desfile de la Gran Parada Dominicana de El Bronx , este domingo donde su persona fue designada como Mariscal, quien es la figura principal del evento cultural que durante 32 años se realiza en Nueva York.

Al recibir ambos reconocimientos el Cónsul Eligio Jáquez Cruz estuvo acompañado de sus hijos Mariely, Jáquez, su hermano Antonio Jáquez, su asistente Jacinto Díaz, Monín Almonte, directora del departamento de Asuntos Comunitarios, Amintore Pérez, Sarah Machado, de asuntos jurídicos, Elvin Tineo de Operativos Móviles y el periodista Erasmo Chalas Tejeda, director de comunicaciones del Consulado.