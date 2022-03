Conglomerado por la Transparencia insatisfecho con declaraciones del presidente de JCE en España critica exclusión de manipulación de elecciones 2020 en exterior

NUEVA YORK._ El denominado Conglomerado por la Transparencia (CPT), se mostró insatisfecho por las declaraciones en España del presidente de la Junta Central Electoral (JCE), doctor Román Jáquez Liranzo, diciendo que se quedó “cojo” al excluir la manipulación y el caos electoral que se produjo en las elecciones del exterior 2020.

El grupo, integrado por activistas comunitarios, dirigentes políticos, profesionales, deportistas, comunicadores, gestores de diferentes áreas y representantes de reconocidas instituciones en ultramar, envió un comunicado de prensa en el que sostiene que el presidente de la JCE, tampoco dio a conocer a qué altura va el proceso en el que él, encabezando una comisión investigadores del tribunal de elecciones descubrieron las maniobras institucionalmente impúdicas que cometieron funcionarios cancelados, suspendidos y amonestados del tribunal de elecciones, después de cometer los desfalcos económicos y los desmanes electorales verificados por las investigaciones del organismo electoral.

Durante un acto en Madrid (España) en el que se escogieron a los nuevos miembros de las OCLEE´s Jáquez Liranzo dijo que “el voto en el exterior es una conquista que no se debe retrotraer, “ni con el pensamiento”, saliendo en defensa de los dominicanos en el exterior, pero el conglomerado sostiene que lo dicho por el presidente de la JCE no tocó lo que esperan los votantes dominicanos afectados por los desfalcos, quema de votos, desacato al Tribunal Supremo Electoral (TSE) al no referirse al caso.

“Creemos que el presidente de la JCE debió sumar a su declaración lo ocurrido en los distritos de Nueva Jersey, Pensilvania y Washington DC con los referidos desmanes y desfalcos cuyas pruebas son conocidas por toda la comunidad en el exterior y que desde hace algún tiempo ya están en manos de la Procuraduría Especializada en la Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA) que tampoco da señales de tener interés en hacer que los responsables de esos desmanes paguen ante la justicia dominicana”, añade el CPT.

Aunque el grupo se mostró parcialmente de acuerdo con lo dicho por el presidente de la JCE, lo emplazó a agregar a sus declaraciones “y siempre y cuando no hayan manos crimínales manipulando la voluntad popular ni malversando los fondos públicos”

El conglomerado se refirió también a lo dicho por el miembro titular del pleno de la junta doctor Samir Rafael Chami Isa, quien señaló en el mismo evento que, “en un régimen democrático se fomenta el pluralismo, se permite la competencia electoral y se celebran elecciones auténticas, respetando el ejercicio de mayoría del ejercicio del voto electoral”, diciendo que nada de eso ocurrió en las elecciones del exterior 2020, sino todo lo contrario.

“Eso, fue lo que debió haber el doctor Chami Isa, porque como parte de la conspiración para vulnerar la voluntad y el derecho constitucional de los electores de la circunscripción #1 en 2020, no se respetaron ninguno de esos criterios”, agrega el conglomerado.

Dice el documento de prensa del CPT que aunque el presidente de la JCE, se mostró eufórico porque el voto en el exterior cuenta con el mayor porcentaje de votantes en ultramar entre todos los países de América Latina, de un 7.9% del padrón general de la junta no se comprometió a prevenir que no ocurrirá una situación similar en las elecciones de 2024.

“Esperamos que lo que pasó en 2020 no desaliente a los votantes dominicanos del exterior para empujar una abstención récord como respuesta a esos desmanes”, advirtió el conglomerado.

Se espera que el presidente de la JCE y sus acompañantes visiten los estados de Boston, Providence, Washington, Filadelfia, Nueva Jersey y Nueva York a partir del 19 de este marzo 2022 y en cuyas actividades podrían ser cuestionados sobre el proceso judicial esperado contra los culpables.