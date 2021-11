CONFENAGRO aboga por una nueva ley de desarrollo agropecuario y agroindustrial

El presidente de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (CONFENAGRO), Wilfredo Cabrera, anunció que a petición del presidente Luis Abinader, la institución aportará al Gobierno un anteproyecto de Ley de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial, lo que está contemplado en la Encuesta Nacional de Desarrollo Agropecuario (ENDA2020-2030).

Consideró que esa legislación es una asignatura pendiente en el sector agropecuario, pues “no es fácil echar hacia adelante un país donde no tenemos reglas equitativas con respecto a los países con los que estamos compitiendo en el marco del Tratado de Libre Comercio”, precisó.

Cabrera participó en el panel sobre Desarrollo Agroindustrial y Propuesta de Ley de Desarrollo Agroindustrial en el marco de la ENDA2020-2030, en el último día del II Congreso Nacional de Productores Agropecuarios, realizado en Bávaro, provincia La Altagracia.

Indicó que la agroindustria es parte de la solución a la inestabilidad del mercado, y que se requiere de esta Ley para estimular la instalación de nuevas empresas agroindustriales y la creación de más empleos de calidad.

Por otra parte, Cabrera dijo que el sector pecuario en República Dominicana tiene la mejor genética a nivel mundial, y refirió que en el área avícola habían 20 líneas genéticas para producir pollos hace 15 años, y que hoy día quedan tres, de las cuales dos tienen el 96% a nivel mundial.

Refirió que en el año 2000 el sector avícola comenzó “un proyecto de abuelas” conformado por 20 empresas que llegaron a ser hasta competencia de mercado, “pero la mayor es la línea genética de Estados Unidos, que es parte del proyecto acá en el país”.

Asimismo, afirmó que la competencia está acechando a los productores nacionales con las importaciones. “Tenemos genética, pero si no estamos industrializados y no automatizamos los sistemas, no echaremos hacia adelante, por lo que es necesario agroindustrializar nuestros procesos”, afirmó.

Con respecto a la ley de agroindustria, dijo que debe alzarse como un nuevo gran comprador la parte de agroindustria de productos agropecuarios con objetivos como ampliar el volumen de producción agrícola y de ganadería, con el objetivo de elaborar mediante transformación nuevos productos con valor agregado.

Explicó que ello servirá “para aumentar nuestra presencia en el mundo con productos que quizás más difícil de comercializar en fresco. Esta es nuestra marca país, elevar el nivel de inocuidad de los productos, pues la industria considera el maquilado de los productos agropecuarios como una labor agroindustrial”.

El presidente de CONFENAGRO adelantó que esta entidad está resuelta a defender en los estamentos obligados esta iniciativa DE LEY, la que dijo es única “y un traje a la medida para el sector agropecuario de este país”.

Con nichos de mercados

Mientras que Isidoro de la Rosa, líder cacaotalero y directivo de CONFENAGRO , se mostró a favor de desarrollar la agroindustria de nichos de mercados.

Dijo que los inconvenientes del clima hacen a las empresas agrícolas algo extremadamente complejo, debido a que se requiere de seguro contra inundaciones, sequía y otros eventos atmosféricos.

Por otra parte, Ulises Rodríguez, director de Proindustria, afirmó que esa institución asume con responsabilidad lo planteado por CONFENAGRO , en el sentido de mejorar la competitividad industrial en el país.

Explicó que hay muchos incentivos en la ley de Proindustria, y que el 37% de los registros son agroinindustrias, además de que los productores pueden beneficiarse de sus incentivos.