COMPARTIENDO DIÁLOGOS CONMIGO MISMO

ACCIÓN COLECTIVA PARA FRAGUAR ILUSIÓN

(En nuestro diario de vida, ha de figurar el pan como aliento y la fuerza

cooperante conjunta, a través del lenguaje de los sueños y del abecedario

de las ilusiones. No podemos desfallecer, tenemos que vivir hasta

desvivirnos por vivir, que la fuente vivencial está en el corazón. Mil

pulsos unidos nadie los paraliza; mientras desunidos es como enterrarse

en curso. Además, aquel que sólo está para sí, también está difunto para

los demás).

I.- ASISTE Y RESISTE

Puede que nos asombren las sombras,

que nos impidan tomar la orientación;

que la adversidad nos deje sin fuerza,

pero no podemos abandonar la senda,

hay que luchar por ella sin inmolarse.

Resistamos, no renunciemos al ahogo,

alcancemos familiaridad en nosotros,

tomemos la respiración del sacrificio,

despertemos al término de la batalla,

para acogerse y recogerse en familia.

La pasión está en no desmoronarse,

en reconstituirse en cada amanecer,

en tragar saliva y en aguantar recto;

pues aunque la senda sea tenebrosa,

existimos para darnos luz y caminar.

II.- ESPERA Y ESPERANZA

Romper raíces de sol es destruirse,

y hemos venido para reconciliarnos,

para tejer un nuevo relato edificante,

para crear y recrearnos en el amor,

para amarnos y revitalizar el alma.

En esta espera hay que estar unidos,

por la fe de un Dios que no reniega,

que nos busca y rebusca sin cesar,

que persevera en el abrazo perenne,

a la expectativa de reencontrarnos.

Hemos de estar en guardia siempre,

buscando la manera de cohabitar,

y el modo de coexistir en quietud;

moviendo el propósito de placidez,

y removiendo el juicio del poema.

III.- EJERCICIO Y TRABAJO

La liturgia de los días está en forjar,

un ejercicio que nos renazca vivos;

vivos para un armónico reverdecer,

en comunión y donación perdurable,

en un sí de afectos y efectos únicos.

La carga es una cruz que nos hace,

encauzar la labor de nuestro paso

por la tierra, volviendo la mirada

a Jesús, que hizo de la vida un don,

una entrega de virtudes y bondades.

Demos orden al verbo en la verdad,

a la savia para que crezca el árbol,

avivemos lo viviente, no el agobio,

seamos dóciles a la voz del espíritu,

e inaccesibles a la conducta suicida.

Víctor CORCOBA HERRERO

corcoba@telefonica.net

08 de octubre de 2022.-