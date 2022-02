Comisionada Dominicana de Cultura se despide en grande

Comisionada Dominicana de Cultura Lourdes Batista-Jakab se despide en grande y destaca éxitos en su gestión en favor del arte y la cultura en beneficio de la diáspora. La destacada escritora agradeció el respaldo del equipo de profesionales que labora en la institución. Batista promete seguir trabajando desde el sector privado en favor de la cultura dominicana en el exterior con todos los sectores. “Mi apoyo incondicional a la gestión que viene realizando nuestro Presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, quedan fuera de cualquier duda”. A los distinguidos amigos de los distintos medios de comunicación que se encuentran aquí.

Buenas Tardes distinguido amigos: Queremos aprovechar esta oportunidad para agradecer que hayan aceptado nuestra invitación. Siempre estaré muy agradecida, junto al equipo de hombres y mujeres que me acompañan, por el trato tan consecuente que nos han dispensado desde el momento mismo que asumimos esta institución a la cuál le agradezco tanto. No quiero comenzar esta rueda de prensa sin antes agradecer a todos aquellos profesionales en las distintas disciplinas del saber, a los escritores y poetas, a los dueños de distintos establecimientos comerciales y de las pequeñas industrias, a los artesanos, a las oficinas de servicios, a los dirigentes comunitarios, gremiales, políticos, y a la comunidad en general que son “Los amigos del Comisionado”, por su decidido apoyo a esta gestión. Y ni qué decir de los artistas, actores y cantantes que juntos a los cientos de voluntarios hicieron posible que realizáramos la Primera Feria Cultural y XXII del Libro más extraordinaria y exitosa jamás realizada en esta ciudad de nuestros amores, New York. En esta tarde, le agradezco por venir a esta recepción que les debíamos, ya que en los días de Navidad por razones de salud no pudimos darnos un abrazo fraterno con una sonrisa de satisfacción por el deber cumplido.

Queridos amigos de los medios creadores de noticias, no sé si recuerdan el largo camino lleno de rocas, escarnios y espinas que juntos decidimos recorrer. Fuimos merecedores de los ataques más virulentos y nauseabundos, hasta el extremo de insinuar que seríamos capaces de cometer dolo con el dinero de la Cena de Gala, los aportes de patrocinadores y de los padrinos. Estas insinuaciones son cosas que molestan y más cuando lo único que hemos hecho, todos nosotros, es trabajar sin descanso aun enfermos y robándose el espacio que a nuestra familia le corresponde. Nada más terminado el proceso de la Feria Cultural y del Libro, comenzamos a realizar análisis para detectar y corregir los pequeños errores que se habían cometidos y que como ustedes sabrán son normales, en las circunstancias de una pandemia global, falta de recursos financieros y por demás, la envidia y la maledicencia de unos pocos que pueden hacer mucho ruido, incluso más que la mayoría que amamos a nuestra Patria con locura. Hasta este momento en que estoy con ustedes los ataques no paran. Creemos que el norte de algunas personas es dañar reputación e imagen, es por ello, que hoy estaré presentándoles a todos ustedes por escrito el informe financiero de cada centavo que se manejó, incluyendo aportes personales nuestros para poder cumplir con aquellas personas que nos vendieron algún servicio y a otras con las que tenemos deudas adquiridas. He aquí le entrego el informe y quiero que por favor den detalles completos y difusión del mismo por los distintos medios a su alcance. Pero que no se quede ahí, sino que estoy abierta a cualquier tipo de cuestionamiento en ese sentido.

Desde que asumí está responsabilidad se comenzaron a esparcir muchos rumores y ruidos de que me iban a cancelar. Esos rumores me han acompañado en todo el trayecto de mi gestión, incluso arreciaba por diversas vías cuando más empeñados estábamos en nuestras actividades como fueron las ferias de las que acá hemos hablado. Nunca, sin embargo, le prestamos oídos a esos rumores y continuamos trabajando sin descanso, a pesar de las numerosas trabas que se nos ponían en el camino, de manera especial a partir de la entrada de la nueva ministra que es la actual incumbente. Como todos saben, hace unos meses venimos enfrentando la situación del edificio que ocupa nuestra institución. Cuestión ajena totalmente a nuestra voluntad y cuyo empeño en solucionar ha provocado algunos desencuentros con la dirección actual del ministerio de Cultura de la República Dominicana. Las negativas de los funcionarios encargados de gestionar, aprobar y liberar los fondos necesarios para cumplir los requerimientos técnicos y legales exigidos por las autoridades de la ciudad de Nueva York, pusieron en riesgo la permanencia del espacio físico donde el Comisionado de Cultura ha venido realizando hasta ahora sus actividades. Por tal motivo, y atendiendo al bien mayor de mantener disponible este espacio que nunca como ahora ha estado más al servicio de nuestra comunidad dominicana y latina en esta gran nación, decidí utilizar los fondos disponibles para honrar esos pagos y mantener nuestra sede. La negativa a apoyar financieramente el Festival de Cine del Minuto Migrante, dirigido por el cineasta Etzel Báez, fue otra de las cuestiones en las que no aceptamos el concepto de “gastos extraordinarios y superfluos” que le fuera dado por funcionarios del ministerio de Cultura. El Festival continúa bajo el auspicio de nuestra ONG “Solo para Locos”, de numerosos colaboradores entusiastas y patrocinadores leales comprometidos con la cultura dominicana, incluyendo mi propia empresa, puesto que como es de conocimiento común, aunque no creo haberme referido públicamente a ello antes, no es la primera vez que mi esposo el Dr. Robert Jakab y yo hacemos aportes importantes para hacer avanzar el buen desenvolvimiento del Comisionado y sus numerosas, útiles y oportunas actividades desde y hacia la razón de ser de nuestro trabajo que es la comunidad dominicana y latina en Nueva York y todo el territorio de los Estados Unidos. Los jóvenes que han venido durante un año realizando un arduo trabajo de síntesis y un despliegue admirable de elementos técnicos para presentar sus trabajos en el Festival de Cine no verán truncados sus sueños ni perdidos sus esfuerzos y recursos. Sus premios están esperando por ellos. Otra de las cuestiones que defendimos fervientemente fue el derecho de nuestros empleados a disfrutar del doble sueldo navideño del 2021, como lo hicieron todos los demás trabajadores del Estado. Sin embargo, no solo no se le ha abonado ese salario justamente merecido, sino que el que le corresponde del mes de enero tampoco les ha llegado al día de hoy que vamos casi a mitad de febrero. Si estas acciones injustificables y mezquinas no son un sabotaje a la gestión que encabezamos y al trabajo que ha realizado este equipo con el apoyo entusiasta de la comunidad, de los artistas y escritores, de los colaboradores que siempre nos apoyan, creo sinceramente que resultan al menos bastante sospechosas. Finalmente, como se había venido anunciando desde el inicio mismo de mi gestión, como les comenté antes, en el día de hoy he recibido desde el despacho de la ministra de Cultura la notificación de mi revocación como Comisionada Dominicana de Cultura en los EEUU. Ahora yo quiero, amigos de la prensa y blogueros, que les pregunten a los que están aquí y a otros que ahora no están: desde colaboradores, dirigentes comunitarios, gremiales, instituciones culturales y representantes estatales, si en nuestra gestión no se le ha abierto a todos un espacio decente y de transparencia, sin importar las corrientes y expresiones culturales de la diáspora.

Nos queda la conciencia tranquila por el trabajo realizado, y sobre todo porque no cedimos a las pretensiones de políticos egoístas y envidiosos, cuyo empeño principal es el de convertir el Comisionado en un instrumento de sus apetencias. El Comisionado Dominicano de Cultura no está muerto, no es una carroña para que buitres y cuervos se lo coman. Si a pesar de los ataques y las diatribas que venimos recibiendo durante todo este tiempo, nunca pensamos en la idea de renunciar al cargo o de poner el cargo a la disposición, era por dos razones fundamentales: Primero, porque no queríamos dar a entender que tenían razón las acusaciones infundadas y las calumnias contra nosotros y nuestra gestión, y segundo, porque tampoco queríamos dar la idea de que no estábamos a la altura del cargo y de las lides políticas.

Desde el lugar en que me encuentre a partir de hoy, como lo he hecho siempre desde mucho antes de asumir la responsabilidad de la que hoy se me despide, defenderé al arte y la cultura dominicana, y a todos aquellos que la hacen y practican. Y mi apoyo incondicional a la gestión que viene realizando nuestro Presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, quedan fuera de cualquier duda. Quiero que este informe financiero los den a conocer y que me hagan todas las preguntas. Anexo: Informe Financiero de La Feria Cultural y del Libro

Muchas Gracias por venir y por su denodado apoyo.(Zabalaaldia).