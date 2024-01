Comerciantes víctimas de delincuencia no hacen denuncias porque la policía no le presta atención

SANTO DOMINGO, R D.- El comercio detallista establecido en los barrios ha

sido impactado por la ola de robos y atracos que afecta el país, denuncio el

licenciado Antonio Cruz Rojas, presidente de la Confederación Nacional de

Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana, (CONACER).

Reveló que no hay estadística exacta de la cantidad de comerciantes que han

sido atracados o robados porque muchos no hacen la denuncia por varias

razones, entre estas que cuando acuden donde las autoridades no les prestan

la atención debida, pero también para no crear desasosiego en el sector y a sus

clientes.

Igualmente manifestó que muchos comerciantes por temor a la delincuencia

están cerrado más temprano y han tenido que colocar verjas de hierros para su

protección, cambiando la apariencia del establecimiento.

“Nosotros le hemos sugerido a la policía, que es la que tiene la responsabilidad

de vigilancia permanente, establecer un mecanismo que permita algún nivel de

protección a los colmados en su periferia y que estos pudieran apoyar

económicamente para crear una especie de seguridad, pero no han recibido

repuesta”, sostuvo.

El licenciado Cruz Rojas, quien se expresó en esos términos al ser entrevistado

en el programa Frente al Mundo que producen José Carmona, Raúl Herrera y

Guillermo de la Rosa, por el 6, Canal del Sol, dijo que otro de los problemas

que afectan el comercio, es el precio del dólar, porque cuando el comerciante

adquiere los productos con un valor más alto suben los precios y mientras el

consumidor se acostumbra, bajan las ventas.

En otro orden manifestó que, de acuerdo a las autoridades del ministerio de

Industria y Comercio, el 67 por ciento de las micros pequeñas y medianas

empresas (mipymes) no están formalizadas, lo que no le permite asesar a las

facilidades que otorga el gobierno.

Sostuvo que todo aquel que inicia una micro, pequeña o mediana empresa

debe saber que existen normas, principios, reglas y requisitos que tiene que

cumplir para poder recibir las facilidades que otorga el Estado Dominicano, por

lo que entiende que todo emprendedor tiene que recibir conocimiento sobre

la importancia de formalizar su mipimes; tener su RNC y pagar los impuestos

de lugar.

El presidente de CONACER abogó por la creación de un instituto escuela de

capacitación para los mipymes y formar los emprendedores para enseñarles la

base del conocimiento a la hora de dirigir una micro, pequeña o mediana

empresa.

Explico que la idea del instituto escuela surgió después del estudio de la Oficina

Nacional de Estadística, denominado Encuesta Nacional de Hogares, efectuada

en el año 2021, donde se determinó las debilidades de las micros, Pequeñas y

Medianas empresas, en República Dominicana, en términos educativo,

vivienda y seguro médico familiar.