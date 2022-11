CMCA elige al gobernador Héctor Valdez Albizu presidente de ese organismo regional

Es la cuarta vez que Valdez Albizu asume esta función. También fue

elegido Odalis Marte como secretario ejecutivo del CMCA, primer

dominicano en ocupar esa posición.

San José, Costa Rica. El gobernador del Banco Central de la República Dominicana

(BCRD), Héctor Valdez Albizu, fue elegido por cuarta ocasión presidente del Consejo

Monetario Centroamericano (CMCA), durante la 296 Reunión Ordinaria de ese

organismo regional, encuentro en el que también fue elegido secretario ejecutivo del

CMCA Odalis Marte, primer dominicano en ocupar esa posición.

Valdez Albizu participó además en la IX Reunión conjunta del CMCA y el Consejo

Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de Seguros y de otras Instituciones

Financieras (CCSBSO). Ambas reuniones se llevaron a cabo en modalidad híbrida, los

días 24 y 25 de noviembre, en la ciudad de San José, Costa Rica, con la participación

de los presidentes y gobernadores de los bancos centrales de la región, así como

oficiales y funcionarios gubernamentales, que evaluaron el desempeño y las

perspectivas económicas de los países de Centroamérica y de la República

Dominicana, entre otros aspectos.

La 296 Reunión del CMCA inició con las palabras de bienvenida del presidente del

Banco Central de Nicaragua y presidente saliente del CMCA, Ovidio Reyes Ramírez,

por las de Róger Madrigal, presidente del Banco Central de Costa Rica, y las de

Domingo González, secretario ejecutivo saliente del CMCA.

En la introducción, Ovidio Reyes aprovechó para dar unas palabras de despedida de su

posición como presidente del CMCA, agradeciendo el apoyo recibido de la Secretaría

Ejecutiva del CMCA (SECMCA) y de los países miembros del CMCA. En ese sentido,

de acuerdo con el orden de sucesión de la Presidencia del CMCA, corresponde al

gobernador del Banco Central de la República Dominicana ejercer el cargo para el

período 2023-2024.

Durante el encuentro, se otorgó la oportunidad a cada banco central de exponer el

contexto macroeconómico vigente y sus perspectivas para el 2023. Al respecto,

tomaron en cuenta la evolución del producto interno bruto, la inflación, las condiciones

financieras nacionales e internacionales, la situación fiscal y el actual entorno

internacional complejo.

De manera particular, las autoridades hicieron énfasis en las presiones inflacionarias

externas derivadas del incremento de los precios internacionales del petróleo y otras

materias primas, las perturbaciones en las cadenas globales de suministros, la

incertidumbre asociada al conflicto entre Rusia y Ucrania, los efectos persistentes de la

pandemia, especialmente en China, y el endurecimiento en las condiciones financieras

internacionales, así como el posible impacto de una recesión derivada del aumento de

las tasas de interés de la Reserva Federal de los EE.UU.

Todos los países mostraron mejoras en sus tasas de crecimiento, mejoras en las

entradas de divisas, destacando el comportamiento de las remesas; no obstante,

algunos han tenido más dificultades que otros en enfrentar la inflación, siendo este el

mayor reto.

En ese tenor, el gobernador del BCRD Valdez Albizu señaló que luego de la rápida

recuperación en el año 2021, la economía dominicana ha mantenido un buen

desempeño al registrar una expansión promedio de 5.4% en el periodo enero-

noviembre 2022. Indicó que, a pesar del complejo entorno internacional, la economía

dominicana se ha mostrado resiliente ante los choques adversos, por lo cual se

proyecta un crecimiento entre 5.0% y 5.5% al cierre del año 2022, cercano a su

crecimiento potencial; mientras que para el año 2023 se prevé que la actividad

económica tendrá una expansión de 4.5%.

En cuanto al sector externo, Valdez Albizu destacó el notable dinamismo del turismo,

que registró unos US$6,300 millones durante los primeros nueve meses del año. De

igual forma, las remesas familiares acumularon unos US$ 8,125 millones en enero-

octubre, mientras las exportaciones totales crecieron en torno a 14.2% de manera

interanual; asimismo, se recibieron flujos del orden de los US$2,870.4 millones por

concepto de inversión extranjera directa (IED).

Además, resaltó que este favorable desempeño de las actividades generadoras de

divisas ha contribuido a mantener la estabilidad del mercado cambiario, presentando

una apreciación de aproximadamente 5.3% acumulado hasta noviembre 2022; de igual

forma, ha contribuido a seguir fortaleciendo los niveles de reservas internacionales,

ubicándose por encima de los US$ 13,500 millones al cierre de octubre, equivalente a

un 12% del PIB y aproximadamente 6 meses de importaciones.

Durante su comparecencia en la reunión, el Valdez Albizu señaló que, para

contrarrestar las presiones inflacionarias en el país, el BCRD ha continuado con el plan

de normalización monetaria iniciado a finales del pasado año, revirtiendo la postura

expansiva implementada a inicios de la pandemia.

En ese sentido, informó que se ha incrementado la tasa de política monetaria al pasar

de 3.00% a 8.50% anual, junto a operaciones de mercado abierto y el retorno gradual

de recursos para reducir el excedente de liquidez del sistema financiero. Concluyó su

participación resaltando la importancia de este tipo de eventos, el cual brinda la

oportunidad de compartir ideas y experiencias valiosas, facilitando una mayor

coordinación en las políticas de la región.

En el segundo día, se realizó la reunión conjunta con el CCSBSO, donde se analizó el

informe de Estabilidad Financiera Regional 2022 que incluye el desempeño reciente de

los bancos de la región. Asimismo, se expuso sobre la situación financiera de los

bancos regionales a noviembre 2022, la importancia de la ciber-resiliencia en los

sistemas de pagos, entre otros temas de relevancia.

En la actividad, el gobernador Valdez Albizu estuvo acompañado por Julio Andújar

Scheker, asesor económico de la Gobernación, y Brenda Villanueva de Cardoza,

directora del Departamento Internacional del BCRD.