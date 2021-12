Clínica Abreu celebra 80 años

En Clínica Abreu continúan adaptándose a los nuevos desafíos de la medicina, incorporando la

mayor plataforma tecnológica del país para la detección, diagnóstico, y seguimiento evolutivo

de diferentes patologías

Santo Domingo, Rep. Dom.- Los principales ejecutivos de Clínica Abreu están de fiesta

porque han pasado 80 años desde aquel 1941 cuando decidieron apostar por un lugar

que hoy en día goza de buena reputación y de un excelente personal.

Y no quisieron dejar pasar esta fecha por alto, por eso convocaron a un grupo de

invitados a un cóctel en la Casa de los Vitrales, que fue presidido por el presidente de

la República, Luis Abinader Corona.

Después de dar la bienvenida, el doctor Servio De Peña, presidente del Consejo de

Administración de Clínica Abreu, manifestó un emotivo discurso donde reseño el

camino que ha transitado la clínica para lograr y mantener el posicionamiento y

reconocimiento que gozan a sus 80 años de fundación.

Mientras que el doctor Wilson Mourad, presidente ejecutivo del Grupo de empresas

CDD, socio y aliado de Clínica Abreu en su última década, expresó que cuando se le

invitó a participar en este proyecto, no lo dudo por dos razones: “la primera es que me

presentaron una institución que nació para dejar una marca en la medicina

dominicana, que promovía la excelencia, que solo quería lo mejor para sus pacientes”.

Continuó diciendo que está visión y valores estaban alineados con los del Grupo CDD,

organización que fundó hace 30 años con el objetivo de ofrecer servicios médicos

actualizados, de la más alta calidad y con plataformas tecnológicas de última

generación.

La segunda razón fue que cuando conoció el personal médico; constató que los unía la

pasión por la medicina y la curiosidad científica.

Ochenta años de historia:

Clínica Abreu fue fundada en el 1941, y es considerada como una de las precursoras de

la medicina privada en la República Dominicana.

Gracias al alto nivel de formación y científico y a los profesionales del personal médico,

así como la avanzada plataforma tecnológica con la que cuenta las unidades de

servicios diagnósticos y terapéuticos, Clínica Abreu se ha ganado el reconocimiento,

confianza y admiración de la comunidad médica y de la población, posicionándose

como un referente nacional de calidad médica.

Grupo CDD Global se integra a Clínica Abreu desde el año 2012, una organización con

más de 30 años de experiencia en el desarrollo de servicios médicos a nivel mundial, y

que ha colaborado en la actualización de infraestructura y transformación tecnológica

de Clínica Abreu.

Durante la última década la institución ha ganado notoriedad a nivel regional y

latinoamericano en innovación tecnológica por el alcance de sus servicios en el área de

imágenes y de diagnóstico, tratamiento radiante y seguimiento evolutivo de

enfermedades oncológicas, obteniendo en varias oportunidades la distinción de ser

pioneros en la instalación tecnológica en Latinoamérica.

Entre los logros más recientes que ha tenido la institución destacan la instalación del

primer acelerador HALCYON de Latinoamérica, el primer PECT Discovery IQ del Caribe,

y la realización el primer PETCT con 18f-psma del continente americano.

Nuevos Proyectos

En el evento se presentó los proyectos a desarrollar en el año 2022, que incluyen un

Servicio De Resonancia Abierta Y PETCT en Bella Vista, iniciando con este la extensión

de los servicios ambulatorios de Clínica Abreu dentro la Ciudad Capital, la construcción

en Bani del primer servicio integral del cáncer de la Región Sur de país y en la sede

principal la construcción de dos nuevos pisos de servicios, espacio que contará con una

nueva sala de Hemodinamia y UCI cardiovascular, la incorporación de 8 nuevas

habitaciones tipo suite y también será remozado el servicio de emergencias,

concluyendo así con el proceso de recuperación de infraestructura iniciado hace unos

años en la institución.

El Lic. Jesus Fernandes, presidente ejecutivo de la institución, afirmo que estos

proyectos ya se encuentran en proceso de construcción y que una vez finalizados se

dará el paso a la robotización del abordaje quirúrgico.