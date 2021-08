Civilización aburrida

Supongo que Aus­tria es un país muy aburrido, por­que no tiene motoconcho, los semá­foros están sincroni­zados, la basura se recoge en la madrugada a la misma hora todos los días, no hay «selolimpios» ni «selocuidos» en sus avenidas, lo que se oye es música de los grandes clásicos, no tienen quien to­que el acordeón mejor que Fefita la Grande, y la gente no conoce el mangú con salchichón y aguacate, ni oyes a nadie decir «ayer me bajé un po­te», ni nadie saluda con un «¿y qué…?» o «¿cómo tú tá?» o «¿qué e´ lo que hay?», ni ningún político ha dicho que la Constitución es un pedazo de papel. Entonces, cabe pre­guntar: ¿Cómo se vive en un país tan civilizado?