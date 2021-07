CIRCE ALMANZAR AUMENTO SALARIAL ALCANZA A TODOS TRABAJADORES EMPRESAS NO SECTORIZADAS

La vicepresidente ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Circe Almánzar, , garantizó a todos los trabajadores de las empresas no sectorizadas, un mejor poder adquisitivo mediante el aumento salarial convenido con el Gobierno y los trabajadores establecido la semana pasada en la resolución 01-2021 del Comité Nacional de Salarios.

Dijo que para establecer el aumento salarial en las discusiones con el sector laboral y con el Gobierno fue la de considerar no realizar un aumento de salario agresivo a fin de no contribuir a la inflación de los productos de primera necesidad.

“En las discusiones con el sector laboral y el mismo gobierno, dijimos que hay que tener cuidado de no hacer un aumento excesivo, de hecho la propuesta de hacerlo escalonado”, expresó y agregó, “yo creo que la economía se va ajustando y es importante garantizarle el poder adquisitivo a la gente”, afirmó.

Indicó que la reclasificación de las empresas dispuestas en la referida resolución no permite que ninguna de las categorías tenga una reducción de salarios, ya que para ello se tomaron los datos de la Tesorería de Seguridad Social (TSS), que ya tiene clasificadas las empresas con los criterios de números de empleados.

Afirmó que la resolución del Ministerio de Trabajo basada en esos términos de la TSS, no permite que una empresa que sea señalada por ese organismo como mediana empresa, no habrá oportunidad que pase a ser pequeña, lo que garantiza que el empleado reciba su aumento salarial dispuesto en la referida resolución.

Almánzar habló en esos términos al ser entrevistada por Alexandra Izquierdo y Elías Ruíz Matuk en el programa “Lo Bueno con Alexandra Izquierdo” que se transmite los domingos a las 10:00 de la mañana por Teleantillas, canal 2.

Los nuevos salarios serán de 21,000 pesos, equivalente a un aumento del 19% en las grandes empresas; de 19,250 pesos para empresas medianas, lo que supone un aumento del 59%.

Además, un salario de 12,900 pesos para empresas pequeñas, para un 20% de aumento; y 11,900 pesos para las microempresas, lo que significa un 11% de aumento.

La reclasificación en la cual se ha basado este histórico acuerdo considera las microempresas con hasta 10 trabajadores y ventas brutas de hasta 8 millones de pesos anuales; las pequeñas empresas, de 11 a 50 trabajadores y ventas brutas de entre 8 hasta 54 millones de pesos en ventas anuales; las medianas empresas, de 51 a 150 trabajadores y ventas de 54 a 202 millones de pesos en ventas anuales, y las grandes empresas, de más de 150 trabajadores y más de 202 millones de pesos de ventas brutas anuales.

Con relación a la queja de las pequeñas empresas que tienen temor de quebrar, explicó que en términos nominales el impacto será mayor a las empresas grandes, “pero aún así si vemos los porcentajes que se le aplicaron a las micro empresas, de incrementos, fueron mucho menores que a las medianas y a las grandes”

Explicó que se hizo algo mas transparente los inventarios de las empresas y sus respectivas categorías, a fin de que de ahora en adelante, haya una regulación desde el punto de vista fiscal y que una empresa considerada en la clasificación anterior como mediana, sea clasificada como realmente es, si es grande.

Dijo que para evitar traumas y no generar mayor intranquilidad con los trabajadores, los industriales iniciaron una serie de diálogos bilaterales con este sector y el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo y cuyo tema principal es descartar los temores que siempre ha habido con la “famosa reclasificación”.

Afirmó que muchas de las veces que se detenía el diálogo con los trabajadores es que se llevaba a la mesa el proceso de reclasificación, pero nunca se llevaba una respuesta concreta de cómo hacerla.

Explicó que en el diálogo tripartito se hizo una propuesta que incluyó el ajuste salarial, para que se evidenciara claramente como se verían los números.

“No es simplemente que tú dijese que de ahora en adelante tendremos cuatro tipo de empresas, sino que esas cuatro tipo de empresas, que ya es un cambio total de organización de salarios en el sector no sectorizado, que incluye las empresas de servicios, financieras e industriales van a tener que regirse por salarios diferentes, y tú no puedes aumentar por porcentajes”.

Dijo que se hizo una propuesta que fue basada en montos específicos, de acuerdo con la clasificación de las empresas, grande, mediana, pequeña y micro empresas y no basados en porcentajes.

Explicó que la reclasificación de las empresas se derivó de la Ley 187-17 que establece los criterios, los que se tomaron en cuenta y se aplicaron a la resolución tarifaria.

Puso como ejemplo que el hecho de que lo que define actualmente a una mediana empresa, es que la misma cuenta con un número de 50 a 150 trabajadores, o que venda en unas ventas brutas anuales que sobre pase los 54 hasta 202 millones de pesos anuales.

“Si tu tienes diez empleados pero vendes mas de 202 millones de pesos, no importa que tenga diez empleados, pasas a ser una empresa grande. Eso hace que sea mas justa”, expresó.

CRECIMIENTO ECONOMICO

A propósito del crecimiento económico que vaticina para fin de año el Banco Central, Almánzar dijo que no solo hay perspectivas, sino que actualmente se evidencia un crecimiento importante, que no solo se compara con el año 2020, si no con el año 2019, lo que consideró positivo.

Dijo que en el país se sobre pasa la crisis económica mucho mejor que otros países y “yo creo que se debe a que la economía dominicana es muy diversificada y puede aguantar cualquier crisis, pues tiene sectores que pueden apoyarse uno con otros, pero también porque se confía en la estabilidad macroeconómica y del clima de inversión que hay en la República Dominicana”.

Dijo sentirse orgullosa de pertenecer al sector industrial dominicano, de defenderlo, apoyarlo, de trabajar por él y mas después de la pandemia “porque si bien tuvimos muchísimas situaciones, tuvimos que trabajar arduamente para lograr que se mantuviera de manera constante el abastecimiento constante los productos de la primera necesidad”.

Afirmó que todas las industrias de productos esenciales mostraron una resiliencia que es digna de valorar y enaltecer, “contamos con una industria nacional que mostró la importancia de tener de contar con un sector productivo fuerte”.

“A veces nos olvidamos de eso y pensamos que podemos vivir en un mundo donde podamos tener actividades de servicios solamente y como otros países producen, nosotros podamos simplemente importar. En momentos como estos nos damos cuenta de tener una seguridad alimentaria”, agregó.

Indicó que la respuesta que se dio a las necesidades y se llenaran los rubros, mas allá de los alimentos, como mascarillas y papel higiénico, por ejemplo y dijo que fue sumamente importante la alianza público privada que se generó en el pasado gobierno y que continúa con el actual, encabezado por Luis Abinader.