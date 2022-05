Cientos del perremeístas aclaman a Tontón Rodriguez como presidente seccional PRM-NY

NUEVA YORK.- Cientos de perremeístas abarrotaron los amplios salones del Club de la Base de Taxis de High Class, en El Bronx, para aclamar y apoyar al dirigente Alejandro Rodríguez (Tontón) a la presidencia de la seccional del PRM-NY.

Asistieron coordinadores de zonas del partido, empresarios, profesionales, líderes comunitarios y religiosos, comerciantes, artistas, deportistas, taxistas, jóvenes, amas de casas y ciudadanos comunes, entre otros.

El politólogo y abogado Javier Fuentes, coordinador general de estrategias y vocero oficial del candidato, antes de presentarlo sostuvo:

Gracias por venir a esta jornada para rescatar al PRM-NY. “Hoy nos topamos con la crudeza y realidad que derechos de muchos de nosotros quieren ser conculcados, porque dirigentes quieren agarrar esos instrumentos y echárselo en un bolsillo”.

Llamó a los cientos de perremeístas presentes a la reflexión, que como ente pensante tenemos que mantener vivo ese instrumento político como expresión de satisfacción colectiva y es por ello que debemos estar en torno a nuestro candidato.

Por su parte, Tontón Rodríguez manifestó: “Para mí, la política es una especie de sacerdocio, distinto a otros que piensan que la política es un fin, pero es un medio para ayudar a nuestros conciudadanos y a la base de nuestro partido.

“A los que me acompañaron ayer y siguen hoy, no he variado mis sentimientos con relación a lo que es mi defensa del patrimonio nacional, de los obreros y campesinos”, precisó.

“Nuestro presidente quiere un partido que le defienda y se asocie a la comunidad, y como ese es un propósito del presidente tenemos que hacer que los dirigentes que estén en el partido cumplan con esa voluntad del mandatario y sigan contribuyendo con el desarrollo de la RD”.

Afirmó que está aspirando a la presidencia del PRM en NY tratando de que estos sentimientos que le han acompañado durante su vida poder aplicarlos, “porque ahora tenemos un gobierno que es la expresión de casi todos nosotros y reconocemos como pulcro y limpio; un hombre que ha sido capaz de detener la corrupción y enjuiciar las cosas que nunca se había hecho”.

Desglosó las normas que regirán su destino como presidente del PRM-NY para que la organización le sirva a la comunidad. “Vamos a recomponer la comisión de empleos; de transición que no ha servido ni le ha resuelto nada a la base.

Asimismo, vincular el partido real y efectivamente con la comunidad y la dirigencia consciente de esta organización, “que no esté nada más buscando empleos para él y su familia”.

“Acércanos a la comunidad no es solo una responsabilidad, sino un propósito común y compartido entre nosotros porque no podemos seguir así ya que se nos va a dificultar el triunfo en el 2024, y aquí hay que volver a repetir con Luis como candidato presidencial.

Vamos a continuar defendiendo la esperanza, cristalizando la obra de gobierno de Luis y prepararnos para la campaña de la reelección, puntualizó Tontón Rodríguez.

Al evento asistieron los dirigentes Johanna Miranda (Beba), Rafael Núñez (Rafaelito), Juanita Martínez, David William, Emigdio Moronta, así como invitados especiales, entre ellos, María Luna, del Partido Demócrata; Eliecer Bueno, presidente de la Junta Comunitaria No.12 en el Alto Manhattan; y Miguel Estrella, el ex presidente del Instituto Duartiano-USA, entre otros.

El reverendo José Enrique Mateo hizo la invocación religiosa de la actividad.