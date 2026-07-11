Celebran 54 aniversario de la fundación del CLD

Por : Virgilio Lora Gómez

El Círculo de Locutores Dominicanos CLD y su Directiva Nacional.2025-2028 que preside Bismarck Morales invitó formalmente a los miembros afiliados, locutores, comunicadores sociales y estudiantes de locución a respaldar el programa de actividades conmemorativas con motivo del 54 aniversario de la fundación del gremio con una misa de acción de gracias en memoria a locutores fundadores del CLD, enfermos y lo que esperan pensión el viernes 17 de julio a las 6 de la tarde en la parroquía San Antonio de Padua, ubicada en la calle José Joaquín Pérez número 4 esquina Casimiro de Moya en Gazcue.

El sábado 18, de 11 de la mañana a 3 de la tarde, se realizará una Charla Magistral «Impotancia de ser afiliado al.CLD» por Ruben Darío Aponte ex presidente del Circulo de Locutores Dominicanos CLD.

También ese mismo dia tendremos la participación de Osvaldo Cepeda unas de las glorias de la locución y maestria de ceremonias en el pais, con una Ponencia «Cien años de la radio.y la locución en la República Dominicana».

El presidente del Circulo de Locutores Dominicanos CLD Bismarck Morales hará entrega de certificados de reconocimientos a las Escuelas de Locución por sus aportes a la formación de los locutores, en el Centro Cultura Digital del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) en la calle Isabela Católica.

De derecha a izquierda Bismarck Morales presidente y Nancy Santana, vicepresidenta CLD

Visited 1 times, 1 visit(s) today