Casos de violencia insólitos en NY y acto sexual al aire libre

NUEVA YORK.- Varios casos insólitos de violencia ocurrieron este fin de semana en NY. Un hombre, de 49 años, fue arrestado por incendiar un restaurant ubicado en Jackson Heights-Queens, porque no le gustó la comida que le sirvieron, un pollo biryani, declaró a la policía.

Fue puesto en libertad sin fianza para que comparezca ante un tribunal en las próximas semanas.

Asimismo, un niño de 12 años, cuya identidad no se revela por su edad, asaltó la sucursal bancaria M&T, ubicada en la avenida Jefferson, en la ciudad de Búfalo, al norte del estado de NY.

El menor le pasó una nota amenazante al cajero, a eso de las 11:30 de la mañana de este viernes, exigiendo dinero en efectivo, le entregaron una cantidad no especificada y huyó inmediatamente, pero fue apresado minutos después.

Un presunto desamparado que se orinaba en la estación del metro, ubicada en la calle 125 con la avenida Saint Nicholas en Manhattan, y le fuera llamada la atención por un trabajador del Departamento de Vivienda, reaccionó violentamente y lo apuñaló, teniendo que ser trasladado al hospital.

Un anciano con 78 años, presuntamente hispano, le pidió a una robusta y joven pareja afroamericana que viajaba a su lado en un vagón del metro, que bajara la música un poco, pero la reacción fue una tanda de golpes en la cara, creándole moratones y heridas, teniendo que ser trasladado al hospital.

Y finalmente, no todo fue violencia, al ser captada una pareja teniendo relaciones sexuales en un comedor al aire libre ubicado en la 1 avenida en Down Down Manhattan, frente a todo el mundo como si nada, acción registrada en video.