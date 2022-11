Cargo gobernación en estado NY el más reñido

NUEVA YORK.- Este martes los votantes de este estado acudirán a las elecciones de medio términos, desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, para elegir o reelegir en cargos locales, estatales y federales, a senadores, congresistas, asambleístas, gobernador, vicegobernador, contralor, fiscal general, y jueces para algunas cortes, siendo la posición a la Gobernación la más reñida.

Se disputan el cargo, Kathy Hochul (D), que busca reelegirse, y entre sus propuestas figuran: Hacer que NY sea más asequible para la clase media; buscar mil 200 millones de dólares en recortes de impuestos de clase media para 6 millones de neoyorquinos.

Proporcionar $100 millones en ayuda para casi 200 mil pequeñas empresas, entregar mil millones de dólares en reembolsos de impuestos a la propiedad para más de 2 millones de familias y hacer que el cuidado infantil sea accesible a 100 mil familias trabajadoras, e invertir $75 millones para aumentar los salarios de los trabajadores de cuidado infantil.

Asimismo, seguir luchando por los derechos reproductivos, y trabajará para garantizar, sin duda, que quienes buscan atención en NY estén protegidos.

Planea invertir $2 mil 100 millones adicionales en las escuelas públicas para aumentar la cantidad de maestros, conductores de autobuses y personal de apoyo.

Lanzó un plan de vivienda integral de 5 años para invertir $25 mil millones para crear y preservar 100,000 unidades de vivienda asequible, incluidas 10,000 unidades con servicios de apoyo para neoyorquinos vulnerables.

Por su parte, Lee Zeldin (R), un teniente coronel de la Reserva del Ejército norteamericano, congresista por Long Island desde el 2015, es un aliado incondicional del expresidente Donald Trump y estuvo entre los republicanos que votaron en contra de certificar los resultados de las elecciones de 2020.

Entre sus propuestas está: La seguridad en las calles: Derogar la fianza sin efectivo y la ley Less is More, que incluye reformas radicales a la libertad condicional en el estado. Una reducción de impuestos, costos de energía y malas regulaciones; creación de empleos bien remunerados, extracción segura de recursos naturales y mucho más.

Se compromete a poner fin a todos los mandatos de Covid-19, y al estado de emergencia relacionado con Covid, y brindar a los estudiantes acceso a escuelas de calidad, alentar una mayor participación de los padres en la educación, no obligar a los niños a usar máscaras todo el día, entre otras cosas.

Según el promedio de encuestas de FiveThirtyEight, Hochul tiene un 49% y Zeldín un 44%. 5 puntos a favor de la gobernadora.

Se estima que el 29 % de la población en NY es de origen latino, convirtiéndose en una de las comunidades más fuertes, y la dominicana es la de mayor presencia, calculándose en unos 300 los quisqueyanos aptos para votar.

En la última elección de este tipo, la votación de personas entre 45 y 59 años fue del 56%; mayores de 60 años el 66%, y los entre 18 y 29 años solo del 33%.

La Junta Electoral del estado informa de un total de 12 millones 982,819 neoyorquinos registrados para votar.

6,472,096 son demócratas; 2,848,894 republicanos; 2,984,900 no están con ningún partido; y 1,076,933 están registrados, pero han estado inactivos; 542,721 de ellos son demócratas; y 203,095 republicanos.

430,634 neoyorquinos en la Gran Manzana votaron durante la votación anticipada que concluyó este domingo. 133,618 fueron en Manhattan; 39,069 en El Bronx; 135,239 en Brooklyn; 88,840 en Queens; y 35,686 en Staten Island, informó la Junta de Elecciones.

En la boleta al dorso hay tres preguntas relacionadas con la equidad racial y se deberá marcar sí o no. Las preguntas son: 1- Crear una sociedad más justa y equitativa para todos. 2- Crear una oficina, plan y comisión de equidad racial. 3- Crear una medida para mejorar vivienda, alimentos, cuidado de niños y transporte.