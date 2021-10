Caos en el tránsito

Por: J.Tejera F.

Cada día el tránsito en la ciudad de Santo Domingo es un verdadero caos, me parece que las autoridades del INSTRANT están equivocadas en sus planes , oh están perdidos en el espacio, para no decir otra cosa. La Seguridad Vial no se está aplicando y la ley de tránsito está siendo Ignorada por todos los ciudadanos , no respetan las señalizaciones, letreros como , » UNA VIA NO ENTRE » , » NO PARQUEE DE ESTE LADO» , » PROHIBIDO PARQUEAR PARALELO», «PARE» , » DESCAPACITADOS, MUJERES EMBARAZADAS..Las dobles rayas amarilla , la violan, en las esquinas los vehículos se estacionan sobre el paso de peatón, y nuestras autoridades deL INSTRANT no hacen absolutamrnte nada para aplicar la Ley.

Dentro del INSTRANT debe haber un departamento para motores tipos triciclos conducidos por agentes de AMET femeninos colocando multas a las personas que estén violando la ley de tránsito, dejándole sus multas adheridas al cristal delantero, de por lo menos RD$ 5,000 pesos, y si estás personas no la pagan , no tendrán derecho a salir del país, no poder sacar ningún documento como licencia, cédula ni pasaporte, hasta que no pague su multa.

Los agentes de AMET no tienen que pedir ningún tipo de identificación de la persona que sea dueña, oh chofer del vehículo, así evitarían discusiones innecesarias, luego pedir una grúa y llevarse el vehículo. Entonces los ciudadanos violadores tendrán consecuencias por no respetar la ley.

Otro de los grandes problemas de tránsito en nuestro país son los padres que buscan sus hijos a los colegios, principalmente porque aquí cualquier persona pone un colegio o una escuela en cualquier residencial.

El Ministerio de Educación debería de tener reglas claras al respecto, en la mayoría de nuestros países latinoamericanos los colegios privados u escuelas públicas y universidades, tienen que tener bastante espacio para actividades deportivas dónde debe de haber campos deportivos de todas las diferentes disciplinas, y también áreas grandes de parqueos, aquí el caos es mayor a la entrada y salida de los estudiantes, principalmente de los colegios privados, muchas veces se encuentran hasta tres vehículos parados en paralelo esperando sus hijos.

Esto se resuelve fácil , exigiendo que cada colegio o escuela tenga bus de transporte para todos los alumnos. Cómo en los países civilizados en tiempo de vacaciones se puede notar como baja el SOS en las horas picos.

Otra de nuestras consideraciones es que el INSTRANT no puede estrechar una vía para crear una área de bicicletas porque obtruyen el tránsito, para eso está el Mirador Sur y el Mirador Norte, no nuestras avenidas principales.

Creo que con el parque de motocicletas de los deliverys y mensajeros ya tenemos bastante. Si nuestro gobierno quiere incentivar que la población utilce bicicletas debe de hacer los arreglos con cualquier empresa que construyan bicicletas baratas sin importarlas y como digo baratas, pues aquí cualquier tipo de bicicleta cuesta 50 mil y hasta 120 mil pesos, precios escandalosos para la gente pobre y de clase media. Estas ideas las hacemos con el mejor deseo de que nuestro país progrese y que nuestra ley de tránsito sea respetada , pues los ciudadanos somos seres de deberes.