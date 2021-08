¡BRONCE PARA EL BÉISBOL DE REPÚBLICA DOMINICANA!

YOKOHAMA, Japón.- Un rally histórico de cinco carreras en el octavo episodio dio a la República Dominicana un triunfo 10-6 sobre Corea del Sur, con el cual el equipo quisqueyano conquistó la medalla de bronce del torneo de béisbol de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La selección nacional elevó a cinco las preseas conseguidas por la República Dominicana en estos juegos y la número 12 en su historia. Sin embargo, este bronce representa la primera presea para una representación del país en un deporte de conjunto en la máxima cita deportiva.

Con el juego 5-6 en la altura del octavo, bases llenas y bateando Juan Francisco, Seunghwan Oh realizó un lanzamiento salvaje, permitiendo a Jeison Guzmán anotar desde la antesala para empatar las acciones. Juan Francisco continuó con doble productor de dos al jardín central y después Johan Mieses, también ante Oh, disparó un cuadrangular bestial por el prado izquierdo.

La victoria fue para Christopher Mercedes, en un relevo de 3.1 episodios de cuatro hits. Su labor fue clave porque dio una estabilidad más que necesaria al pitcheo dominicano. El zurdo llegó lanzando al noveno y permitió dos indiscutibles seguidos, lo que motivó al dirigente Héctor Borg a sustituirlo por Jumbo Díaz.

Con corredores en tercera y segunda sin out, Díaz dominó a Joohwan Choi con elevado al campocorto, a Jung Hoo Lee con ponche y a Hyunsoo Kim con rodado a segunda, poniéndole así punto final al partido y anotándose el salvamento. Al conceder cinco anotaciones y sacar solo un out, Oh cargó con la derrota.

Francisco terminó de 5-2 con 3 impulsadas y un jonrón, Mieses de 4-2 con 3 anotadas, 2 producidas y un bambinazo, Julio Rodríguez de 4-2 con 2 anotadas, 2 remolcadas y un vuelacerca. Melky Cabrera se fue de 5-4 con una impulsada.

Dominicana comenzó el partido marcando cuatro en la altura del primero. Las primeras dos por jonrón enorme de Rodríguez por el bosque izquierdo y acto seguido Francisco lo imitó con otro cuadrangular bestial por el prado izquierdo, ambos ante Minwoo Kim.

El abridor coreano luego le dio boleto a Mieses y de inmediato fue sustituido por Woochan Chan, quien concedió hit a Cabrera, boleto a José Bautista y elevado de sacrificio de Charlie Valerio, con lo cual el juego se colocó 4-0.

Contra Raúl Valdés, Corea del Sur descontó una carrera en el segundo con hit impulsador de Kunwoo Park por el central. En el cuarto agregaron una segunda vuelta por jonrón de Hyunsoo Kim por el derecho.

El quinto inning vio a los quisqueyanos adelantarse 5-2 en el marcador con doblete de Cabrera a la pared en jugada en donde Mieses anotó con un gran corrido desde la intermedia. Sin embargo, la baja del episodio se convirtió en una pesadilla.

Los lanzadores Valdés, Luis Felipe Castillo, Darío Álvarez, Jhan Mariñez y Mercedes trabajaron en un quinto episodio en el que los asiáticos se adelantaron 6-5. La de la ventaja para Corea del Sur llegó por incogible impulsador de Baekho Kang, contra Mercedes. Las cinco anotaciones del episodio se le cargaron a Valdés, en su labor de 4.0 entradas.

Corea retiró sin complicaciones a los criollos en el sexto y en el séptimo, hasta que llegó un octavo episodio que será siempre recordado por la determinación y reacción mostrada por la ofensiva dominicana para dar otra conquista grande al país.

Por Corea del Sur, que finalizó en la cuarta posición, Hyunsoo Kim de 4-2 con 3 anotadas, 1 impulsada y 1 jonrón.