Bien valen las comillas

Sí: En esta “Seguridad Social” lo único seguro es que las AFP y ARS son las mejor aseguradas. Sí: En esta “Seguridad Social” el Plan Básico de Salud es tan básico que no previene ni cura nada. Sí: En esta “Seguridad Social” con los fondos de pensiones solo ganan seguridad los grandes bancos. Sí: En el Consejo de la “Seguridad Social” el Estado, que nos representa a todos, no puede cambiar las cosas, pues es vetado por sus socios empleadores… (Entonces, vengan las paradas ciudadanas en todas las esquinas, pues este modelo de “Seguridad Social” es un fracaso, por no ser justo ni garantizarles el futuro a sus “beneficiarios”).

