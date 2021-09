Biden visita familia dominicana damnificada en Queens y dice la resiliencia de neoyorquinos representa el espíritu de la nación

Marisol se cuenta entre los miles de habitantes de la ciudad que han tenido una semana muy difícil limpiando sus sótanos inundados y desechando montañas de sus pertenencias arruinadas.

Sin embargo, este martes —a casi una semana de “lda» inundara su vecindario y de casi morir ahogada—, Marisol vivió una experiencia que nunca imagino tener: ella y su familia conversaron con el Presidente de Estados Unidos y estrecharon su mano.

Biden inspecciona daños causados por tormentas en Nueva Jersey luego de inundaciones mortales

La educadora que con dos trabajos logró ahorrar para el enganche de su casa en los 90 nos habló del encuentro que, dijo, nunca olvidará y del gesto que el mandatario tuvo con su madre de la tercera edad.

«¡Ay!, fue bello, hermoso. El presidente se inclinó a la frente de ella, le habló suave y le dijo que en su casa, los que mandan son los adultos y los ancianos», contó Marisol de los Santos.

«Se solidarizó con nosotros, porque fue realmente una catástrofe lo que nos sucedió y él es un ser humano. Es un ser humano y una persona muy sencilla, amable, se identifica con el dolor de las personas», agregó de los Santos.

Acompañado de funcionarios electos del Estado y la ciudad, el presidente Biden dijo que la resiliencia de los neoyorquinos representa el espíritu de la nación y prometió que su administración “no se irá a casa a descansar hasta que haya ayudado a los damnificados”.

También aseguró que en su próxima reunión con otros mandatarios, insistirá en discutir acciones concretas para combatir el cambio climático.

Mientras tanto, con su declaración de Nueva York como zona de desastre e independiente del apoyo del ayuntamiento, las familias que califiquen podrán recibir hasta 36,000 dólares de FEMA en subvenciones directas: dinero que no tendrán que repagar al gobierno federal. Para los que no viven en zonas topográficamente bajas, no hay seguro que cubra las reparaciones.