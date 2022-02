Biden llama a fin de violencia con armas en EEUU

Washington, 14 feb (Prensa Latina) El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó hoy al Congreso a promulgar medidas destinadas a reducir la violencia con armas de fuego en este país.

Biden hizo este llamado durante el cuarto aniversario del tiroteo más letal en la historia estadounidense, que ocurrió en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland, en Florida, donde 17 personas murieron y 14 fueron hospitalizadas.

El Congreso debe hacer mucho más en su esfuerzo por combatir la delincuencia violenta en el país, alertó el gobernante demócrata.

Necesitamos normas que exijan la verificación de antecedentes penales al adquirir un artefacto, que prohíban la venta de armas de asalto y cargadores de alta capacidad y eliminen la inmunidad para los fabricantes, agregó.

El presidente también dijo que pidió al Congreso que apruebe un presupuesto que asigne cinco mil millones de dólares más para estrategias para reducir los incidentes violentos.

Nunca podremos recuperar a los que hemos perdido. Pero podemos unirnos para cumplir con la primera responsabilidad de nuestro gobierno y nuestra democracia: mantenernos seguros unos a otros, comentó el ocupante de la Casa Blanca.

Por Parkland, resaltó, por todos los que hemos perdido y por los que quedan atrás, es hora de mantener esa solemne obligación.

El incidente de la secundaria básica tuvo lugar el 14 de febrero de 2018, y desencadenó el movimiento «March for Our Lives» (Marcha por nuestras vidas), un impulso liderado por los jóvenes para poner fin a la violencia armada. Sin embargo, este pedido se ha estancado en el Congreso .

El senador Chuck Grassley (republicano de Iowa) bloqueó en diciembre pasado una solicitud para ampliar las comprobaciones de antecedentes, impidiendo que los demócratas avanzaran en el tema.

Según Biden, su administración está con los que trabajan para acabar con esta epidemia de violencia y ha propuesto un plan para reducir los delitos, con el fin de detener la propagación de armas fantasma y aumentar el escrutinio de los vendedores.

Entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre del 2021 se registraron al menos 136 tiroteos en recintos escolares estadounidenses, señaló la agencia de noticias The Associated Press, según un recuento de la organización Everytown for Gun Safety.