BID Lab anuncia los resultados de la Convocatoria BlueTech for Waste

El laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, BID Lab, anuncia las seis propuestas que han sido seleccionadas en el BlueTech for Waste Challenge y que contribuirán a una gestión sostenible de los químicos y residuos peligrosos en Barbados, Haití, Jamaica, República Dominicana y Trinidad y Tobago. Esta Convocatoria fue lanzada en colaboración con el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés) en abril de 2022 con el objetivo de encontrar soluciones innovadoras para hacer frente al reto que implican esos residuos, proteger la salud y el medioambiente, y hacer frente a la vulnerabilidad climática de la región del Caribe.

Se presentaron un total de 50 propuestas para ser implementadas en nueve de los doce países objeto de la Convocatoria (Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Guyana, Haití, Jamaica, República Dominicana, Saint Kitts y Navis, Santa Lucía, Surinam y Trinidad y Tobago). Las iniciativas estaban centradas en temas como el reciclaje de plásticos y neumáticos usados y al final de su vida útil, y de equipos electrónicos y eléctricos, así como la energía limpia y la recuperación de residuos industriales, orgánicos y municipales, entre otros. Las solicitudes fueron evaluadas según criterios basados en el grado de innovación de las propuestas, su impacto social y ambiental, la promoción de la equidad de género, el potencial de escalabilidad, la sostenibilidad financiera y la viabilidad de su ejecución.

Las propuestas seleccionadas son:

“Planta para la reutilización y servicio de baterías de litio”, proyecto de Aceleron Limited, Barbados.

“Disolvente verde para la implementación del modelo de economía circular en envases de plástico”, proyecto de Nueva Vida para los Residuos (NUVI) y Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), República Dominicana.

“Combustión ultra eficiente con biomasa”, proyecto de Fuego del Sol, Haití.

“W2C: Waste to Cement” (Residuos para cementar), Proyecto de Caribbean Cement Company Limited, Jamaica.

“Planta para reciclaje de neumáticos al final de su vida útil”, proyecto de Ecoimpact Co. Limited, Trinidad y Tobago.

“Cerrar el Círculo Caribeño”, proyecto de Hello Green Products Limited e IAMovement, Trinidad y Tobago

Estas seis iniciativas avanzarán en el diseño de sus propuestas y obtendrán financiamiento y/o asistencia técnica para implementar sus proyectos, que será proporcionado por el BID/BID Lab y el GEF (con la excepción de Haití y Jamaica, que recibirán apoyo del BID/BID Lab). Además, las organizaciones seleccionadas han sido ya incluidas en la red de innovadores globales del Grupo BID para favorecer el intercambio de conocimientos, experiencias y mejores prácticas, y para participar en eventos relevantes del Grupo BID en la región y ampliar sus redes de contactos.

Acerca de BID Lab

BID Lab es el laboratorio de innovación del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo, la principal fuente de financiamiento y conocimiento para el desarrollo enfocada en mejorar vidas en América Latina y el Caribe. El propósito de BID Lab es impulsar innovación para la inclusión en la región, movilizando financiamiento, conocimiento y conexiones para probar soluciones del sector privado en etapas tempranas con potencial de transformar la vida de poblaciones vulnerables por condiciones económicas, sociales y ambientales. Desde 1993 BID Lab ha aprobado más de US$ 2 mil millones en proyectos desplegados en 26 países de América Latina y el Caribe. www.bidlab.org

Acerca del GEF

El Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés) se estableció en vísperas de la Cumbre de la Tierra de Río para abordar los problemas ambientales más apremiantes de nuestro planeta. Desde entonces, ha proporcionado más de US $21.7 mil millones en subvenciones y ha movilizado US $119 mil millones adicionales en cofinanciamiento para más de 5,000 proyectos y programas. El GEF es el mayor fondo fiduciario multilateral centrado en permitir que los países en desarrollo inviertan en la naturaleza y apoya la aplicación de las principales convenciones internacionales sobre el medio ambiente, en particular sobre diversidad biológica, cambio climático, productos químicos y desertificación. Reúne a 184 gobiernos miembros, además de la sociedad civil, organizaciones internacionales y socios del sector privado. www.thegef.org