BCRD informa que la economía dominicana creció 13.3 % en el primer semestre del año 2021

Valdez Albizu destacó que en su desempeño continúa superando los niveles

previos a la pandemia

La economía dominicana registró en el mes de junio, según indica el IMAE, una

notable expansión interanual de 12.7 %.

 Tomando como referencia el periodo pre-pandemia de junio de 2019, el incremento

sería de 4.7 % para este junio de 2021.

 La recuperación más rápida de lo previsto permite actualizar al alza la proyección de

crecimiento para 2021 a un rango entre 9.0 % y 10.0 %.

Las actividades económicas de mayor expansión fueron: construcción (42.2 %),

zonas francas (31.7 %), manufactura local (14.3 %), transporte y almacenamiento

(13.7 %), minería (11.4 %) y comercio (10.7 %).

En junio ingresaron 462,536 turistas, aproximadamente a un 80 % respecto a igual

mes de 2019. Se proyecta que el total de visitantes no residentes pudiese ubicarse

en torno a los 4.0 millones para el cierre del presente año.

 La inflación interanual ha comenzado a moderarse, al pasar de 10.48 % en mayo a

9.32 % en junio.

 El sistema de pronósticos del Banco Central indica que la inflación continuaría su

convergencia al rango meta de 4.0 % ± 1.0 %, durante el horizonte de política

monetaria.

El incremento del flujo de divisas permitió la acumulación de reservas internacionales,

que alcanzaron la cifra histórica de US$12,611.6 millones al cierre de junio,

equivalentes a 7.2 meses de importaciones y 14.4 % del PIB.

Al cierre de junio el peso dominicano muestra una apreciación de 2.1 %, contrario a la

mayoría de los países de Latinoamérica.

La tasa de política monetaria se ha mantenido en su mínimo histórico de 3.00 %, luego

de una disminución de 150 puntos básicos durante el año 2020.

Santo Domingo. República Dominicana. – El gobernador del Banco Central de la República

Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, anuncio que los resultados preliminares del

desempeño de la economía en el primer semestre del presente año revelaron un crecimiento

del 13.3 %.

“Conforme las estimaciones actualizadas del indicador mensual de actividad económica

(IMAE), la economía dominicana registró en el mes de junio una notable expansión interanual

de 12.7 %, acumulando un 13.3 % de crecimiento durante los primeros seis meses del año

2021, superando las expectativas de lo que teníamos proyectado para el cierre de la primera

mitad de 2021. Este resultado se corresponde con la variación interanual de 3.1 % en el

trimestre enero-marzo y de 25.4 % en abril-junio del presente año”, expresó Valdez Albizu.

Mediante una rueda de prensa virtual dirigida a los medios de comunicación, agentes

económicos y público en general de la nación, el gobernador señaló que, “al usar como

referencia el año 2019 y comparando el IMAE de junio de 2021 con el periodo pre-pandemia

de junio 2019, se observa un incremento real de 4.7 % en dicho mes”. “Estos resultados

reflejan, mis amigos, que se afianza cada vez más el proceso de recuperación de la demanda

agregada”, indicó.

Con respecto a las previsiones para la finalización de 2021, Valdez Albizu informó que, de

acuerdo a los modelos de pronósticos, se esperaba un crecimiento para el cierre de 2021

entre 8.0 % y 9.0 %. “Sin embargo, la recuperación más rápida de lo previsto permite

actualizar al alza la proyección a un rango entre 9.0 % y 10.0 %, es decir que estaríamos con

una expansión de la economía en torno a una cifra de dos dígitos”, anunció.

Al analizar el detalle del comportamiento del crecimiento económico en el primer semestre de

2021, se verifica que las actividades económicas que registraron las expansiones interanuales

más significativas respecto al año 2020 fueron: construcción (42.2 %), zonas francas (31.7 %),

manufactura local (14.3 %), transporte y almacenamiento (13.7 %), minería (11.4 %) y

comercio (10.7 %). De igual manera, se observan variaciones interanuales positivas en:

energía y agua (3.9 %), comunicaciones (3.5 %), hoteles, bares y restaurantes (2.9 %),

agropecuaria (2.4 %), actividades inmobiliarias y de alquiler (2.2 %) y otras actividades de

servicios (1.0 %).

En cuanto a la construcción, al cierre del primer semestre del año 2021 la actividad aumentó

en un 42.2 %, cónsono con el incremento de 21.5 % en enero-marzo y 70.9 % en abril-junio.

“Es oportuno puntualizar que el desempeño de la construcción se ve reflejado en el

dinamismo observado en los volúmenes de venta local de los principales insumos de esta

industria, tales como el cemento, las varillas y las estructuras metálicas, entre otros

materiales”, señaló Valdez Albizu.

Asimismo, consideró importante resaltar la aceleración que ha experimentado el sector

comercio, mostrando una variación interanual de 17.4 % en el trimestre abril-junio, superior al

4.3 % de enero-marzo del presente año, lo que refleja el mayor flujo de producción de bienes

locales e importados en la economía asociado al repunte del consumo privado.

El resultado de la actividad manufacturera ha sido verdaderamente notable en el primer

semestre de 2021, al registrarse un incremento interanual de 31.7 % en las zonas francas y

de 14.3 % en la manufactura local. En este sentido, las zonas francas han tenido un rol clave

en la trayectoria de recuperación de la economía dominicana en los últimos meses,

destacándose los niveles de exportaciones, los cuales alcanzaron un total de US$3,456.5

millones en el primer semestre de 2021, US$843.4 millones adicionales a lo registrado en el

mismo período de 2020, para un aumento de 32.3 %.

En adición, este sector ha logrado superar el nivel de empleo previo a la pandemia del

COVID-19, implementar iniciativas para su fortalecimiento, promover el comercio internacional

y contribuir a la creación de más empleos formales.

La actividad hoteles, bares y restaurantes continúa en el camino de la recuperación, al

registrarse un incremento interanual de 133.5 % en su valor agregado del trimestre abril-junio

de 2021. Este desempeño refleja el mayor tráfico internacional de pasajeros no residentes que

visitan a la República Dominicana, que en el mes de junio alcanzó los 462,536 turistas, lo que

corresponde aproximadamente a un 80 % respecto a igual mes de 2019, lo cual es un logro

extraordinario.

“Hacemos la comparación con respecto a 2019 debido a que en el año 2020 los aeropuertos

se mantenían cerrados en dicho mes. Se ha ido reflejando una tendencia sostenida hacia la

reactivación del sector, mucho más rápido de lo previsto. Este ritmo se estaría reafianzando

aún más con la reanudación reciente de los vuelos desde Canadá y Rusia”, informó el

gobernador.

En términos acumulados, durante el período enero-junio de 2021 el flujo total de turistas fue

cercano a 1.9 millones, lo que significa un crecimiento de 36.1 %, al arribar 503,553 pasajeros

adicionales en comparación con igual semestre del año anterior, por lo que se proyecta que el

total de visitantes no residentes pudiese ubicarse en torno a los 4.0 millones para el cierre del

presente año.

El dinamismo exhibido en la llegada de pasajeros no residentes obedece en gran medida a la

combinación de las estrategias implementadas por el Gabinete de Turismo que dirige el

presidente de la República, Luis Abinader, en conjunto con el ministro de Turismo, en

estrecha colaboración con el sector privado, con el objetivo de fortalecer esta industria de alta

importancia para la economía dominicana y consolidar al país como el principal destino del

Caribe insular.

Política monetaria e inflación

La recuperación económica más rápida de lo previsto se ha apoyado en el significativo plan

de estímulo monetario, de aproximadamente un 5 % del PIB, puesto en marcha por el Banco

Central desde inicios de la pandemia. La tasa de política monetaria se ha mantenido en su

mínimo histórico de 3.00 %, luego de una disminución de 150 puntos básicos durante el año

2020.

A través del programa de provisión de liquidez en moneda nacional se han canalizado unos

RD$215 mil millones al sector privado, mediante el uso de reportos, reducción de encaje legal

y la facilidad de liquidez rápida.

“Debo informarles a los agentes económicos que estas facilidades ya alcanzaron el punto

máximo de utilización, es decir ya han sido desembolsados la totalidad de los recursos para

los sectores. Sin embargo, la Junta Monetaria autorizó que únicamente las recuperaciones de

las líneas de crédito sean destinadas para nuevos financiamientos”, anunció.

Los principales sectores que fueron beneficiados por el conjunto de medidas de flexibilización

monetaria han sido comercio y Mipymes (RD$91,684 millones), hogares (RD$32,935

millones), manufactura (RD$24,281 millones), construcción (RD$18,776 millones) y

exportación (RD$6,821 millones), entre otros. A través de las distintas facilidades puestas a

disposición de los intermediarios financieros se han otorgado unos 92 mil nuevos préstamos,

refinanciamientos y reestructuraciones de deuda en condiciones más favorables para

empresas y hogares.

Asimismo, el crédito al sector privado en moneda nacional ha mantenido su dinamismo,

creciendo por encima de 8.0 % de forma interanual al cierre de junio, continuando como una

de las expansiones más altas de América Latina y significativamente superior al promedio

regional de los préstamos privados de 3.0 %.

Pese al impacto en los precios de las commodities y distorsiones en las cadenas de

suministros, costos de los contenedores y fletes globales, como ha estado ocurriendo en el

resto de los países, se ha observado una disminución en los precios internacionales de

algunos bienes agrícolas desde los máximos alcanzados en de mayo, como el maíz que ha

caído 27.8 %; a la vez que el trigo y la soya han disminuido en 11.4 % y 15.8 %,

respectivamente. Estos menores precios externos, junto al buen desempeño de la producción

agropecuaria nacional, deberán contribuir a atenuar las presiones inflacionarias a nivel

interno.

La inflación interanual ha comenzado a moderarse, al pasar de 10.48 % en mayo a 9.32 % en

junio. Hacia adelante, el sistema de pronósticos del Banco Central indica que la inflación

continuaría su convergencia al rango meta de 4.0 % ± 1.0 %, durante el horizonte de política

monetaria.

Sector externo

El sector externo continúa en franca recuperación. Las exportaciones totales de bienes

durante el primer semestre de 2021 alcanzaron US$5,993.4, lo que representa un crecimiento

interanual de 26.2 % equivalente a US$1,245.0 millones, explicado principalmente por el

incremento de 32.3 % de las exportaciones de zonas francas (US$843.4 millones) donde las

manufacturas de tabaco, joyería y las confecciones textiles fueron los rubros que mostraron

un mejor desempeño.

De igual forma, se observa un repunte de 18.8 % (incremento de US$401.6 millones) en las

exportaciones nacionales, lideradas por el sector minero con un aumento de 23.1 %,

destacándose en este sector el oro y el ferroníquel.

Las remesas mantienen un extraordinario dinamismo, alcanzando US$5,263.1 millones para

el período enero-junio, exhibiendo un crecimiento de 51.5 %, para un aumento de US$1,788.2

millones con respecto al mismo periodo del pasado año.

En el primer semestre de 2021, los ingresos de turismo registraron un aumento de US$492.0

millones, al alcanzar US$2,145.8 millones, para un crecimiento interanual de 29.7 %, un claro

indicador de la recuperación que experimenta actualmente el sector.

En cuanto a las importaciones, en el semestre enero-junio crecieron de forma interanual en

36.8 %, dentro de las cuales las no petroleras aumentaron 31.6 %, muestra de una reactivada

demanda de insumos para la producción y bienes de consumo final. Solo en el mes de junio,

las importaciones totales crecieron 70.4% con respecto al mismo periodo de 2020, de las

cuales las no petroleras aumentaron 63.6%, cónsono con el comportamiento de la demanda

interna.

Una señal contundente de la confianza de los inversionistas en nuestro país es que la

inversión extranjera directa, según cifras preliminares, alcanzó la suma de US$1,617.5

millones entre enero y junio de 2021, para un significativo aumento de 49.4 % (US$534.5

millones) respecto al mismo período de 2020.

La mejora en la entrada de divisas ha contribuido a la estabilidad cambiaria, de tal manera

que al cierre de junio el peso dominicano muestra una apreciación de 2.1 %, contrario a la

mayoría de los países de Latinoamérica. Asimismo, el incremento en el flujo de divisas ha

permitido la acumulación de reservas internacionales, las cuales alcanzaron la cifra histórica

de US$12,611.6 millones al cierre de junio, equivalentes a 7.2 meses de importaciones y

14.4 % del PIB.

Es importante destacar que la recuperación de la actividad económica se ha visto reflejada en

el dinamismo de las recaudaciones tributarias, las cuales registraron un incremento interanual

de aproximadamente 43% al cierre del primer semestre, ubicándose en más de RD$80 mil

millones por encima de lo estipulado en el Presupuesto Nacional. Asimismo, la reactivación

esperada del gasto de capital durante el segundo semestre del año contribuirá a las

perspectivas favorables de crecimiento económico para este año.