BCRD concluye su XVII Diplomado “Formación económica para comunicadores”

La Vega. República Dominicana. – El gobernador del Banco Central de la República

Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, pronunció las palabras de clausura del XVII

Diplomado “Formación económica para comunicadores” celebrado en La Vega, organizado como parte del programa de responsabilidad social Aula Central para la

educación económica y financiera, con el aval académico de la Universidad Iberoamericana

(UNIBE), y las colaboraciones del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y la Asociación

La Vega Real de Ahorros y Préstamos (ALAVER).

Valdez Albizu expresó que “con esta graduación de 38 profesionales de la comunicación de la

región del Cibao, la zona que más aporta a nuestra economía después del gran Santo

Domingo, alcanzamos un total de 646 graduados en toda la geografía nacional a lo largo de

17 versiones, una contribución educativa sumamente importante por parte del Banco Central

para el desarrollo de nuestro país”.

Asimismo, el gobernador señaló que el BCRD “también imparte un diplomado interno de

economía y finanzas para su personal; organiza el Concurso Anual de Economía Biblioteca

Juan Pablo Duarte dirigido a profesionales de la economía; así como el concurso Economistas

del futuro para estudiantes de último año de secundaria”.

Como complemento a su labor de difundir el conocimiento, Valdez Albizu precisó que “el

BCRD ofrece talleres y charlas sobre temas económicos y financieros a gremios y

organizaciones; así como organiza la Semana Económica y Financiera, que se ha convertido

en la actividad de educación económica y financiera de mayor relevancia e impacto de

nuestro país”.

En el diplomado, que se desarrolló durante todo el mes de junio con clases sabatinas en el

salón Giovanni Bloise Guzmán de ALAVER, participaron los docentes: doctor Julio Andújar,

asesor económico de la Gobernación del Banco Central y director de la maestría de Economía

de UNIBE; y el doctor Frank Fuentes, asesor del director ejecutivo del Fondo Monetario

Internacional para Brasil, Cabo Verde, República Dominicana y varios países

latinoamericanos.

CDP reconoce al gobernador

Durante la ceremonia de graduación, el CDP, a través de los secretarios generales de las

secciónales de La Vega, Bonao, Cotuí y Moca, le entregó un reconocimiento de gratitud al

gobernador Valdez Albizu “por sus extraordinarios aportes al fortalecimiento de la formación

profesional de periodistas y comunicadores de las regiones del Cibao y Nordeste”.

Destacaron, además, que el diplomado de periodismo económico “es una iniciativa académica

que ha contribuido significativamente a elevar los conocimientos, las competencias y el

ejercicio responsable del periodismo especializado en materia económica y financiera”.

Valdez Albizu, al recibir la distinción, expresó su agradecimiento al CDP por su colaboración y

participación en los diplomados y aprovechó para compartir el reconocimiento con UNIBE por

el apoyo y entrega que han tenido para la realización rigurosa de las capacitaciones.

En el acto de clausura junto al gobernador estuvieron presentes por ALAVER los señores

Rubén Álvarez, presidente de la Junta de Directores e Irlonca Tavárez, vicepresidenta

ejecutiva; por el BCRD, los asesores de la Gobernación Julio Andújar y Edwin Dominici; por

UNIBE los señores Leandro Félix-Matos, decano de Innovación y Desarrollo Institucional,

quien tuvo a su cargo unas palabras en representación de esa universidad, y Maribel Medina,

directora del Departamento de Educación Continua.

Asimismo, por el CDP, su presidente, Luis Pérez Nova, quien se expresó en nombre del

gremio que agrupa a los periodistas a nivel nacional y el periodista Gregorio Pichardo,

secretario de la seccional de La Vega, tuvo las palabras de agradecimiento en nombre de los

participantes.

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