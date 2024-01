Batallas de la AIRD, MICM, DGA, DGII, FFAA, PN, inteligencia del Estado y MP contra el comercio ilícito, Ilícitos hunden la industria, empleos formales, economía, ingresos del Estado y la nación

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

La economía de los ilícitos es enemiga de la industria nacional, de los empleos formales y de las

finanzas públicas.

La economía de los ilícitos genera duras batallas contra los ilícitos de la Asociación de Industrias de

la República Dominicana (AIRD), Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, Direcciones

Generales de Aduanas (DGA) e Impuestos Internos, Ministerio de Defensa, cuerpos especializados

de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Ministerio de Salud Pública, organismos de inteligencia

del Estado y el Ministerio Publico.

Con su accionar buscan fortalecer la seguridad jurídica, el cumplimiento y la competitividad del

sector industrial dominicano.

Ahora fortalecen la batalla contra los ilícitos con el Observatorio Industrial contra el Comercio

Ilícito.

Es una lucha sin descanso contra la economía de los ilícitos.

Los ilícitos son un problema de salud pública, economía, competitividad, obra del crimen

organizado.

Los ilícitos, contrabandos de cigarrillos, bebidas alcohólicas, medicinas falsificadas, adulteración de

bebidas alcohólicas, cigarros falsificados y de otros productos industriales, hunden la industria,

empleos formales, la economía, los ingresos del Estado y la nación.

Estos y otros ilícitos han provocado en el país cientos de personas fallecidas que han caído en la

trampa de consumir bebidas alcohólicas y medicinas adulteradas.

La AIRD, el Ministerio Publico, aparato industrial y la sociedad dominicana combaten los

medicamentos falsos.

Los alcoholes, productos farmacéuticos, cigarrillos, cigarros y los combustibles que no cumplen las

normas legales y de calidad exigida y que evaden el pago de los impuestos.

Los contrabandos, evasión de impuestos, competencia desleal, dañan la producción nacional, los

empleos, provocan cierre de industrias formales y perjudican las finanzas públicas, por lo que hay

aplicar caiga quien caiga la Ley Contra el Comercio Ilícito.

Son un peligro para casi 11 mil empleos formales en el país.

Que el país deje de percibir unos RD$ 50 mil millones de pesos por los medicamentos falsificados,

es un crimen contra la nación.

Un grave atentado al mercado de fármacos con cientos de negocios informales en Moca, Santo

Domingo y otros puntos de la nación.

El daño del 15 por ciento en los medicamentos falsificados en el mundo.

A los daños del reetiquetado.

El ron adulterado.

Las fabricas ilegales de ron en patios.

La venta de rones adulterados en negocios que cometen delitos al hacerlo.

Atenta al daño que hacen las medicinas falsificadas a los pacientes.

EL DIARIO DE LOS ILICITOS, INVESTIGADO POR PRIMICIAS, BATALLAS CONTRA LOS

CONTRABANDOS Y ADULTERACION DE PRODUCTOS

2016: Desde el segundo trimestre de 2016, la Asociación de Industrias de la República Dominicana

(AIRD), elabora el Ranking de Factores que afectan la competitividad. En ese año su entonces

vicepresidenta ejecutiva, Circe Almánzar, reveló que en últimos cinco años la competencia desleal

era un factor que siempre estaba entre los tres principales ´problemas que afectan la

competitividad del sector industrial dominicano.

En la ocasión, Almánzar saludó el decreto No. 55-21 que faculta al CECCOM a enfrentar el ilícito de

productos regulados, entre los que se incluyen los alcoholes y sus derivados.

24 DE ABRIL 2021, CNN LATINOAMERICA DIVULGO MUERTES POR BEBIDAS FALSIFICADAS O

ADULTERADAS

CCN Latinoamérica divulgó que “en República Dominicana el consumo de bebidas adulteradas o

falsificadas había dejado una estela de más de 100 muertes y 250 intoxicados en lo que va de año,

según las autoridades de Salud Pública”.

El 21 de junio de 2021 la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) hizo realidad

el Foro sobre Comercio Ilícito de Alcoholes, en la continuación de sus enérgicas batallas contra el

comercio ilícito en el país.

LA REVELACION DEL MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO YMIPYMES

El 21 de junio de 2021 la Asociación de Industrias de la República Dominicana coordinó e hizo

realidad el Foro sobre el Comercio Ilícito de Alcoholes.

El 2 de agosto de 2021, según el Ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor Ito Bisonó, el

gobierno del presidente Luis Abinader, ha creado la mayor estructura de lucha para enfrentar y

combatir el comercio ilícito en el país.

En ese momento advirtió que “no será tolerada la ilegalidad y seguiremos enfrentando con

contundencia como nunca antes se había hecho”.

Bisonó le dijo al mundo que “el gobierno del presidente Abinader está plenamente consciente de

este tema y altamente comprometido con el combate del comercio ilícito”.

En esa ocasión expresó que el comercio ilícito es un problema mundial con un impacto de 2.2

trillones de dólares al año, lo que motivó que el presidente Abinader declarara la fabricación y

comercialización de alcohol adulterado con metanol como un problema de seguridad nacional, lo

que derivó en la promulgación del decreto No. 275-21 para controlar la importación y

comercialización de metanol.

Bisonó reveló que fueron creadas dos mesas de trabajo, una para la implementación de un

programa de inteligencia y trazabilidad en la cadena de importación y comercialización de metanol

y otra para coordinar operativos en fábricas y comercios en todo el territorio nacional para

enfrentar la comercialización del comercio adulterado o de productos que no cumplan con la

normativa vigente.

“En lo que respecta al MICM las acciones contra el comercio ilícito no van a parar, se trata de una

lucha diaria que cambia constantemente y ataca sin piedad”, apuntó el ministro Bisonó.

Emitió sus consideraciones en un encuentro celebrado en Punta Cana con ejecutivos del

Departamento de Homeland Security de los Estados Unidos, en el cual abordaron el comercio

ilícito.

UN IMPORTANTE DATO

El 21 de abril de 2021 el Ministerio de Salud Publica reveló que aumentaron a 99 los muertos en

República Dominicana por alcohol adulterado por la ingesta de bebidas alcohólicas, según un cable

de la Agencia EFE.

OTRAS REVELACIONES

El país pierde RD$ 3 mil millones de pesos al año por el comercio ilícito, por concepto de

impuestos por el contrabando, la falsificación y la adulteración de alcohol, cigarrillos o productos

farmacéuticos, revela un cable de la agencia EFE del 21 de junio de 2021, según revelaciones del

Ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor Ito Bisonó, al participar en el Foro sobre

Comercio Ilícito de Alcoholes, coordinado por la Asociación de Industrias de la Republica

Dominicana.

En ese evento el alto funcionario abordó las muertes por alcohol adulterado registradas en 2021,

las cuales cifró en 166, lo que obligó al gobierno a adoptar medidas para controlar la importación y

comercialización del metanol.

En ese foro el entonces presidente de la AIRD, Celso Juan Marranzini, denunció que el comercio

ilícito tiene un enorme impacto en el empleo formal y, por lo tanto, en el bienestar de miles de

familias dominicanas que ven peligrar sus medios de subsistencia cuando las empresas en que

laboran pierden competitividad”.

DESMANTELAN FABRICA ILEGAL

ALCOHOL ADULTERADO MATO 596 PERSONAS EN RD

13 de abril de 2022, un trabajo periodístico publicado por el Listín Diario, reveló que “el alcohol

adulterado mató 596 personas en las dos Semanas Santa anteriores”.

Ese trabajo aborda la ingesta de alcohol alcohol adulterado con metanol y otras sustancias.

El 15 de agosto 2023 la AIRD y el Ministerio de Industria y Comercio organizaron el Tercer Foro

Combatiendo el Comercio ilícito en República Dominicana, Avances y Retos, celebrado en el Hotel

El Embajador, en la capital dominicana.

El 15 de agosto de 2023, la AIRD consideró que “es vital fortalecer el régimen de consecuencias

frente al comercio ilícito”. Ese día el presidente de la AIRD, Julio Virgilio Brache, anunció el

lanzamiento del Observatorio Industrial del Comercio Ilícito, herramienta para enfrentar la ilegal

práctica.

Según Brache, la economía es afectada por el comercio ilícito.

Genera pérdidas fiscales y distorsiona la competencia.

Brache cree que debilita la confianza en el mercado.

Advierte que los ilícitos ponen en riesgo la salud del consumidor local y la permanencia de las

empresas.

Brache desnudó en el evento el daño a las industrias farmacéuticas, bebidas alcohólicas y de

cigarrillos con la falsificación, adulteración de productos y los contrabandos.

El presidente de la AIRD admite que se ha avanzado por los aportes de un marco legal y la

cooperación institucional.

LOS ILICITOS Y LA VICEPRESIDENTA RAQUEL PEÑA

De su lado, al hablar en ese evento, la vicepresidenta Raquel Peña, consideró que se deben

endurecer las consecuencias para quienes practican el comercio ilícito.

Además, sugiere fortalecer el trabajo en equipo y enfocarse en la educación del consumidor.

PREOCUPA

Es preocupante la pérdida fiscal de RD$ 27 mil millones por la caída en2020 de un 61% en el sector

cigarrillos, en comparación con el año 2012. El dato lo ofrece el Ministerio de Industria, Comercio y

Mipymes.

OTROS ILICITOS

Otros ilícitos que se suman a los que afectan el aparato industrial dominicano son los siguientes:

Corrupción, sobornos.

Estafas en las ventas y adquisiciones de bienes muebles e inmuebles de lujo

Riquezas creadas con los contrabandos y toda la economía informal

Asaltos

Delincuencia con cambiazos de tarjetas de débito en cajeros bancarios para sustraerle el dinero a

ciudadanos

Robos a ciudadanos y ciudadanas, en residencias, negocios

Bandas de falsificadores

El robo de identidad a ciudadanos por delincuentes que guardan prisión en cárceles dominicanas

Bandas que roban motocicletas

El tráfico de drogas y dinero a través de los puertos y aeropuertos

Atracos a gasolineras y otros negocios

Atracos a ciudadanos

Robos a cajeros bancarios

Títulos falsos de terrenos

Falsificación de cheques

Bandas que roban ganado en la frontera para llevarlo hacia Haití

Tráfico de armas y personas, negocios en expansión.

Puntos de drogas, micro y macro tráfico de estupefacientes

Narcotráfico, lavado de activos y el flagelo de las drogas, delitos conexos, que generan fortunas

con dinero sucio.

Los intentos de clonación con nombres de beneficiarios para estafar a personas que reciben

asistencia del Estado con 504 tarjetas del Programa Supérate. Sábado 28 de mayo de 2022.

Dos búrgaros apresados en Santiago Rodriguez, en la Línea Noroeste, por violar un cajero

automático de una institución bancaria. Martes 31 de mayo de 2022.