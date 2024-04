Baruch es potranca favorita para ganar Clásico Día de las Secretarias

SANTO DOMINGO ESTE.-La potranca Baruch (6), del Establo San Antonio, es la favorita del Consenso Hípico para ganar este sábado el Clásico Día de las Secretarias, en el Hipódromo Quinto Centenario.

Baruch (6) tendrá al jinete Carlos de León llevando sus bridas, asesorado por el entrenador Juan Jiménez.

Las otras potrancas, nativas de 3 años (no reclamables), que correrán en la prueba son: Twice My Age (1); Cabuya B. (2); Wells To Wells (3); Queen’s Daughter (4); y Sweet Moon (5).

La carrera será la quinta del cartel # 32 del año; a la distancia de 1,400 metros.

Las dos competidoras de mayor peligro para Baruch (6) en el intento por conquistar su segundo clásico del 2024, de acuerdo a los expertos, son Wells To Wells (3) y Queen’s Daughter (4).

Wells To Wells (3), de la cuadra Wells Stable, cargará con el peso del jinete William Luis, quien seguirá las indicaciones del entrenador Juan E. Ozuna.

Queen’s Daughter (4), del Establo San Antonio, tendrá en la silla al jinete Luiyi Ortiz. La entrena Juan Jiménez.

Baruch (6) ganó el pasado 23 de marzo el Clásico Asociación Dominicana de Dueños de Caballos de Carreras.

LAS OTRAS POTRANCAS

Twice My Age (1), de la cuadra New York Racing Stud, llevará la monta del jinete Héctor Hernández, quien seguirá las pautas trazadas por el entrenador Julio Paulino Mendoza.

Cabuya B. (2), del Establo Moisés, tendrá sobre el lomo al jinete José Francis Rojas, a quien impartirá instrucciones el entrenador Iván Díaz.

Sweet Moon (5), del Establo Manrríquez, será conducida por el jinete Jonathan Saldaña, quien seguirá las orientaciones del entrenador Cristian Sánchez.

PREMIO DE RD$365,310.00

El Clásico Día de las Secretarias de este sábado tiene un premio de RD$365,310.00. Incluye un sobre-premio de RD$125,000.00. También el monto acumulado por la cuota de inscripción de cada ejemplar (RD$12,500.00 por cada uno). De igual modo, el premio regular RD$163,310.00.

EL POOLPOTE EN MÁS DE RD$18.6 MILLONES

El Poolpote, el premio a un solo ganador por ser el único en acertar a los 6 ejemplares ganadores de la cartelera, tiene acumulados este sábado RD$18,616,813.52 en el llamado Majestuoso de las Américas, el Hipódromo Quinto Centenario.

El pool de 5 (Pick 5) tiene acumulados RD$1,256,540.00.