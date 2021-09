Bancas de apuesta Vs. escuelas

Por Felipe Mora

En cualquier zona del territorio nacional, a simple vista está que

por cada escuela que funcione en una comunidad operan decenas

de bancas de apuesta pertenecientes a distintos grupos que inciden

en ese negocio.

Comprobado está que esa situación se da en amplios sectores del

Gran Santo Domingo, el Cibao, el Nordeste, el Sur, la Línea

Noroeste, la región Este. Es decir, en todo el país.

En muchos casos, esas bancas de apuesta están instaladas a menos

de cien metros una de otra, y es casi seguro que las hay que tienen

mejores equipos tecnológicos que muchos centros escolares.

Miles de hombres y mujeres de pueblos y campos, entiéndase

trabajadores de la construcción, amas de casa, labriegos,

“guachimanes”, choferes, motoconchistas, serenos, entre otros,

son asiduos en probar suerte en esos lugares.

Lamentable es decirlo. Con todos los adelantos que implican los

avances de la tecnología digital, en especial la instrucción como

herramienta básica para definir el desarrollo de toda sociedad, el

magisterio nacional no ha sabido sacar beneficios a favor de la

inmensa legión de profesores y, por ende, de los estudiantes.

Suena muy pesado referir que miles de profesores escriben con

faltas de ortografía, y aún con esa deficiencia pertenecen al staff

del magisterio nacional. Entre ellos los hay que imparten como

asignatura Lengua Española.

La función de educar y enseñar es sublime. Necesita preparación,

la más depurada que se requiera. La mala práctica en cuanto a

enseñar tiene el terrible dilema de que quienes la reciben no

terminan con una buena preparación. Está demostrado.

Constituye una vergüenza nacional lo sucedido recientemente. Un

95% de aspirantes a plazas de maestros fracasó en el concurso de

oposición. Fue excelente como información de portada de un

conocido diario, pero tremendo fracaso para la buena marcha de

la educación.

Precisamente, eso sucede cuando este lunes 20 de septiembre más

de 2.8 millones de alumnos están convocados para el inicio de la

docencia en las escuelas públicas y colegios privados.

Tan solo aprobaron las evaluaciones 528 de casi 11 mil

postulantes. ¡¡Abismal desnivel!! Que conste, esas evaluaciones

solo se circunscribieron al nivel de primaria.

Desde sus primeros años, la Asociación Dominicana de

Profesores (ADP) dio demostraciones de que como gremio no las

tenía todas a su favor en cuanto a tener una contribución eficiente

para que sus afiliados acudan a las aulas con una mejor

preparación como docentes.

En distintas ocasiones, las movilizaciones de protestas

enarboladas por la ADP como gremio profesoral han ido en

defensa de su militancia, no necesariamente en su rol de

educadores preparados para cumplir con la responsabilidad de

enseñar e instruir.

Todas estas situaciones conducen a que República Dominicana se

sitúe entre los últimos lugares en cuanto a rendimiento escolar en

asignaturas como Matemáticas, Lectura y Ciencias.

El informe PISA, que cada cierto tiempo analiza la calidad de la

educación de 80 países en el mundo, refiere que este país está

entre las naciones con peor rendimiento en cuanto al rendimiento

de los estudiantes en Matemáticas, Lectura y Ciencias.

Todas estas situaciones influyen en la deserción escolar, que

según entendidos se ha incrementado a nivel global en tiempos de

pandemia, y es un tema que no debe quedarse en el olvido, pues

afecta a miles de familias.