Autoridades de Salud y Escuelas de Psicología de tres universidades del país analizan situación actual de violencia

Exhortan atender salud mental de niños y adolescentes

Santo Domingo, RD.- El Ministerio de Salud Pública, a través de su Departamento de

Salud Mental resaltó la importancia del trabajo coordinado con diversas instituciones

para disminuir los efectos de la pandemia por el virus SARS CoV-2, en la salud mental,

principalmente las manifestaciones de violencia que están llevando a causar tragedias en

el país,

Durante el acostumbrado conversatorio que organiza la instancia cada martes esta vez

sobre el “Rol de los Psicólogos en la Sociedad” el doctor Alejandro Uribe, director de

Salud Mental dijo que unir esfuerzos entre diferentes entidades para impactar de

manera positiva la calidad de vida, ha llevado al desarrollo de varios programas de

intervención desde antes de la pandemia para no descuidar los aspectos que pueden

contribuir a causar trastornos mentales.

Explicaron que las manifestaciones de violencia que se han escenificado en los últimos

días, pueden tener guardan relación con los efectos de la pandemia de la COVID-19, no

obstante existen factores diversos y su abordaje debe ser integral.

En la actividad participaron los directores de las escuelas de Psicología de tres

importantes universidades del país con quien se compartió experiencias de cómo ha

sido el abordaje de esos temas frente a la pandemia y los diferentes efectos en la gente.

La representación de las universidades estuvo a cargo de Ivonne Guzmán directora de la

Escuela de Psicología de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), y

Paola Montas, representante de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra

(PUCMM) y Lucia Sánchez, representante de Instituto Tecnológico de Santo

Domingo (INTEC).

Los especialistas coincidieron en señalar que el estado de ansiedad, depresión,

trastornos alimenticios, sobrecarga académica y laboral por motivos de la pandemia han

sido los temas de mayor preocupación.

Además, consideran que no se puede descuidar “la niñez y adolescencia porque son un

segmento población muy sensible y venerable que también ha sufrido una fuerte presión

al pasar de la educación presencial a lo virtual, pero también al estar limitados de

interactuar con amigos y compañeros” indicaron.

La integración de organizaciones como academias universitarias también preocupadas

en aportar para trabajar en favor de la ciudadanía por el abordaje de la salud mental ,

han sido de gran ayuda al Ministerio de Salud para dar respuesta a los cientos de casos

que han tenido que atender a través de plataformas tecnológicas.

“Con los representantes de las universidades entiendo que de manera natural se está

conformando el equipo que necesitamos, ya que no debemos dejar de lado que velar por

la salud mental de la gente es tarea de todos como profesionales y es bueno resaltar los

esfuerzos de las escuelas de psicología de nuestras universidades para brindar asistencia

gratuita a grupos vulnerables"

