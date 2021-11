Autor de “La Cara Rota de la Diáspora” dice libro es llamado al PEPCA para que persiga desfalcadores de fondos en elecciones del exterior

NUEVA YORK._ El periodista dominicano radicado en Pensilvania Esteban Cabrera, autor del libro “La Cara Rota de la Diáspora” dijo el sábado que el texto es un llamado a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) para que inicie de inmediato los sometimientos a la justicia de los responsables de los desfalcos millonarios a los fondos de las elecciones dominicanas en el exterior del 5 de julio 2020.

Cabrera, quien junto a varias personalidades de diferentes ámbitos de la diáspora, encabezó el lanzamiento del libro en un evento que sobrepasó por tres el limitado cupo por las restricciones COVID-19 y desafiando poderosos vientos y fuertes diluvios de una ventisca que comenzó a azotar la ciudad poco antes de las 3:00 de la tarde, celebrado el sábado en la tarde en el Comisionado Dominicano de Cultura (CODOCUL) dijo que las pruebas aportadas por su libro, son más que suficientes para que la Procuradora General de la República Miriam Germán, la fiscal Yeny Berenice Reynoso y el fiscal anticorrupción (PEPCA), Wilson Camacho actúen para someter a la justicia a los manejadores de los más de $7 millones de dólares, presupuesto de las elecciones de los cuales hay más de $4 millones no justificados por lo que se dan por desfalcados, hasta que la anterior Junta Central Electoral (JCE) no demuestre donde y como se gastó esa cantidad.

“Como se dice, después del palo dao, lo que hay que hacer es correr las bases, pero sí podemos evitar que cosas como las que denuncia este libro no sigan sucediendo”, añadió Cabrera, explicando que se formó un equipo para investigar el manejo financiero pero concomitantemente con los desfalcos económicos aparecieron los hallazgos de un fraude electoral.

“Es ahí, donde el doctor Yomare Polanco y yo decidimos enfrentar esa falencia con todos los elementos, las garantías y todo el apego a la justicia y la verdad”, indicó el autor.

“Si estamos hablando de un robo mayor de más de $4 millones de dólares, por qué razón a la Procuradora General de la República Dominicana, a la fiscal Yeny Berenice y a Wilson Camacho, no les ha llamado la atención este desfalco ni al Ministerio Público, ¿porqué?, ellos van a tener que explicarlo, es duro y lamentable: tenemos un fraude electoral que se fraguó y el desfalco del dinero”, sostuvo.

Advirtió a que no se etiquete el libro como político porque no hay un párrafo que no responda a la verdad. “Antes de eso, pido que se lea el libro”.

Recordó que Nueva York fue el epicentro de los desfalcos, porque aquí fue que comenzó todo cuando el Bank of America cerró cuatro cuentas de la JCE porque en dos o tres días sacaron más de $800 mil dólares en efectivo con las tarjetas de débito de esas cuentas.

Explicó que ese proceso tuvo varias fases como una auditoría forense, análisis, ampliación de las indagatorias porque en los documentos que entregó la anterior JCE de 8,800 páginas, no estaban incluidos los actos delictivos de mayor contundencia.

“En el legajo que esa JCE entregó al periódico El Faro Latino bajo la ley de Libre Acceso a la Información, ocultaron más de $4 millones de dólares sustraídos y para nosotros que hicimos la investigación ese dinero está desfalcado hasta la que junta demuestre dónde está”, afirmó Cabrera.

“Ante todas estas falencias decidimos hacer el pedido, para que a ninguno de ustedes, sus hijos y nietos en el exterior se les olviden cosas como estas, porque no podemos tolerarlas”, expresó Cabrera.

Agradeció el coraje de los periodistas dominicanos en la diáspora que se han mantenido dando cobertura a las denuncias de los desfalcos y el fraude electoral, y si no hubiera sido por ellos, “este caso hubiera sido mucho más difícil para nosotros”.

Añadió que “ellos, la prensa de la diáspora cogió eso sin miedo y de frente y fueron los soldados que pelearon esta guerra. Gracias por su valor y valentía”.

Entre los invitados especiales estuvo el doctor Polanco, quien informó que contribuirá para convertir el libro en un Best Seller (Más Leído) el que se traducirá al inglés que ya hay contactos avanzados para producir un documental que se transmitirá por Netflix y otras plataformas de películas en ambos idiomas para que el mundo conozca a fondo los desmanes.

“Si hemos podido suplir al mundo entero de medicinas para aliviar las enfermedades de pacientes de todo el mundo, podemos llevar este libro a cada esquina, ese es mi trabajo, gústele a quien le guste. A partir de hoy, me comprometo a hacerlo Best Seller un día en el New York Times”, dijo Polanco.

“Porque para aquellos que se beneficiaron de las corrompidas elecciones como partidos políticos y empresarios que aceptaron recibir miles de dólares sin facturas y quién sabe cuántos devolvieron para atrás, deberían estar presos hace tiempo y no solo por solo financiero sino también por lo electoral”, indicó.

“Ellos creyeron que al igual que hacen en la República Dominicana iban a venir a los Estados Unidos a hacer lo mismo, y ahí fue que la puerca retorció el rabo como dicen allá. Aquí no vamos a aceptar esa delincuencia porque hemos demostrado que tenemos más valores que los ladrones de cuello blanco que vinieron a robar aquí, porque todo lo que hacemos lo hacemos con el trabajo”, precisó Polanco.

Informó que a partir de este lunes el libro estará a la venta oficialmente en todas las plataformas digitales y en su versión impresa.

EL ACTO

En el acto, que se inició con la invocación religiosa a cargo del reverendo General Luis Paniagua, se tocaron los himnos de Estados y la República Dominicana y el director de relaciones públicas de CODOCUL, Germán Batista dio la bienvenida a los presentes.

Luego, el doctor Rafael Torres Madera hizo el prólogo oral del libro con una cronología que resumió el contenido de las denuncias de los desfalcos y el fraude electoral.

El ingeniero Oscar Pérez, se refirió al impacto de desconfianza y cuestionamientos en la diáspora a la transparencia de las elecciones de 2020 y futuros comicios en ultramar sino se restituye el derecho constitucional de elegir y ser electo de los dominicanos y dominicanas que sufragaron para escoger a Polanco como diputado.

La activista Lilian Soriano Banner, presidenta del Proyecto Renacer, leyó la semblanza del autor quien fue presentado por la maestra de ceremonia, periodista Jenny Gómez, secretaria general de la filial Nueva York del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP).

