Auguran poco éxito al gobierno en sus propósitos de abaratar los precios

Santo Domingo._ Jhovanny Leyba, titular de la secretaría de Industria, Comercio y Mipyme del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), entiende que el solo sacrificio de los comerciantes detallistas no será suficiente para bajar los precios de la canasta familiar.

Se refirió al reciente acuerdo de Proconsumidor y representantes del comercio, mediante el cual los detallistas se comprometen a reducir sus márgenes de beneficio. También a la intención del gobierno de incluir nuevamente los supermercados en los despachos con la tarjeta Supérate.

Explicó que el encuentro de Eddy Alcántara, director ejecutivo de Proconsumidor, con el comercio da señales de improvisación; tras señalar que los márgenes de beneficio del colmadero no son los culpables de las alzas de precios. “Eso viene de más arriba”.

Dijo que volver a incluir las grandes cadenas de supermercados en los despachos con la tarjeta Supérate, es una muestra de que el presidente Luis Abinader gobierna para un “grupito” de empresarios, a quienes traspasará las ventas que con esa acción les quita a los colmados.

Leyba recordó a “Quédate en casa”, programa creado por el PLD con carácter gradual, para incentivar las ventas de productos a los pequeños y medianos comerciantes, beneficiando a los dueños de las tarjetas y al colmadero que le fía.

Por otra parte, el dirigente político advirtió que la reciente medida anunciada por el presidente Abinader de traer al país productos alimenticios sin arancel, incentiva las importaciones de alimentos en detrimento de los productores locales.

Agregó que la medida no es necesaria y acentúa la carestía en el país, ya que liberando las aduanas no se consigue bajar el costo de los productos que no tendrán arancel, por los efectos reales de la crisis de precios en los mercados internacionales.

El miembro del Comité Central del PLD insistió en que el gobierno propicie un pacto con el comercio y una alianza con el sistema de distribución, porque solo así la comida llegaría a precios asequibles a la población