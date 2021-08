AUDIO: Diputada del PRM sufre apagón mental negando declaraciones sobre mal manejo de votos; amenaza con demanda e irrespeta reportero

NUEVA YORK._ La diputada del PRM en la circunscripción #1 de Estados Unidos, Kenia Bidó Parra, sufrió un apagón mental negando sus declaraciones sobre el mal manejo de votos en las elecciones del exterior 2020 en esa demarcación, amenazando con demandar al comunicador Kelvin Faña editor del influyente digital “El Pregonero” e irrespetando a este reportero a quien acusó de dirigir una campaña “pagada” contra ella y de no tener escrúpulos sin ninguna prueba. https://almomento.net/nueva-york-diputada-desmiente-haya-admitido-irregularidad-en-elecciones/)

La legisladora proclamada por la anterior Junta Central Electoral (JCE) en medio de serias y contundentes denuncias apoyadas en evidencias sobre la manipulación de miles de votos nulos que fueron quemados, desaparecidos y tirados a la basura en Nueva Jersey, Washington DC y Pensilvania, y que ha asistido esporádicamente a las actividades más importantes de la comunidad, se descalificó así misma al intentar desmentir sus declaraciones aceptando que hubo mal manejo de esos votos.

Una fuente cercana filtró que ella fue amonestada por altos dirigentes del partido quienes la conminaron a desmentir lo dicho debido a que su admisión implica reconocer que su alegado triunfo fue el resultado de las maniobras sucias que se hicieron con los votos nulos, que fueron más de 5,000 cuando había una ínfima diferencia entre ella y su contendiente.

Bidó Parra, declaró el viernes 23 de julio (2021) en una entrevista grabada con este redactor que “sí, un hubo mal manejo de esas boletas” en referencia a lo denunciado en las citadas demarcaciones durante la inauguración de la oficina del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX) en la sede del consulado general dominicano.

Incluso, añadió en la misma entrevista que ella también estaba preocupada por la situación creada especialmente en Nueva Jersey.

“Yo como candidata también tenía mis preocupaciones porque no sabía cuál había sido el manejo de esos votos”, agregó clara y textualmente la diputada en la entrevista.

Además de intentar desmentirse ella misma, Bidó Parra intenta también descalificar las declaraciones del actual presidente de la JCE, el incuestionable doctor Román Jáquez Liranzo quien dos veces, reveló en Nueva York que hubo problemas electorales en las OCLEES y OPREES de los referidos estados.

En una entrevista con este reportero en el consulado, el 22 de junio Jáquez Liranzo afirmó que las investigaciones de la comisión de la JCE reflejaron problemas electorales.

En una segunda entrevista con el programa El Sol de la Mañana transmitido en vivo desde Nueva York y a una pregunta del comunicador Ramón Mercedes, el presidente de la JCE reveló el 27 de junio que funcionarios de la junta denunciados por el caos electoral admitieron que violaron la orden del Tribunal Superior Electoral (TSE) que él presidía en ese momento para que realizaran el reconteo de los votos nulos a lo que se negaron.

Se ha dicho que el latrocinio electoral fue ordenado por el entonces director del voto dominicano en el exterior, ingeniero Gilberto Cruz Herasme, cancelado por la nueva JCE junto a otros funcionarios a los que se les comprobó dolo en el manejo de cientos de miles de dólares del presupuesto para las elecciones, y la manipulación de los votos.

La diputada señaló que “bueno, yo escuché el famoso video, en ningún momento dice nada de eso, sí, en New Jersey hubieron problemas. Eso está por verse, esas declaraciones no las he visto todavía donde él (presidente de la JCE) dice que ellos admitieron eso. Sí, hubo un mal manejo de esas boletas”.

Y se contradice cuando se le preguntó cuál fue el mal manejo que hubo.

“Bueno… yo no estuve en ese momento, las autoridades que estuvieron ahí son las que saben, se sabe que las boletas… no las boletas en sí, como que habían sido movidas de sitio”, añadió en la entrevista.

Volvió a contradecirse al decir que “yo no te puedo dar ningún tipo de información ni decir que alguien tuvo un manejo incorrecto de algo que yo no pude palpar de afuera”.

Faña recibió una llamada del abogado de Bidó Parra en la República Dominicana amenazándolo con demandarlo a él y al medio por la publicación de las mismas declaraciones de ella.

El comunicador calificó la amenaza como un chantaje y un atentado a la libertad de prensa advirtiendo que no le teme a las advertencias de la diputada ni a su abogado.

Cruz Tejada adelantó que evalúa llevar el caso ante organizaciones internacionales que amparan el ejercicio periodístico como Reporteros sin Fronteras RSF) y el Comité de Protección a los Periodistas (CPJ).