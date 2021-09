ASOCIACIÓN DE MOCANOS ANUNCIA VIAJE DE RETORNO A MOCA EN SU TRIGÉSIMA VERSIÓN

El tradicional encuentro se realizará el domingo 3 de octubre en el

Club Recreativo de Moca.

La Asociación de Mocanos Residentes en Santo Domingo, realizará la trigésima

versión del Viaje Retorno a Moca, actividad que se celebrará el domingo 3 de

octubre, iniciando con el recibimiento de las autoridades en la calle 3D de la

histórica Plazoleta 26 de Julio, a las 9:00 A.M. seguido del gran pasadía en el Club

Recreativo, a las 11:00 A.M. con motivo de las Fiestas Patronales Nuestra Señora

del Rosario y el Día del Mocano Ausente o No Residente.

De acuerdo a un comunicado para esta ocasión se tiene previsto desarrollar un

programa ameno y divertido en donde los participantes disfrutarán de actividades

recreativas con la participación de exponentes artísticos y degustaciones de la

gastronomía mocana, juegos de entretenimiento, entre muchos atractivos más,

para hacer esta experiencia, única e inolvidable en sus tres décadas de existencia.

El comité organizador adelantó que dentro de la actividad se promoverá el

consumo seguro de cerdo, actividad auspiciada por la Federación Dominicana de

Porcicultores (FEDOPOR), así como la productividad agrícola de la provincia, de

igual forma se presentarán exposiciones artesanales, venta y exhibición de

productos mocanos.

El tradicional evento está patrocinado por instituciones públicas y privadas, cuenta

además con el respaldo de entidades de la sociedad civil a nivel local y nacional.

