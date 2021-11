Asociación Cibao ofrece conferencia sobre perspectivas económicas del sector construcción

SANTIAGO. República Dominicana.- La Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos (ACAP) fortalece su relación y apoyo al sector construcción con la conferencia “Perspectivas económicas de la República Dominicana a corto y mediano plazo, enfocadas al sector construcción: Riesgos y oportunidades” para constructores y promotores de viviendas.

La ponencia fue impartida por el economista Raúl Ovalle, valorando los protocolos impuestos por la pandemia, aprovechó las facilidades que ofrece la plataforma Zoom y transmitió desde las instalaciones de la Torre Corporativa ACAP, para compartir datos y análisis acerca del sector con los clientes y asociados de ACAP invitados al evento virtual.

José Luis Ventura, vicepresidente ejecutivo de ACAP, dijo que tras el advenimiento de la pandemia por COVID-19, han cambiado los patrones de consumo y comportamiento, y este sector de la construcción se ha visto directamente afectado por el incremento de los costos en materia prima, transporte marítimo y otros factores. Y resaltó, además, que para ACAP siempre ha sido de alto valor e importancia apoyar a este sector, mientras ofrecía la bienvenida a los participantes.

Ovalle, socio-director de la firma de inteligencia económica Analytica, inició su presentación analizando las cifras actualizadas del “Entorno COVID”, mostrando tendencias en cuanto a casos, defunciones, grado de utilización del sistema hospitalario y vacunación. El economista destacó que la letalidad y el impacto en el sistema hospitalario de esta cuarta ola ha sido limitado, gracias a los avances en vacunación, por lo que no anticipa retorno a medidas de confinamiento en lo inmediato. No obstante, advirtió que la gestión de la pandemia continúa siendo uno de los principales riesgos a gestionar por las autoridades, motivando a la audiencia a no caer en la complacencia en cuanto a la aplicación de protocolos sanitarios.

Abordando las tendencias del entorno internacional, resaltó la persistencia de la inflación de commodities, indicando que cuellos de botella en las cadenas de suministros globales anticipan mayores precios de insumos del sector construcción en el corto plazo, aunque augura una normalización gradual de los mismos hacia el cierre de 2022.

En el plano local, Ovalle destacó la extraordinaria recuperación de la economía dominicana, anticipando que alcanzará una de las mayores tasas de crecimiento de la región, entre 11 y 12 por ciento, suficiente para que el PIB per cápita supere los niveles prevalecientes prepandemia. De cara a las tendencias observadas este año en tasas de interés, tipo de cambio e inflación, aseguró que “no llegaron para quedarse”, más bien han sido consecuencia del proceso de ajuste de precios en la economía post pandemia. En ese sentido, en 2022 pronostica incrementos en el costo de financiamiento del sector, un retorno a los promedios históricos de la tasa de depreciación de la moneda y una normalización de la inflación hacia el rango meta del Banco Central.

Desde sus orígenes, ACAP ha sido una aliada histórica del sector constructor de viviendas y desarrolla encuentros como este para estrechar los lazos con sus clientes, a la vez que ofrece datos analizados por especialistas acerca del comportamiento del sector, lo que permite mejorar la toma de decisiones de los interesados.

En la actividad, también participaron Yolanda Guzmán, vicepresidente de Negocios, Randolph Phipps, vicepresidente de Negocios Zona Sur y Este, miembros de la Junta de Directores y gerentes regionales de la Vicepresidencia de Negocios de ACAP.