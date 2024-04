Asesinos de un dominicano en El Bronx celebraron homicidio en un bar después de matarlo por mediar para pacificar una pelea callejera

NUEVA YORK._ El dominicano Keven Ramírez de 27 años de edad fue asesinado a puñaladas cuando trataba de mediar para pacificar una pelea callejera en la que participaban varios de sus amigos en una calle de El Bronx el domingo 21 de abril 2024. Luego de asesinarlo, los sospechosos celebraron el homicidio en un bar de ese condado, confirmó la policía.

Los homicidas de Ramírez escaparon de la escena y son activamente buscados por detectives de homicidios del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), mientras su esposa ahora viuda embarazada, Yomaira Gómez, Yomadis Gómez su hermana gemela y un tío de la víctima, Raymond Ramírez, están pidiendo a la policía la pronta captura de los autores del crimen y que sobre ellos caiga todo el peso de la ley.

La policía dijo que el domingo 21 de abril de 2024, aproximadamente a las 8.53 de la noche, la oficiales acudieron al hospital Bronx Care Health System, ubicado dentro de los límites del cuartel 44 en El Bronx, donde la víctima fue llevada por amigos y vecinos en un vehículo privado con una puñalada en el pecho.

Poco después el pacificador fue declarado muerto en el nosocomio.

Tras la debida notificación a los familiares, el fallecido ha sido identificado como se indica.

El canal local Bronx News 12 dijo que Ramírez, residente en el vecindario Mount Eden en El Bronx, sufrió una puñalada en el pecho y un amigo lo dejó en el referido hospital.

El personal del hospital llamó a la policía después de que Ramírez se encontraba en estado grave debido a la herida profunda.

Los médicos lucharon para salvarle la vida, pero sucumbió a sus heridas poco después de ser ingresado.

En una investigación preliminar, la policía determinó que Ramírez había sido atacado en un edificio de apartamentos en el 1459 de la calle Wythe Place en Mount Eden.

En ese lugar, informó la policía, la víctima se vio envuelta en una discusión con un sospechoso no identificado, lo que llevó al apuñalamiento mortal.

Fuentes policiales dijeron que los detectives revisaron una cámara de seguridad en el área y obtuvieron imágenes de los involucrados, y actualmente están investigando lo que condujo al ataque.

Después de matar a puñaladas al futuro padre dos hombres buscados por la policía fueron a un bar local para celebrar su asesinato, dijo el martes un oficial del NYPD.

Los detectives siguieron los pasos del hombre asesinado y determinaron que había sido atacado en un apartamento en Wythe Place en Mount Eden, no lejos de donde vivía.

Según el jefe del NYPD, Joseph Kenny, Ramírez fue apuñalado una vez en el pecho después de lo que parecía ser una discusión entre varios hombres en el área.

El apuñalamiento perforó una arteria y provocó que Ramírez sufriera una hemorragia interna masiva. El personal del hospital le aplicó 30 unidades de sangre, pero no pudieron salvarlo.

Los detectives que revisaron el video de vigilancia después del apuñalamiento vieron a dos hombres huir y esconderse en un bar a unas dos cuadras de la escena del crimen.

«Entran en una taberna local, piden un cubo de cerveza Corona y celebran su asesinato», dijo Kenny en una conferencia de prensa el martes.

Ramírez y su esposa estaban esperando su segundo hijo en sólo dos semanas, dijo la devastada mujer al tabloide NY Daily News el lunes.

“Así que no tuve tiempo de despedirme, ¿sabes?, si me llamaras en el momento en que sucedió, tal vez tendría tiempo de ver a mi papá y él hablaría conmigo”, dijo. “Pero ya falleció”.

«No parecían demasiado preocupados por haber matado a alguien», dijo Kenny, que vio el vídeo.

Keven fue apuñalado al mediar para proteger a un amigo en una pelea, según la novia la esposa de la víctima, quien dará a luz a su segundo hijo en dos semanas.

Ramírez, nunca podrá ver a su nuevo bebé, todo porque intercedió en una pelea que ni siquiera era suya, añadió la esposa.

Ella relató que tenía un mal presentimiento y no se sentía cómoda con que Ramírez saliera el sábado por la noche, pero él no la escuchó. “Cuando lo mataron, no fue por él”, dijo Gómez. Fue por su amigo, el que lo trajo al hospital. Entonces se estaba poniendo en el medio, él siempre fue así, pero yo le decía que eso no estaba bien”.

Gómez dijo que ni siquiera se enteró del apuñalamiento hasta las 9:00 de la mañana de ese día, mucho después de que su novio muriera en el hospital.

Gómez y Ramírez procrearon el primer hijo de la pareja que tiene 2 años de edad. Ramírez era padre de otro niño de 6 años de una relación anterior.

“Esto es muy difícil. El pequeño no duerme, nada. Él me ama, pero estaba loco por su padre, no puedo decírselo todavía”, señaló Gómez.

Los familiares lanzaron una campaña en la plataforma GoFundMe para ayudar a pagar el funeral y apoyar a los hijos de Ramírez.

“Pero siempre le decía que dejara las calles porque son muchos problemas’”, añadió.

El sábado por la noche ella dijo que estaba muy molesta porque su esposo la dejó sola, y a pesar de que lo llamó varias veces, él no le respondió.

“Teníamos una buena relación. Era una buena persona conmigo, pero yo estaba enojada”, añadió Gómez. “Lo estuve llamando muchas veces. No me respondió el mensaje. Él siempre me respondía los mensajes de texto”.

Gómez dijo que Ramírez había estado viviendo en El Bronx durante cinco años después de llegar de República Dominicana. La madre de Ramírez murió de COVID-19 en 2020, unos tres meses antes de que Ramírez y Gómez comenzaran a salir.

Dijo que Ramírez no conocía a su padre. “Cuando lo conocí, estaba deprimido por su madre”, explicó Gómez. “Él era el único hijo de su mamá. Me decía que me quería mucho porque le recordaba a su mamá”.