Aperturan comando de campaña en San Cristóbal

Por Emmanuel Solano

San Cristóbal.- Con un firme respaldo de la dirigencia del Partido Revolucionario Moderno(PRM) y de aliados , el candidato a senador por esta provincia, Gustavo Lara Salazar, dejó abierto su comando de campaña, ubicado en la antigua Plaza Carolina de aqui.

Lara Salazar expresó que el comando de campaña será un espacio abierto a todos, donde los perremeistas y la sociedad, encontrarán una voz que los escuche para caminar juntos por un mejor San Cristóbal.

El aspirante a la Cámara Alta puntualizó que su proyecto es el resultado de toda una vida dedicada al trabajo político honesto.

Pidió a sus seguidores no dejarse llevar de «cosas que dicen algunos, diciendo que yo no he prendido, imagínense si estamos en modo neutro ya les llevamos la milla a los demás candidatos»

En tanto, que el presidente municipal del PRM y alcalde electo, Nelson de la Rosa, resaltó que el comando de campaña que «hoy se inaugura», será «un comando de victorias».

Nelson de la Rosa aseguró que en esta provincia San Cristóbal y del resto del país el PRM dará «una pela» a nivel presidencial, senatorial y de los diputados.

La actividad estuvo encabezada, además del diputado y candidato a senador Gustavo Lara Salazar, por Antonio Rosario, Enrique González, Pura Casilla, Manola Santana, los candidatos a diputados Miledy Cuevas, Montserrat Santana, Eddy Montás, Alexander Pérez, Margarita Tejeda (actual diputada).

Asi como también el arquitecto Gustavo Lara, padre del candidato a senador, Gustavo Lara Salazar su madre Melba Salazar Rodriguez , y cientos de dirigentes, militantes y simpatizantes del PRM y partidos aliados.