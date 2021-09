Por lo que implica para la vialidad y la seguridad pública, es inimaginable encontrarse en cualquier ciudad del resto del mundo un furgón o cualquier otro tipo de transporte pesado circulando a toda hora por las calles, pues sólo se permiten los cargueros medianos (por eso en carreteras y puertos funcionan estaciones de transferencia de carga)…Créanme que desde muchos años atrás, cuando me topé de frente con un furgón en la calle Santiago, les he dicho esto a los gobernantes de este “Nueva York chiquito”, y hasta ahora no se había actuado, aunque lamentablemente sólo limitándoles el horario de circulación. (¡Pero algo es algo!).

