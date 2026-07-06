Alcaldía de Santiago entrega solución vial en República de Argentina con Estrella Sadhalá

Santiago de los Caballeros,- La Alcaldía de Santiago de los Caballeros entregó este lunes formalmente la solución vial en la intersección de la avenida República de Argentina con la avenida Salvador Estrella Sadhalá, una obra que deja ampliada la vía con un carril adicional y el cableado eléctrico soterrado mejorando asi la seguridad y la fluidez del tránsito en la zona.

Al entregar la obra, el alcalde Ulises Rodríguez destacó que la intervención representa un paso importante en la transformación de la movilidad urbana de Santiago, al integrar infraestructura moderna, soluciones de drenaje, accesibilidad universal y mejoras en la seguridad vial, reafirmando el compromiso de la gestión municipal con una ciudad más organizada, segura y funcional para todos.

Agradeció a las Guías Scout Dominicana por la donación del terreno que hizo posible la ejecución de esta obra, destacando que su aporte constituye un valioso gesto de compromiso con el desarrollo urbano, la modernización de Santiago de los Caballeros y el bienestar de toda la comunidad.

“Esta obra refleja nuestra visión de construir una ciudad más moderna, accesible y segura. Cada intervención que realizamos busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, fortalecer la movilidad urbana y recuperar espacios públicos con infraestructura de calidad que responda a las necesidades de Santiago”, expresó el alcalde Ulises Rodríguez.

Margarita Moscoso, en representación de las Guías Scout Dominicana, expresó su agradecimiento a la Alcaldía de Santiago por la ejecución de la solución vial en la intersección de las avenidas República de Argentina y Estrella Sadhalá, destacando el orgullo de la institución por haber contribuido con la donación del terreno para una obra que mejora la movilidad y beneficia a toda la comunidad.

Asimismo, valoró las mejoras realizadas en la Casa Nacional de las Guías Scout y reiteró el compromiso de la organización de continuar formando niñas y jóvenes bajo el lema “Siempre listas para servir”.

La solución vial consistió en la integración de un carril expreso con giro a la derecha en sentido este-oeste y una intersección equipada con un sistema inteligente de control semafórico, una intervención diseñada para agilizar el tránsito y mejorar la seguridad vial en uno de los puntos de mayor flujo vehicular de Santiago.

Como parte del acuerdo derivado de la donación del terreno realizada por las Guías Scout Dominicanas para hacer posible la construcción del carril expreso, la Alcaldía de Santiago ejecutó un amplio programa de remozamiento de sus instalaciones, que incluyó la rehabilitación de los baños, el acondicionamiento de las áreas verdes, la reparación de la cancha, pintura general, sustitución de ventanas, construcción de una verja perimetral y la realización de un mural que resalta la historia de las Guías Scout en la República Dominicana.

La obra, ejecutada bajo la supervisión de la Dirección de Obras Públicas Municipales, comprendió una intervención de 124.03 metros cuadrados, que incluyó la construcción de un nuevo carril de 3.25 metros de ancho, muro perimetral, contenes pulidos, aceras de hormigón reforzado y la colocación de más de 150 metros cuadrados de carpeta asfáltica caliente. Además, se realizaron trabajos de herrería, jardinería, pintura de un mural y el soterrado del tendido eléctrico, contribuyendo al embellecimiento y modernización del entorno urbano.

El proyecto también incorporó importantes soluciones de movilidad y seguridad vial, con la construcción y rehabilitación del sistema de drenaje pluvial, rampas accesibles con superficies podotáctiles, la aplicación de más de 1,000 metros lineales de pintura termoplástica, la instalación de separadores de carriles en hormigón y estoperoles viales para delimitar las zonas peatonales y de giro. Estas acciones fortalecen la circulación vehicular y peatonal, mejoran la accesibilidad y promueven un tránsito más seguro y ordenado en la avenida Estrella Sadhalá.

En el acto estuvieron presentes Cholo D’ Óleo, presidente del Concejo de Regidores, y una comisión de regidores, el secretario general Arismendi Dajer, asi como Ana Margarita Haché Álvarez, Mauricio Haché Álvarez y Raymundo Haché Álvarez descendientes de Doña Ana Antonia Álvarez de Haché, fundadora de los Guías Scout Dominicana, los miembros de la directiva actual Delia Duboq Alice Hieronimus, Marina Aróstegui y Mary Mueses, entre otras personalidades.

Dirección de Comunicación y Prensa Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros 7 de julio de 2026

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