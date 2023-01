AIRD en 60 Años, batalla permanente para evitar desaparición del aparato productivo, detalles inéditos sobre su fundación

Por Alex Jimenez

Director de Primicias

En seis décadas, camino a los 61 años el 7 de abril de 2023, la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) batalla día a día para evitar la desaparición del aparato productivo y adatarlo a la industria 4.0.

En el acto más reciente de la AIRD, a propósito de la entrega de los galardones donde reconoció los aportes extraordinarios de empresas, instituciones e industriales, Celso Juan Marranzini, saliente presidente de la organización que agrupa a los industriales, enfatizó que la industria ha contribuido con el desarrollo y la estabilidad del país.

La industria aportó ingresos al fisco RD$ 104 mil millones a septiembre de 2022, expresando sus deseos de un sector eléctrico eficiente y un equilibrio fiscal para seguir transitando el sendero del desarrollo sostenible.

La industria aporta más de 366 mil empleos, con un aumento de más de 15, 400 nuevos empleos, según los registros de la Tesorería de la Seguridad Social.

Si se compara el año 2020, representa 46, 300 nuevos empleos formales, lo que resalta los aportes de la industria nacional a la recuperación económica de la nación.

Los retos de la nueva directiva de la AIRD para el período 2023-2024, encabezada por Julio Virgilio Brache y otros industriales de gran trayectoria, son establecer empresas de calidad mundial, fortalecer la cooperación público- privada, impulsar la economía circular y la sostenibilidad ambiental, incrementar el comercio exterior y desarrollar los encadenamientos productivos.

La AIRD despidió el 2022 con la entrega del Galardón al Merito Industrial a Héctor José Rizek, el Galardón de Apoyo Labor Institucional al Sector Industrial a la Dirección General de Aduanas y el Galardón Nacional a la Industria Dominicana a la Mueblería y Colchonería La Nacional

Cuando la AIRD cumplió cincuenta años investigamos detalles inéditos sobre su fundación, que divulgamos para agregarle valor a la historia industrial dominicana.

Sesenta años después de la fundación de la AIRD, se ha fortalecido la entidad con los aportes de Julio Virgilio Brache, Celso Juan Marranzini, Juan José Attias, Ayarlete Bergés, Eduardo Martinez Lima, Augusto Ramírez, Roberto Herrera, Jose Luis Venta, Richard Arostegui, José Fernando Paliza, Fernando Espinal, Ricardo Koening, Luis Alvarez, Carlos Fernández, Jorge Aguayo, Saladín, Fernando del Rio, Manuel Pozo Perelló, William Keesee, Radhamés Garcia, Jesús Feris, Alejandra Betancourt, Felipe Thomas, Osvaldo Oller Bolaños, Vielka Guzmán, Eduardo Najri, Pablo Wiechers, Christian Cabral, Christina Farach, Elizabeth Mena, Juan Ventura, Napoleón Rodriguez y Marco Cabral.

Tambien, con Javier Fernandez, Luis Viyella Valencia, José Antonio Cabrera, Raúl Peralta, Manuel Alfredo Corripio Pereda, Juan Miguel Curbelo, Isachart Burgos y representantes de importantes sectores de la industria nacional.

Detalles inéditos del surgimiento de la AIRD en 1962, Industrias vendieron RD$ 1, 576,455 millones en ocho meses

La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), fundada el 7 de abril de 1962 es el producto de la visión industrial de empresarios que correctamente se lo propusieron tras el ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina.

La primera directiva provisional de la AIRD estuvo integrada por Horacio Álvarez Saviñón, presidente; Antonio Najri Acra, vicepresidente; Miguel Guerra Sánchez, Renato de Castro, Fernando Viyella y Gustavo Tavares, vocales representativos de industrias; Luis A. Iglesias, Juan Cividanes, Ernesto Pichardo, Juan J. García, Julián Barceló, Danilo Álvarez, Constantino Bolonotto, Miguel Khoury, Pedro Malla, Celso Pérez Hijo, Nelson Febles, Marino Hernández, José María Cabral Bermúdez, Wilhelm Brouwer y Thomas Phillipp.

Fue en una asamblea definitiva celebrada el 7 de abril de 1962 en la que se escogió en una asamblea general la directiva definitiva, la que se llevó a cabo en la sede de la AIRD, ubicada en ese entonces en el Arzobispo Meriño esquina Luperon, en el edificio Ocaña.

En esa asamblea el secretario general de la AIRD, Homero Hoepelman, presento un informe sobre las actividades realizadas por la directiva provisional de la AIRD. Allí fue discutido el proyecto de estatutos de la AIRD, interviniendo los industriales Rafael Aguayo, Pedro Justo Carrión, ramón Vila Piola, J.M. Bonetti Burgos, Augusto Daneri, Renato de Castro, José Atocha, Miguel Guerra Sánchez y otros.

El doctor Joaquín Ramírez de la Rocha, consultor jurídico de la AIRD, explicó los artículos de los estatutos.

REUNION EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

El 5 de septiembre de 1962 se llevó a cabo una reunión de los industriales de la zona del Cibao para dejar constituida la Regional Norte de la Asociación de Industrias, la que se llevó a cabo en el local del Country Club, encabezada por el presidente de la Directiva Nacional, Horacio Álvarez Saviñón, quien estuvo acompañado de Renato de Castro, Homero Hoepelman, Joaquín Ramírez de la Rocha y Eduardo Boheme de Lemos.

La primera directiva de la Regional Norte de la AIRD estuvo encabezada por Aurelio Crisanti; Hugo Sanders, primer vicepresidente; Héctor Rojas, segundo vicepresidente; Modesto Arostegui, tesorero; Caonabo Almonte, secretario y como vocales J. Armando Bermúdez, Jaime Font, Héctor Marrero y Juan Portela, mientras Manuel Oscar Aybar fue designado secretario de la oficina.

Para hablar de la fundación de la AIRD-Primicias lo ha hecho en varias entregas producto de su periodismo de investigación, hay que comenzar hablando de prestigiosos industriales, comenzando con Horacio Álvarez Saviñón, Antonio Najri Acra, Fernando Viyella, Raúl Domingo, Renato de Castro, Miguel Guerra Sánchez, Felipe Vicini, Ramón Vila Piola, Pedro Malla, Miguel Doshe, Agustín Verdeja, Joaquín Ramírez de la Rocha, licenciado Joaquín Ramírez de la Rocha, licenciado Homero Hoepelman, Celso Pérez Hijo, Manuel Imbert, José Sallent, Luis Tejada, J. Armando Bermúdez, Elizardo Dickson, José Ernesto García Aybar, Manuel Diez Méndez, Juan García Mompo, Mario Cabrera, Eduardo de Castro S., Miguel Ripoll, Juan Mayol hijo, Danilo Álvarez, Ricardo Pitaluga y otras figuras de la industria nacional.

En estos cincuenta años de la AIRD hay que resaltar los aportes al desarrollo industrial del país de los industriales ex presidentes de la institución Horacio Álvarez Saviñón, Antonio Najri Nacra, Miguel Guerra Sánchez, José Miguel Bonetti Guerra, José Manuel Armenteros, Mario Cabrera M., Nassim Jaime Alemany Dina, Celso Marranzini Pérez, Eladio Fernández Alfaro, José Manuel Paliza, Jorge Abbott Vanderhorst, George Arzeno Brugal, José del Carmen Ariza, Elena Viyella de Paliza, Lisandro Macarrulla, Yandra Portela Vila, Manuel Diez Cabral y Ligia Bonetti de Valiente, actual presidenta de la AIRD.

La AIRD menciona esos y otros nombres como protagonistas de la AIRD en los últimos cincuenta años.

Otros protagonistas de la AIRD son Danilo Álvarez, Ricardo Pitaluga, Virgilio Álvarez Renta, Lorenzo García Troncoso, José Dencil Mera, Cándido Viyella, Salvador Paradas, Jorge A, Vilalta, Hugh Brache, Miguel Taveras, Lorenzo García López, Carlos A. Bermúdez, Juan Manuel Pérez Ricart, Rafael Perelló hijo, José Ramón Hernández, José A. Brache, Enriquillo del Rosario, Joan Mayol Garrido, Víctor Manuel Espaillat, Mariana Gómez Franco, Juan José Attias, José González Bravo, Alberto Bonetti Brea, Marcelino San Miguel 11, Jaime Doorly Ginebra, Mario Lama, Héctor Jáquez, Eduardo Dickson N. Alfredo Rodríguez, Jimmy Doorly Ginebra, Roberto Bonetti¸ Juan Gassó, Manuel Gómez Pieterz, Pedro Rivera hijo, Armando Messina, Celso Pérez, Pedro García Troncoso, Mario Rodríguez Mansfield, Franklin Báez Brugal, Francisco Rodríguez, Ramón Alejandro Crouch, Celso Manuel Pérez, Franklin León Herbert, José J. González Bravo, Jaime Bonetti Brea, Rafael Menicucci, Mauricio Haché, Luis José Cabral, Henry Sadhalá, Rafael Medina Peña, José Gior Ariza, Miguel Feris hijo, Roberto Sánchez, Manuel García Arévalo, Pedro Thomas Ricart, Carlos Fernández Alfaro Juan Barceló Salas, Ricardo Valdez Albizu, César Nicolás Penson, Winston Nouel Barrrera, Julio Brache Álvarez, Manuel Onésimo Cruz, Antonio Rodríguez Mansfield, Antonio Espín, Maribel Gassó, María del Carmen Jacquez, Domingo Viyella, José Luis de Ramón, José Antonio Acebal, José Luis Venta, Alberto Yunén, Luis Manuel Pellerano, Andrés Julio Grullón Socias, Irving Arredondo, Fernando Armenteros, Félix García, Ricardo Barceló, Yandra Portela Vila, Francisco García Crespo, Campos de Moya, Joaquín Sánchez, Carmen Rosa Lorenzo, Luis Celso García, Julio Hernández, José Clase, Richard Aróstegui, Jesús Moreno, Nolberto Romero, Janet Rivera, ramón Echavarría, Rubén Reynoso, Ernesto Sánchez, Manuel Estrella, José Alfredo Corripio, Héctor Vinicio Mella, José Caro, Fidel Soto, Rafael Álvarez Crespo, Eduardo de Castro R., Circe Almánzar Melgen, Manuel Andrés Brugal, Juan José Gassó, William Robert Calderón, Marisol Vincens Bello, Bernardo Espinola, Miguel Ángel Treviño, Roberto Frankemberg, Oliverio Espaillat¸Jorge Aguayo Saladin, Eduardo Martínez, Ricardo Koening, Carlos Jacks, María Alejandra Grullón, Fernando Capellán, Marco de la Rosa, Juan José Attias Camacho, José ramón Peralta, Radhamés Garcia, Franklin León, Kai Schoenhals, Manuel Garcia Troncoso, Augusto Ramírez, Roberto Herrera, Carlos Emilio González, Aquiles Bermúdez, William Keessee, Manuel Cabral, Víctor Macarrulla, Andrés Fernández y José Fernando Paliza, quienes han sido sus directivos.

LO QUE PIENSAN DE LA AIRD 50 AÑOS DESPUES

La Asociación Nacional de Usuarios No regulados considera que los cincuenta años de la AIRD han beneficiado el desarrollo del sector industrial de la República Dominicana.

De su lado, la Asociación de Industriales de la Región Norte, Incorporada, define como de ardua labor los 50 años de la AIRD.

“Valoramos el compromiso de la AIRD con el desarrollo y la competitividad del sector industrial dominicano”, dicen AIREN.

Mientras que la Asociación Dominicana de productores de Cementos Portland felicita a la AIRD por sus 50 años de compromiso y esfuerzo con la industria dominicana.

Define la AIRD como una herramienta clave para la competitividad del sector industrial.

Otra empresa que siente satisfacción por los 50 años de la AIRD es La Fabril, que expresa:”nos sentimos orgullosos de ser Hecho en RD y nos unimos al regocijo de la AIRD en su 50 Aniversario”.

También se unen a los 50 años de la AIRD los cerveceros dominicanos y la Asociación de Industrias de Bebidas Gaseosas de la república Dominicana, que resaltan sus aportes al crecimiento de la industria dominicana.

En tanto, la Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA) dice que la AIRD es una organización dinámica, innovadora y eficiente en defensa de los intereses de sus miembros.

Explica que en los últimos años ADOZONA y la AIRD han venido trabajando juntos en beneficio de la industria y de las exportaciones del país, relación que se concretizo de manera evidente con la organización y celebración del 11 Congreso de la Industria Dominicana.

LO QUE PIENSA ADOEXPO DE LA AIRD

Para la Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO) la AIRD ha realizado aportes en beneficio del sector industrial de la República Dominicana durante 50 años de su vida institucional.

ANJE

La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) define la AIRD como una institución que durante 50 años ha representado con transparencia, diligencia y liderazgo al sector industrial dominicano, logrando una mayor fortaleza en este importante sector de la economía nacional.

LOS INDUSTRIALES DE HAINA

La Asociación de Industrias y Empresas de Haina y la Región Sur también felicita a la AIRD en sus 50 años, reconociendo sus aportes en la defensa y promoción de toda la industria nacional.

GRUPO SID

“Gracias por impulsarnos para llegar mas lejos”, dice el Grupo SID al felicitar a la AIRD al cumplir 50 años promoviendo el desarrollo del país.

La AIRD es el eje del desarrollo industrial de la República Dominicana.

Otras empresas que reconocen los aportes de la AIRD son Cemex, Cementos Cibao y otras.

Los cincuenta años de la AIRD han sido de grandes cambios, entre los cuales se encuentran el crecimiento industrial del país, la calidad y la innovación-.

APORTES DE LA AIRD

Entre los aportes de la AIRD se encuentran la incidencia en la elaboración y aprobación de legislaciones de desarrollo industrial, participación en las mas importantes reformas arancelarias y tributarias del país, elaboración de los planes de desarrollo industrial, incidencia en las negociaciones de acuerdos de libre comercio firmados por el país, elaboración del plan nacional de fomento a las exportaciones, elaboración de iniciativas de responsabilidad social, creación del Instituto de Excelencia y Competitividad Empresarial, Elaboración del Código de Ética Industrial, apoyo en la creación y desarrollo del INFOTEP, Consenso y Discusión del Código Dominicano del Trabajo, así como en elaboración de la ley 87-01 sobre Seguridad Social.

Además, la AIRD ha participado en la elaboración y promoción de instrumentos de regulación del mercado, implementación de acciones para superar factor que restan competitividad a las industrias, desarrollo de programas de enlaces industriales para el fomento de la producción nacional y en el fortalecimiento de las asociaciones industriales y subsectoriales que abarcan la industria nacional.

La AIRD impulsa además clústeres de desarrollo de la industria nacional.

La AIRD es la organización más importante del aparato industrial dominicano y ofrece una gama de servicios a sus asociados.

La AIRD juega un rol de trascendental importancia en la promoción de los encadenamientos productivos, exportaciones e internacionalización de la industria nacional, producción sostenible, eficiencia energética, calidad, responsabilidad social empresarial e innovación.

Actualmente la participación del sector industrial en el Producto Bruto Interno (PIB) es de 26.2% con un grado de apertura de un 60.23%.

Las exportaciones de bienes y servicios del país en este 2012 son de US$ 8,535.9 millones, en comparación con lo que ocurría en el 1962, que apenas exportábamos US$ 172.4 millones.

El país cuenta con un Producto Interno Bruto de US$ 55, 666 millones en este 2012 comparado con el US$ 876 millones que había en 1962 cuando fue fundada la AIRD.

VENTAS TOTALES DE LA INDUSTRIA NACIONAL EN OCHO MESES

Según las ventas totales reportadas a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) por sectores, la industria vendió la suma de RD$ 1, 576, 455 millones en los primeros ocho meses del año 2012.

Las ventas reportadas corresponden a las industrias, agropecuaria, servicios, construcción, explotación de minas y canteras, manufactura, refinación de petróleo, otras industrias manufactureras, bebidas, industrias básicas de hierro y acero, azúcar, aceites y gasas vegetal y animal, cemento, cal y yeso, sustancias químicas, productos farmacéuticos, plástico, productos de molinería, jabones y detergentes, productos lácteos, edición, grabación, impresión, productos de tabaco, productos de madera, papel y cartón, textiles y prendas de vestir, productos de panadería, cacao, chocolate y confitería, muebles y colchones.

Las estadísticas revelan que las industrias vendieron en ese periodo RD$ 430, 237 millones; la manufactura RD$ 362, 035 millones; otras industrias manufactureras RD$ 53, 230 millones y las industrias básicas de hierro y acero RD$ 17, 854 millones.

Las ventas de los demás sectores industriales aparecen en el gráfico de VENTAS TOTALES REPORTADAS A LA DGII POR SECTORES, PUBLICADO EN LA REVISTA HECHO EN RD, DE LA AIRD CORRESPONDIENTE A LOS 50 AÑOS DE LA AIRD

CARTERA DE CREDITO POR DESTINO ECONOMICO

DASA elaboró un gráfico que revela la cartera de crédito por destino económico que revela que las industrias manufactureras tienen créditos en este 2012 ascendentes a RD$ 35, 494 millones de pesos, en comparación con RD$ 32, 324 millones en el 2011.

La cartera de crédito total en este 2012 a la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, pesca, explotación de minas y canteras, industrias manufactureras, suministro de electricidad, gas y agua, construcción, comercio, reparación de vehículos, automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos, hoteles y restaurantes, transporte, almacenamiento y comunicaciones, intermediación financiera, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, administración pública y defensa, enseñanza, servicios sociales y de la salud, otras actividades de servicios comunitarios y personales, hogares privados con servicios domésticos, organizaciones y órganos extraterritoriales, consumo de bienes y servicios, compra y remodelación de viviendas, ascendió a RD$ 417, 927 millones en comparación con RD$ 391, 153 millones en el 2011, para una variación absoluta de RD$ 26, 774 millones, equivalentes a 6.8%.