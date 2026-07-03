AFP Popular y AFP Romana anuncian integración

AFP Popular fortalece su liderazgo y contribuye a la sostenibilidad del sistema previsional

Santo Domingo, D.N. – La Administradora de Fondos de Pensiones Popular (AFP Popular) y la Administradora de Fondos de Pensiones Romana (AFP Romana) anunciaron un proceso de integración, aprobado por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), que permitirá ampliar la cobertura, fortalecer capacidades operativas y brindar mayor valor a los afiliados de AFP Romana, fortaleciendo la calidad del servicio y contribuyendo a la sostenibilidad del sistema previsional en la República Dominicana.

Esta operación se desarrolló conforme al marco regulatorio vigente y permitirá capturar eficiencias y robustecer procesos, con el objetivo de ofrecer una atención más ágil, consistente y transparente, y fortalecer de este modo la experiencia del afiliado.

Asimismo, continuará consolidando el posicionamiento de AFP Popular en el sistema previsional dominicano, donde cuenta con 1.6 millones de afiliados y la mayor participación del sistema, administrando más de RD$428,450 millones en fondos de pensiones, con una gestión certificada bajo estándares internacionales de calidad ISO 9001.

AFP Popular señaló que mantendrá una comunicación oportuna con los afiliados y partes interesadas, priorizando la continuidad de los servicios, el cumplimiento regulatorio y una transición ordenada centrada en el afiliado y respaldada por una red de atención y canales más integrados.

La entidad recordó que este proceso de integración no afecta a los fondos y cuentas individuales de los afiliados, que se mantienen bajo su titularidad, conforme a las disposiciones aplicables y la supervisión del regulador.

“Esta es una integración estratégica que consolida capacidades, fortalece la gobernanza y eleva nuestros estándares de servicio, en línea con una gestión responsable y de largo plazo para los afiliados”, expresó el señor Luis José Jiménez, Vicepresidente Ejecutivo-Gerente General de AFP Popular.

La operación se enmarca en el estricto cumplimiento del marco regulatorio vigente y bajo la supervisión de la SIPEN y las autoridades competentes, garantizando en todo momento la protección de los fondos y derechos de los afiliados.

Para más información sobre este proceso de integración, visitar la web: https://www.afppopular.com. do/sites/integracionafpromana

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