Afirma corrupción es mal que hay que combatir sin bandera política

NUEVA YORK.- El aspirante a la precandidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y alcalde de Santiago, Abel Martínez, manifestó en esta ciudad que la corrupción es un flagelo y mal que hay que combatirla independientemente de las banderías políticas.

Al ser abordado sobre la ratificación de la justicia en la medida de coerción contra Alexis Medina, principal imputado en el caso de corrupción “Operación Antipulpo” y que el Estado dominicano se constituyó en actor civil con el objetivo de recuperar los bienes del Estado sustraído ilícitamente, dijo lo siguiente:

“Lo dijimos hace un momento, lo importante es que todo se haga con transparencia y poniendo por delante el interés nacional, que es lo que queremos todos los dominicanos».

Y agregó: «La corrupción es un flagelo y mal que hay que combatir, a parte de las banderías políticas, hay corrupción en la clase política, sector empresarial, hay corrupción en la clase de abajo, en la media y alta».

Recaló que «el verdadero combate a la corrupción se hace contra todo aquel que ha cometido un hecho ilícito y debe pagar por ello, cuando estigmatizamos la lucha contra la corrupción, como lo está haciendo este gobierno, para desacreditar un partido político es contaminada».

Martínez insistió en que quien cometió un hecho reñido con la ley que pague por ello.

«Ahora, tiene que ser un combate no solo efectivo, también transparente. No para dañar una honra, o desacreditar a alguien, sea un partido político o una persona, no, la corrupción es contra todo el mundo, contra los del gobierno pasados, presentes y futuros», advirtió el alcalde santiaguense.