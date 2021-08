Advierte filósofo y antropólogo brasileño: Vendrán virus más letales que el coronavirus si continúa la agresión contra la naturaleza

El intelectual Leonardo Boff dictó una conferencia en el marco de la Semana por la Justicia Climática de América Latina y el Caribe, que se desarrolla en República Dominicana y que cuenta con la participación de representantes de unas 40 organizaciones medioambientales.

El teólogo, filósofo y antropólogo brasileño, Leonardo Boff afirma que la pandemia del coronavirus que afecta a todo el mundo es una respuesta de la tierra a las agresiones sistemáticas a que está siendo sometida por parte de los seres humanos.

Al pronunciar la conferencia titulada “La Emergencia Climática, Crisis de Modelos y las Falsas Soluciones” vía la plataforma Zoom, advirtió que seguirán surgiendo nuevos virus, y cada vez más letales, si continúa la fuerte agresión contra la naturaleza.

«El coronavirus es un contraataque de la madre Tierra contra un tipo de humanidad que la sigue amenazando, destruyendo. Esta humanidad ha creado muchos valores, pero también la posibilidad de autodestrucción», destaca Boff, quien con su conferencia inauguró la Semana por la Justicia Climática de América Latina y el Caribe que se estará desarrollando en el país del 23 al 26 de agosto.

Expresó que la situación de aislamiento que vive el mundo, como consecuencia de la pandemia, debe servir como punto de reflexión para realizar los cambios urgentes en el proceso de interacción con la naturaleza.

“La humanidad ha mostrado reacciones, sino ya estaría perdida. No nos salvará el lucro sino apostar por la vida. Por la cooperación frente a la competencia. Por la interdependencia ante el individualismo. El cuidado de la Tierra en vez de su destrucción. La sociedad organizada antepuesta a la lógica del mercado”, dijo.

En su ponencia, dijo que la humanidad tiene diez años para lograr estabilizar el aumento de la temperatura global en 1,5 grados Celsius, ya que de subir a dos grados se producirían desastres ecológicos nunca antes vistos.

Agrega que la humanidad tiene hasta el 2030 para trabajar en la reducción drástica de la emisión de gases de efecto invernadero, o de lo contrario gran parte de la vida que conocemos va a desaparecer, y millones de seres humanos morirán.

“La situación de la tierra no es buena. Lo que está sucediendo contra la naturaleza nos está llevando al encuentro de lo peor. La situación climática, de no mejorar, afectará irreversiblemente a más de 100 mil especies que no soportan ese nivel de la temperatura, y habrá más de un millón bajo la amenaza de desaparecer”, expuso.

En su exposición de unos 35 minutos, Boff dijo que en estos momentos se necesita el equivalente a tierra y media, para poder suplir la demanda de consumo, por lo que hay una evidente sobrecarga que anuncia un claro agotamiento de la madre tierra.

“La tierra no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de la tierra, y debo enfatizar que el capitalismo verde no es la solución, porque tiene una clara visión de explotar la tierra”, subrayó, ante un auditorio compuesto por personalidades de diferentes países.

Considera que el mundo está obligado a cambiar su actitud ante la naturaleza, y los gobiernos deben crear una conciencia ecológica sobre el problema, para evitar que la intensidad de los huracanes siga aumentando, que se produzcan tsunamis, sequías y devastaciones.

“El mundo está retomando la superproducción, poluyendo el agua, el aire. A eso no podemos volver, porque la Tierra no aguanta. Tenemos que hacer una reconversión ecológica; no sentirnos dueños y maestros de la naturaleza, sino parte ella”, apuntó