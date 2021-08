ADOCCO denuncia presidente Abinader transfirió el poder de la eliminada OISOE a la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE)

Santo Domingo, D.N., 23 de agosto del 2021.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, denunció este lunes, que el presidente de la República Luis Abinader, transfirió el poder que detentaba la liquidada Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE, a la recién creada Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos, URBE, a través del Decreto No. 192-21, de fecha veintidós del mes de marzo del 2021, que sustituye la Unidad Ejecutora para la Readecuación de La Barquita y Entornos, URBE, que tenía funciones exclusivas de intervenir el sector La Barquita y su entorno, dirigida por el empresario dirigida por José Miguel González Cuadra.

Sin embargo, el Decreto que crea la entidad No. 201-14, emitido por el expresidente Danilo Medina, la entidad, mandaba su disolución tan pronto concluya el objetivo, como reza el artículo 6 del mismo: “La Unidad Ejecutora para la Readecuación de La Barquita y Entornos, URBE, tendrá una caducidad automática al cabo del cumplimiento de su misión y por la suspensión de la atribución de recursos presupuestarios”, lo que no se produjo, por el contrario, a través del Decreto No. 338-20, de fecha 16 de agosto del 2020, procedió a la modificación, cambiando el ministerio al que estaba originalmente, el administrativo de la presidencia, por el ministerio de la presidencia.

La modificación comprendió lo siguiente: Artículo 1.- Objeto. El presente decreto tiene como objeto modificar los artículos 2, 3 y 4 del Decreto 201-14 del dieciséis (16) de junio del año dos mil catorce (2014). Artículo 2.-Modificación. Se modifican los artículos 2, 3 y 4 del Decreto 201-14 del dieciséis ( 16) de junio del año dos mil catorce (2014) para que en lo adelante establezca lo siguiente: «Artículo 2.- Se crea la Unidad Ejecutora para la Readecuación de la Barquita y Entornos (URBE), adscrita al ministerio de la Presidencia, que tiene por misión, ejecutar y poner en funcionamiento las obras civiles que se requieran para los reasentamientos de los habitantes de La Barquita que resulten necesarios, y para mejorar el acceso de los habitantes que permanezcan en La Barquita, a los servicios básicos de agua potable, energía, escuelas, iglesias y canchas deportivas, entre otros.

Julio César De la Rosa Tiburcio, presidente de la entidad anticorrupción, manifestó, que el objetivo de hacer del ministerio de la presidencia un súper poder, se evidencio en la disposición del Párrafo III, del artículo 3 del decreto No. 338-20, que reza: “El Ministerio de la Presidencia, como órgano de adscripción, tendrá a su cargo la supervisión de la Unidad Ejecutora para la Readecuación de La Barquita y Entornos (URBE), y proveerá los recursos presupuestarios necesarios para el funcionamiento ordinario de la misma y la implementación de los planes ejecutivos”, que luego de conocer las limitaciones de la entonces URBE/La Barquita, procede el presidente Abinader, a la creación de la nueva URBE, pero con presencia nacional, para la intervención en áreas que desarrollaba la desaparecida OISOE.

El 22 de marzo del 2021, el presidente Luis Abinader, emitió el Decreto No. 192-21, con el que crea la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE), como se aprecia en sus articulados: Artículo 1. El presente Decreto tiene como objeto transformar la Unidad Ejecutora para la Readecuación de la Barquita y Entornos (URBE) facultada mediante el decreto 201-14, del 16 de junio de 2014, por la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE), con la finalidad de que esta última goce de alcance nacional.

Artículo 2. Se crea la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE), adscrita al Ministerio de la Presidencia, que tiene por misión, ejecutar y poner en funcionamiento las obras civiles que se requieran para la readecuación de los barrios y entornos con asentamientos irregulares de zonas de alto riesgo de inundaciones, de alta vulnerabilidad, hacinamiento, acceso inadecuado al agua potable y al saneamiento básico, que les sea encomendado por el Ministerio de la Presidencia.

“Tenemos la seguridad de que las funciones que a lo largo de su existencia, tenía la otrora Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE, eliminada mediante la Ley que crea el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones, serán asumidas por la URBE, a través de un decreto, tal como operaba la desaparecida OISOE, protagonista de escándalos de corrupción, por su dependencia directa del Poder Ejecutivo, la nueva URBE, ya no solo intervendrá en los sectores de la provincia Santo Domingo, sino también en toda la geografía nacional, construyendo viviendas, calles, aceras, hospitales, escuelas, replicando las funciones atribuidas a los ministerios por sus leyes orgánicas, lo que creíamos desaparecerían con la eliminación de la OISOE”. Continúo diciendo el vocero de ADOCCO.

SOLICITUD DE AUDITORÍAS ESPECIALES

Proyecto La Nueva Barquita; Proyecto Teleférico Santo Domingo; Proyecto Nuevo Domingo Savio y Proyecto Parque Fluvial La Barquita.

La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, depositó ante la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, una solicitud de auditorías a los proyectos desarrollados por la desaparecida Unidad Ejecutora para la Readecuación de La Barquita y Entornos (URBE), dirigida por José Miguel González Cuadra, para conocer con exactitud lo ocurrido con el manejo de miles de millones de pesos, en la ejecución de los proyectos: La Nueva Barquita; Teleférico Santo Domingo; Nuevo Domingo Savio y Parque Fluvial La Barquita

La Nueva Barquita

Mediante el decreto del Poder Ejecutivo No. 201-14, de fecha 16 de junio de 2014, se crea la Unidad Ejecutora para la Readecuación de La Barquita y Entornos (URBE), para desarrollar inicialmente el proyecto, La Nueva Barquita, consistente en una recalificación de suelo destinado para el diseño y construcción de una urbanización integral de aproximada 53 hectáreas (37% urbanizable y 63% no-urbanizable) en el sector de La Javilla en Santo Domingo Norte, ubicada en la margen norte de la cuenca media del río Ozama. Su finalidad es relocalizar a los más de 5,500 moradores que ocupan las zonas de alto riesgo del sector de La Barquita en Santo Domingo Este.

Parque Ecológico Fluvial La Barquita

Desarrollar la Recuperación de aproximadamente 15 H.A. de suelo público protegido (y su entorno) en el sector Los Mina Norte, ubicado en la margen sur de la Cuenca Media del río Ozama, actualmente ocupado por asentamientos humanos en condición de marginalidad, en zonas clasificadas de alto riesgo por el Proyecto La Barquita en el sector de Los Mina Norte, ubicado en la margen sur de la Cuenca Media del río Ozama. Devolviendo la restitución de la legalidad y las características ambientales del suelo como zona natural de inundación a través de una recalificación de suelo municipal.

Teleférico De Santo Domingo

El sistema de cable aéreo de Santo Domingo se enmarca dentro del programa de Readecuación de la Barquita y Entornos como propuesta de transformación y cohesión social a escala metropolitana, respondiendo a la necesidad de conectar sectores históricamente marginados con el resto de la ciudad, debido a la falta de planificación y ordenamiento efectivos del territorio.

Nuevo Domingo Savio

El Barrio Domingo Savio se encuentra ubicado en el lado oeste de la cuenca baja del río Ozama, entre los puentes Francisco del Rosario Sánchez y el Puente Juan Bosch, próximo a los barrios populares de Gualey, María Auxiliadora y Ensanche Espaillat. El Sector Domingo Savio comprende los barrios La Ciénaga y Los Guandules. El proyecto impactará a unas 45,000 personas que habitan en esos sectores. El área abarcada por éstos es de 102,49 HA (45,15 ha de la Ciénaga y 57,34 de los Guandules). Está contenido dentro la circunscripción No. 3 del Distrito Nacional, en la cual se concentra la mayor cantidad de población y densidad de todo Santo Domingo.

La solicitud al órgano de control externo del gasto, por parte de la organización de la sociedad civil, se enmarca, en lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas que establece en el acápite 4) Control social. La sociedad dominicana a través de sus entes auténticamente conformados y con representación legítima, tiene el derecho y la obligación de contribuir con los organismos de control externo e interno y con los especializados en la prevención e investigación de la corrupción, para que los recursos públicos sean utilizados dentro del marco de la ley, con transparencia, eficiencia, eficacia y economía. Para tal efecto, los organismos públicos deberán facilitarle la información pertinente y la asesoría y mecanismos de coordinación, dentro del marco de su competencia.