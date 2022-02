Administrador de la Lotería dice: “no me van a corromper”

Las cosas hay que valorarla en su justa dimensión y enfocar en cualquier campo sin mezquindades, (a claro no he tenido el placer de conocer a este personaje de la vida pública y privada) pues en la Administración Pública, hay que admirar acciones de esta naturaleza, hay un Gobernante que fielmente y firmemente está dando los pasos con el propósito y el interés de asentar los Organismos del Gobierno, se debe de contando siempre con configuras honesta, seria, y consagrada a un excelente desenvolvimiento sin perturbarse, enfrentando con gallardía como el caso del actual administrador de la Lotería Nacional, Teófilo “Quico” José Tabar Manzur, que es indudablemente el anhelo del presidente Luis Abinader.

En este caso de que los funcionarios que les acompañan no se dejen caer en tentaciones, corrupta y perversas, sino servir al pueblo, sin impunidad, por ende en este momento es un orgullo en esta Administración tener una distinguida persona tan brillante y tener temple, para enfrentar todas mefistofélicos, de seguro que el mandatario está y les dará todo el apoyo necesario, para que pueda enfrentar con uña, seriedad, respeto, antes las insinuaciones de los enemigos del pueblo, como la mayoría de los Banqueros de Lotería, porque manejan millones de pesos a costilla de la ignorancia y la desesperación de la gente por tener algo de dinero para poder desempeñarse en sus necesidades, juegan todo hasta lo que no tienen.

Ese caballero deben servir de ejemplo, para todos aquellos que quizás vengan las tentaciones de las averías, estando al frente de cualquier Organismo Estatal que se maneje con situación como esa rechazarlo firmemente, no les ocurra como está hoy el que se pensó en algún momento ser el Todopoderoso al frente de la Procurador General de la República, ahora entonces pidiendo cacao, pues dice un refrán que quien la hace la paga, además bajo el sol no hay nada oculto, cuando se quiere hacer justicia sería.

Si vemos con la seguridad en la que enfocó este ilustre señor, por lo demás serio y responsable ha dicho que enfrentará en todos terrenos a los que parece que por medio del dinero perverso quieren comprar a hombre como el que llegó a esa Institución oficial o sea a Lotería Nacional y poco tiempo fue amarrado y está preso juntos a las personas que tenía en sus alrededor, porque llegado allí, para en poco tiempo salir ricos y hacer millonarios a otros con la mente viciosas y corruptas como son la mayoría de dueños de bancas de lotería, como dijo Quico Tabar no sigan usando métodos sucio tradicionales para operar en estos establecimientos.

En este momento hasta en los patios, los callejones de los barrios a nivel nacional hay bancas de lotería ilícita y todos por culpa de los Administradores pasados que estuvieron al frente de la Lotería Nacional que dejaron sin efecto cualquier reglamento Gubernamental como manera de enfrentar esta gravísima situación como la que tratan o han tratado de hacer nuevamente.

A poco tiempo de ser nombrado por Primer Mandatario de la Nación, como Administrador de la Lotería Nacional, hizo una sinvergüencería, pensando que el Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, usaría la impunidad, como sucedía en época anteriores, pero ese personaje juntos a la mayoría de su camarilla de charlatanes colaboradores hoy guardan prisión que es lo que se merecen todos los corruptos, que se burla de la población.

Pues aparentemente según hace constar un pequeño video que circuló en las redes sociales, donde se observa a Tabar Manzur sostener una reunión con dueños de banca y hacer esta declaración, en momentos donde se entiende planean el método para regularizar los juegos de azar.

Entonces la población pagando sus impuestos y un grupo de mequetrefe maldito, por la impunidad quieren seguir robando por medio de Lotería de números y no quieren pagar impuestos, pero ese éxodo de todas bancas había que ponerle freno y controlar a como dé lugar esta acción diabólica.

Como hombre valiente en su misma cara les dijo “No me van a arrastrar ustedes al método que no ha servido toda la vida, porque si el método hubiera servido, cuando ustedes dirigían esa vaina, lo hubieran arreglado y no lo arreglaron”, expresó Tabar Manzur en el video.

El también director provisional de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda exclamó que planea buscar una solución a la regulación de las bancas, pero si los banqueros pretenden seguir con el método del pasado “de salir con una reglita para continuar maceteando y cogiendo cuarto por abajo”, prefiere no participar de proceso. Pero creemos que una persona con mente sana así, el Gobierno debe darle todo el apoyo necesario, para pueda cumplir con la promesa que el presidente Abinader desea de enfrentar por arriba y por bajar la bendita corrupción en esta nación, no volverse a ver las cosas del pasado reciente.

Para que se pueda cumplir con los requisitos que demanda el Poder Ejecutivo en su decreto, requiere de que se enfrente con rigor, y valentía sin que caiga en la tentación que en épocas anteriores, quisieron implementar reglas claras y no hicieron nada como en este caso, iguales, a poco tiempo se quedó así, ya la mayoría de la sociedad dominicana, sabes por qué se quedó así, pero ahora creo que no será igual con una figura como Quico Tabar. Pues en este Gobierno hasta el momento no ha podido percibir que las reglas son precisas y tienen que cumplirse a carta cabal.

Héctor Ramón Zapata