Acusan de 303 cargos a dominicanos y afroamericano que robaron 300 carros con alta tecnología enviados a República Dominicana

NUEVA YORK._ Nueve dominicanos y un afroamericano, entre ellos una mujer, que fueron arrestados el martes fueron acusados ayer miércoles en la Corte Supr4ema Estatal de El Bronx de 303 cargos por robarse 300 vehículos en el Alto Manhattan (Washington Heitghs e Inwood) para lo que usaban alta tecnología para abrir las puertas de los carros a través de computadoras, limaban las numeraciones seriales y las cambiaban, y luego enviaron la mayoría de los automóviles a la República Dominicana y vendían por internet en Estados Unidos,

Los acusados son identificados como Norberto Brito, José Lebrón Pimentel, Edwin Hidalgo Estévez, Dariberto Fernández Pérez, Héctor Rivera, Jesús Cabral, Willy Abreu Martínez, el afroamericano Abdul Khan, Carlos Valverde y Leticia Saldívar.

Todos cayeron en la en la operación “Master Key” (Llave Maestra) que tomó dos años para capturarlos.

Algunos enfrentan condenas de entre 15 a 7 años de prisión, dijo la oficina de la Procuradora General del Estado, Letitia James ayer miércoles en un comunicado.

Uno sigue prófugo y es activamente buscado por las autoridades.

Los cargos fueron presentados en la Corte Suprema Estatal en El Bronx.

Se les imputa posesión criminal de propiedad robada en segundo y tercer grado (delitos graves de Clase C y D), Gran hurto en tercer grado (delito grave de Clase D), Ofrecer un instrumento falso para presentar en primer grado (delito grave de Clase E), Posesión criminal de un instrumento falsificado en segundo grado (delito grave de Clase D), conspiración en cuarto y quinto grado (delito grave de Clase E y delito menor de Clase A) y cargos relacionados por conspirar para robar, poseer y vender 45 vehículos robados, y también conspirar para registrar automóviles robados en el Estado de Pensilvania mediante la presentación de documentos de vehículos falsificados.

Si son declarados culpables, los acusados Carlos Valverde y Leticia Saldívar enfrentan cada uno un máximo de siete años de prisión. Los acusados restantes se enfrentan a un máximo de 15 años de prisión.

La fiscalía detalló que Cabral fue contratado para retirar y sustituir los parabrisas y cambiar los VINs de vehículos asignados por el fabricante, Peña Brito y Lebrón Pimentel también compraban autos robados a Carlos Valverde.

Vendieron los autos robados a sus clientes, incluidos Abreu Martínez y Khan, quienes fueron dos de los clientes de alto volumen que compraron los autos robados para su reventa en los Estados Unidos y en la República Dominicana.

Saldivar, propietaria y operadora de “Carmela’s Multiservice and Auto Tag” en Filadelfia, Pensilvania, fue reclutada para obtener, organizar y presentar documentos falsos de vehículos en el Departamento de Transporte de Pensilvania, y obtuvo registros y títulos limpios para vehículos robados.

Los policías allanaron numerosos talleres en El Bronx donde se escondían los vehículos y la investigación empezó en junio 2019 pero el operativo se retrasó debido a la pandemia, dijo a los reporteros el detective José Rodríguez de la Unidad Anti Robos de Vehículos del Departamento de Policía (NYPD).

El oficial explicó que 12 de los vehículos fueron confiscados y que la investigación se mantiene activa.

La policía explicó que muchos en muchos de los talleres desconocían que los carros llevados eran robados.

Según datos del NYPD los robos de automóviles han ido en aumento en toda la ciudad en lo que va de 2021 mientras la policía de Nueva York aseguró que hubo una caída del 5% en agosto, pero los hurtos subieron a un 17% en lo que va del año.

La uniformada señaló que esas estadísticas son claves para poder llevar a cabo operativos como el de ayer.

Ninguno de los nueve detenidos que fueron sacados esposados de los talleres había sido identificado al cierre de esta crónica.

El oficial Rodríguez agregó que las bandas de ladrones de vehículos acostumbran deshuesar los carros y yipetas para revenderlas por piezas en muchos casos, pero el grupo detenido ayer lo hacía para si mismos.

Antes de los allanamientos, el jefe de la Unidad de Delitos Automovilísticos, subinspector Robert LaPollo reveló que en investigación participaron la Sección de Órdenes del NYPD, la oficina de la Fiscal General del Estado, el Departamento de Vehículos Motorizados, el Departamento de Policía de Yonkers, el Personal de Servicios de Emergencia y la División de Seguridad Nacional.

Cuatro órdenes de arrestos fueron emitidas a para apoyar la investigación en la se usaron videos de vigilancia, cámaras encubiertas y tecnología de reconocimiento de matrículas (LPR) que permitió rastrear y ubicar a conductores que manejaban los vehículos robados.

Los investigadores también usaron grabaciones de llamadas telefónicas que ayudaron a avanzar en la investigación.

La llave maestra de los criminales

Los ladrones se hicieron de una nueva tecnología para clonar digitalmente los llaveros de los carros y entrar a los vehículos sin dañarlos para luego llevárselos de donde estaban estacionados.

Utilizaron un sitio en internet para conseguir un código de llaves, y le pagaron a un cerrajero que replicó los llaveros para ellos. Ya en el interior de los carros, utilizaban un dispositivo de reprogramación automática del mercado de accesorios, escáner usado por cerrajeros y mecánicos que detecta los códigos erróneos y reprograma el encendido del automóvil.

Jaqueando el sistema de los carros ordenaron a a la computadora que “pensara” que todas las llaves se habían perdido y crearon un nuevo código de llaves que de los vehículos, proceso que solo les tomaba cinco minutos.

Además cambiaban los números de identificación de los vehículos y sustituían las placas con copias falsas en papel para después vender los autos a nivel nacional en Facebook y enviarlos a la República Dominicana.

La policía dijo que los compradores de esos carros que se seguirán confiscando perderán sus inversiones, y que se trata de un esquema de doble victimas.

Los allanamientos comenzaron a las 6:00 de la mañana.

LaPollo le dijo al matutino a amNewYork / Metro que antes de la incautación de los 12 vehículos ayer martes, la policía ya había confiscado otros 100.

«Pudimos aprehender de manera segura a nueve de nuestros diez sujetos, que irán a la corte para enfrentar sus presuntos delitos. Como resultado, encontramos numerosas pruebas en una de nuestras ubicaciones de órdenes de registros que muestran que estos vehículos estaban siendo re etiquetados y vendidos a clientes dentro de los Estados Unidos, así como en el extranjero», señaló LaPollo.

«Robaron al menos 300 vehículos. Son 300 víctimas que se despertaron una mañana y descubrieron que sus autos no estaban allí. Esa es la gente que no podía ir a trabajar y que no podía llevar a sus hijos a la escuela. Dijo que la banda ha sido desmantelada con lo que no se verá por un tiempo ese tipo de robos de vehículos.

Algunos de los dueños de los vehículos robados pudieron ser recompensados por sus compañías de seguros, pero muchos otros no estaban asegurados aunque en caso de recuperar sus vehículos, se les van a devolver.

El teniente Rodríguez adelantó que la investigación sigue activa y se esperan nuevos arrestos.