Activista Fernando Méndez fue electo suplente a delegado judicial en primarias demócratas de junio

NUEVA YORK._ El reconocido activista demócrata y comunitario Fernando Méndez fue electo como suplente a delegado judicial alterno en las primarias demócratas del 22 de junio con el respaldo de la coalición que lideró el congresista Adriano Espaillat.

Méndez, nativo de San Juan de la Maguana (sur de la República Dominicana) llegó a Estados Unidos en 1989 con seis años militando en el Club Demócratas por un Cambio en el Norte de Manhattan, se desempeñó como trabajador en restaurantes en el Bajo Manhattan y se enroló en el activismo comunitario y político para ayudar a sus connacionales en el Alto Manhattan.

Fue la primera vez que aspiró a una posición electiva, obteniendo 2,249 votos para suplente a delegado judicial.

Explicó que su responsabilidad en ese cargo es la de sustituir al delegado electo, eligiendo a los candidatos a jueces de las distintas cortes del sistema judicial de Nueva York.

También median cuando se presenta algún conflicto y monitorean los problemas y quejas de los constituyentes en los distritos que les corresponde para exponerlas a los concejales, senadores y asambleístas estatales en busca de soluciones.

Agradeció al congresista Espaillat diciendo que su liderazgo contribuyó mucho a su triunfo en las primarias, además del trabajo que viene desarrollando como activista.

“En la comunidad ya me conocen por años y se me reconoce el trabajo que he hecho, pero lo que más me favoreció es que siempre he estado unido al congresista Espaillat”, dijo Méndez.

Adelantó que evaluará la posibilidad de aspirar en el futuro como líder de distrito.

Méndez también está estrechamente vinculado a la iglesia católica de Nueva York, desempeñándose actualmente como ministro de la eucaristía en las parroquias Nuestra Señora de los Mártires y La Encarnación en el Alto Manhattan.

Parte de su misión religiosa es la de suministrar la comunión a los enfermos en los hospitales, residencias, asilos de ancianos, y dondequiera que se encuentren.

Dijo que su posición ministerial es una de las más importantes en las iglesias católicas, siendo el tercero en relevancia después del sacerdote y el diácono.

Dijo que los tres funcionarios católicos de ese nivel son los únicos que tienen acceso a los enfermos, especialmente a los que están agonizando.

Señaló que todos los enfermos a los que suministra la comunión, eran feligreses y se sacrificaron por sus parroquias y al no poder regresar a los templos, se les auxilia, con lo que Méndez califica como una gran obra espiritual.

Reveló que cada domingo temprano, los enfermos esperan la comunión como si fuera la medicina o el desayuno.