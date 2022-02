Acroarte filial Florida honra a Juan Pablo Duarte en su natalicio

Miami, Florida.- En un ambiente solemne, emotivo y armonioso, conducido por la presidenta de

la filial, Dellanira Herasme Florián, se llevó a cabo el homenaje con la partición del honorable

cónsul Dominicano, intervención especial del historiador Juan Daniel Balcácer, acroartistas,

artistas y amigos de acroarte, en el estudio B de la Young Men’s Christian Asociation (YMCA),

Allapattah, teniendo de fondo musical: Dominicano soy, de Fernando Villalona.

Luego de dar la bienvenida a todos los presentes, Herasme pronunció el pensamiento: ”Sed

justos lo primero, si queréis ser felices”, agregando que: ”de justicia es iniciar este evento

colocándonos en las manos del padre, llamando para ello a la psicóloga y motivadora espiritual

Adriana Cardeso, para de inmediato escuchar las notas del himno nacional Dominicano, preludio

de la primera participación del Honorable cónsul, Ingeniero Jacobo Fernández, quien luego de

saludar y agradecer la invitación, procedió a la lectura del pensamiento : “ Nunca me fue tan

necesario como hoy el tener salud, corazón y juicio; hoy que hombres sin juicio y sin corazón

conspiran contra la salud de la Patria”

A continuación, el acroartista José Alberto Matías interpretó del Patricio: Los blancos, morenos,

cobrizos, cruzados, marchando serenos, unidos y osados, la Patria salvemos de viles tiranos, y al

mundo mostremos que somos hermanos”. Dando paso de inmediato a la presidenta del Colegio

Dominicano de Periodistas (CDP) filial Miami, Martina soriano, quien declamó un poema de su

autoría, en honor al insigne prócer independentista.

Después de que la Secretaria de Educación y Cultura de la entidad, Ana Ortega, expresara:

“Dios ha de concederme bastante fortaleza para no descender a la tumba sin dejar a mi Patria

Zlibre, independiente y triunfante”, los asistentes escucharon al cantante Daniel De León, con

potente voz y propia melodía: “Trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros

hijos y para nosotros mismos", quedando así el escenario preparado al historiador invitado, con

su conferencia especial para la Filial “ Duarte y su relación con el arte”.

El Vicepresidente de la Academia Dominicana de la Historia, Historiador, Ensayista Licenciado

Juan Daniel Balcácer, nos recordó a Duarte en sus primeras luchas desde muy joven, cuando se

ingenia la fundación de varias sociedades con responsabilidades distintas, pero con un mismo

fin: lograr una República Dominicana, libre de toda dominación extranjera. Sus luchas, su fe en

la capacidad del pueblo dominicano para mantener su soberanía, su segundo exilio, su retorno y

su relación con el arte.

“ Los estudiosos de la vida y obra de Juan Pablo Duarte dicen que en él, se dan varias facetas: la

revolucionaria, la del estudioso, la del que se dedicó a propagar la idea de la independencia pura

y simple, la que fomento entre sus compañeros la idea del estudio de la filosofía, de la política y

de las artes militares, precisamente con fines de fortalecer la lucha por la independencia.

Pero también Duarte cultivó algunas facetas del arte como la poesía y el teatro. Es más, en

cuanto al teatro se refiere, además de la Sociedad Secreta la Trinitaria, que era eminentemente

política, Duarte creó La Filantrópica y la Dramática, dos pequeñas organizaciones que tenían

otra misión, la de orientar y concientizar a sus compatriotas sobre la necesidad de declararse

independientes

A través de la Dramática, los Trinitarios llevaban obras dramáticas a la ciudad capital y a través

de esas mismas obras, transmitían mensajes incendiarios que incitaban al público a pensar en la

necesidad de revelarse en contra de los dominadores. Una de esas mismas obras decía: “Me

quiere llevar el diablo, cuando me piden pan y me lo piden en francés”.

El laureado historiador culminó este trabajo especial con algunos versos sueltos del Patricio

Duarte, de los que dijo que son muchos; tanto de índole patriótica, altamente espirituales y

amorosos. Algunos de ellos los podrá disfrutar en voz del historiador Balcácer, en el video de la

conferencia, al final de la página.

Disfrutado el plato fuerte, los presentes aplaudieron a la humorista Nani Peña, quien hizo reír

con una anécdota acerca de Duarte. Tocó el turno entonces, a la influencer Barbie Sánchez, a

quien correspondió el pensamiento: “Mientras no se escarmiente a los traidores como se debe,

los buenos y verdaderos dominicanos serán siempre víctimas de sus maquinaciones”;

interpretando a seguidas el cantautor John Mármol: “La política no es una especulación; es la

Ciencia más pura y la más digna, después de la Filosofía, de ocupar las inteligencias nobles”,

aplaudido además Mármol, por la interpretación del tema: Un velero llamado Libertad, de José

Luis Perales.

Llegado este punto, la presidenta Herasme Florián, leyó de Duarte : “La Nación está obligada a

conservar y proteger por medio de leyes sabias y justas la libertad personal, civil e individual así

como la propiedad y demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen”, resaltó

la nobleza, integridad, entrega y humildad de Duarte, al tiempo de expresar su deseo de que

además de ofrendas y homenajes, se le imite aunque sea en un porcentaje bajo, ya que está

segura de que con ello, se contribuiría a desarrollar un mejor País.

Herasme llamó a la directiva Ortega y juntas agradecieron al Honorable Cónsul Fernández, a

todos los presentes, a Emilia Solano de YMCA, por el apoyo de siempre, al igual que a Dante

Catillo, Raúl Gilbert y José Rodríguez, presentando a continuación al cónsul Fernández, con las

palabras de clausura. En las mismas, felicitó a la presidenta y a todos los directivos, por la labor

que están desarrollando, especialmente en Miami, difundiendo las actividades artísticas de los

más destacados artistas nacionales; y segundo, por la organización de esta velada para honrar la

memoria de Juan Pablo Duarte, el Padre de la Patria dominicana, en el marco del 209 aniversario

de su natalicio.

“Ha sido un encuentro fraterno, lleno de evocaciones sobre la obra política de Duarte, así como

de su relación con el arte. La lectura de algunos de sus poemas en esta noche, nos ha permitido

acercarnos a su pensamiento y a la manera como buscaba vías alternas a la actividad política para

comunicar sus ideas revolucionarias.

El encuentro, que es una forma de fortalecer los lazos que nos unen en esta ciudad de Miami,

también nos ha permitido comprobar que Duarte, además de luchar para liberar a su pueblo, supo

buscar el tiempo necesario para estudiar y desarrollar algunas actividades artísticas, como la

poesía y el teatro.

Me siento muy honrado de haber podido compartir con ustedes en esta noche, y aprovecho la

ocasión para reiterarles que en el consulado dominicano en esta ciudad estamos a disposición de

ustedes y de toda la comunidad dominicana.

Muchas gracias y buenas noches”, expresó, el honorable Cónsul.

Presentes además de los actuantes, la arquitecta Leslie Fernández; Vicecónsul Saghie Balcácer;

Presidente de Dominicanos Siempre, Miguel Acevedo; Secretaria de organización de la Fuerza

del Pueblo, Elena Martínez; poetisa Mayra Reyes Zapeg; cantante Eliza Polanco; Sr. Carlos

Cardeso, Lucy Matías y Jhony Romero.

Además de Herasme, integran la Directiva de la Filial para el periodo 2021 2023, las periodistas

América Tejeda, como vicepresidenta; Yeimi Nin Tineo, relaciones públicas; Ana Lucía

Ortega, educación y cultura; Ruth de los Santos, relaciones internacionales; los comunicadores

Edwin Abreu, asuntos sociales y Fernando Delgado, secretario de finanzas. “Somos la suma de

todos”

Más sobre el Lic. Juan Daniel Balcácer

Historiador y ensayista

Es Miembro de Número de la Academia Dominicana de la

Historia y de la Academia de Ciencias de la República

Dominicana.

Es Miembro de Honor del Instituto Duartiano. Fue

presidente de la Sociedad Dominicana de Bibliófilos, Inc.

Ha sido profesor de historia dominicana en la Universidad

Católica de Santo Domingo y en la Universidad APEC. Como

profesor invitado ha impartido la asignatura de Teoría y

Metodología de la historia en el programa de Maestría en Historia