Abinader, quiera o no

En el pasado inolvidable las opciones se definían temprano y claramente, cada quien con su discurso y su aparato: En el PRD (el verdadero) eran Salvador Jorge Blanco o Jacobo Majluta; en el PRSC, propiedad de Joaquín Balaguer, eran éste y un Fernando Alvarez Bogaert que nunca cuajó, y en el PLD sólo Juan Bosch (hasta que, al morir, abrió la competencia Danilo o Leonel y viceversa). Y ahora, en el desideologizado PRM, no hay ni podría haber la más mínima competencia ni el más tímido reto a quien no necesita declararse… porque, quiera o no quiera, sin ninguna otra opción (¿Quién se atreve?), ya es precandidato: Luis Abinader.