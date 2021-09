Abinader dará prioridad a los problemas de la educación del país

Ahora, ¿dónde tenemos que cambiar nosotros? Señores, es romper el círculo vicioso, que tenemos una mala educación en primaria, ese joven pasa con mala educación a secundaria, de la secundaria pasa con mala educación a la universidad y de la universidad sale graduado en educación, y vuelve entonces como profesor con esa mala educación.Estamos trabajando dia a dia para mejorar”, dijo el presidente Luis Abinader.

Por José Zabala.

New York- El presidente Luis Abinader realizó exitoso encuentro con los medios de comunicación de la diáspora en el hotel Sheraton de la ciudad de New York, donde intercambió impresiones con todos los presentes. Este gran evento fue organizado por el periodista Daniel García Archibald, dirección de Información y Prensa de la Presidencia de la República Dominicana junto a su gran equipo de trabajo, donde dieron todas las facilidades a los comunicadores para pasar un grato momento con el presidente Luis Abinader.

Durante el encuentro con la prensa, Abinader agradeció el respaldo de todos los medios de comunicación presentes, y lo invitó a compartir con él en las actividades que va a realizar durante su permanencia en los Estados Unidos.

“Estoy muy contento de estar aquí y compartir con la diáspora después de un año de pandemia, donde todos han sufrido tanto. República Dominicana se está recuperando tanto en término de salud como en término económico”, dijo el presidente a los medios de comunicación de la diáspora.

Abinader se refirió a su agenda a la cual llamó “Apretada”, pero con muy buenos beneficios para el país y la comunidad dominicana en el exterior. De inmediato el presidente respondió varias preguntas de los periodistas Ramón Mercedes, José Alduey Sierra, la comunicadora de Tele Unión y el comunicador digital, el bloguero José Zabala, refiriéndose a varios temas del país.

José Zabala se refirió al tema de educación del país y la problemática de los niños cuando llegan a los Estados Unidos con gran deficiencia académica, a lo que el presidente respondió:

“Más que nunca hemos estado trabajando con la educación, porque sabemos que la educación es la clave de la República Dominicana y a pesar de nosotros invertir más dinero, cómo aquella lucha social del 4%, pues no hemos podido mejorar la calidad de la educación. Y tenemos un círculo vicioso, dónde desde la primaria se forman mal, pasan a la secundaria con mala formación, van a la universidad con mala formación y esos mismos salen de la universidad como profesores para también no formar de manera adecuada; entonces lo que nosotros estamos haciendo es tratar de romper eso”, dijo el mandatario.

“Lo que estamos haciendo es una cortante, la última reunión del gabinete de Educación con varios sectores de allá de la nación dominicana fue ayer, y lo que haremos es tratar de romper ese círculo vicioso, es un verdadero círculo el que tenemos que romper para mejorar la educación de nuestro país, que no es solamente los dominicanos que vienen aquí a la diáspora, sino también en términos generales, qué son los grandes retos que tenemos que mejorar, la educación, que a pesar de que hemos invertido más, no hemos mejorado durante años”, finalizó diciendo Luis Abinader a la pregunta del bloguero Zabala.

Luego en la noche en un encuentro con la comunidad organizado por el congresista Adriano Espaillat, el presidente Abinader respondió la misma pregunta sobre la inquietud de la diáspora por la educación dominicana y dijo lo siguiente:

“Este es un tema muy amplio, muy complejo. Hemos tenido una lucha social que ya tiene 8 años, que es invertir el 4% del Producto Bruto Interno en nuestra educación, pero invertir en nuevas escuelas que es necesario en algunos casos, eso no garantiza que tú vas a invertir en una buena calidad de la educación”.

“Este año tuvimos que ser creativos con el tema de la pandemia, y pudimos lograr una educación a distancia para no perder el año escolar como lo perdieron muchos países; pero a partir de ahora, nosotros con la tanda encendida, que no habría una tanda extendida, sino un horario extendido, porque daban clases hasta las 12:30 y 12:30 hasta las 4:00, pues había otro tipo de clases. Ahora estamos incorporando las clases extendidas en el horario y en esa parte, realmente una serie de materia que tienen que ver con la empleabilidad; y uno de nuestros planes también estos cuatro años de gobierno que está, es cambiar la mitad de los liceos, o sea, la mitad de las secundarias en politécnicos, para que puedan educarse en la parte técnica”.

“Ya tenemos aprobado un plan en ese sentido con el Banco Mundial que nos está acompañando para cambiar de los liceos normales a politécnicos, que van a estar en todas las comunidades del país. Nosotros tenemos que romper ese círculo vicioso, este círculo vicioso no es solamente con cemento y con block, es mejorando la calidad de nuestros profesores, dándole formación continua, entregando todo en cursos y maestrías, y con eso estamos trabajando”.

“Quiero decirles que esta semana que pasó, nos reunimos dos veces el gabinete de Educación para ver los problemas que tenemos allá con la capacitación de los profesores, que es básica para nosotros lograr una mejor educación. Quiero decirles que conjuntamente con el tema de seguridad, esos son los dos temas más complejos que tenemos nosotros en términos de mejorar el ejercicio, tanto en educación como en seguridad; porque hay muchas variables que son independientes del presidente y del gobierno, pero están ahí, en ambos casos trabajamos día a día para mejorarlas”, finalizó diciendo el presidente Abinader.