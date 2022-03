Abel Martínez Duran, la quinta columna de Leonel Fernández en el Partido de la Liberación Dominicana

Por Andrés Patiño

El actual alcalde de Santiago de los caballeros, considerado uno de los mejores, que ha tenido esa ciudad

en los últimos 50 años por los habitantes de esta ciudad, está cumpliendo su segundo periodo, y dentro

de este tiempo sus adversarios lo acusan de no cumplir con el pago de prestaciones laborales a ex

colaboradores que fueron desvinculados desde que el tomo la administración la alcaldía de la famosa

ciudad corazón, pero también se le acusa de poseer una presunta fortuna que no tiene forma de

justificar debido a que su origen es de la clase baja, que con los cargos que ha ocupado no podía reunir

la riqueza que posee en la actualidad, aun con estas y otras acusaciones que lo ponen en tela de juicio se

ve como uno de los candidatos favorito de las base del PLD, llegando a convertirse en el candidato

favorito de la región norte por encima de su compueblano Francisco Domínguez Brito

Abel Martínez Duran es precandidato a la presidencia en el partido de la liberación dominicana, para

algunos analistas políticos, Abel Martínez Duran es un político, educador, abogado y empresario exitoso

porque no ha perdido en las posiciones que ha aspirado, en su hoja de vida como servidor público fue

fiscal de la provincia de Santiago de los Caballeros, desde el 1996-2000, diputado del 2002 al 2016,

siendo presidente del 2010 al 2016, y gano la alcaldía de Santiago de los Caballeros para en 2016,

volviendo ganarla en el 2020.

Durante la contienda interna del PLD, entre el grupo de Danilo Medina y Leonel Fernández, Abel

Martínez Duran, se había identificado como un partidario del expresidente Leonel Fernández y se le

atribuye el triunfo en las elecciones municipales del 2020 precisamente, porque los ex miembros del

partido de la liberación dominicana que se fueron con la fuerza del pueblo, votaron por el para que

obtuviera la alcaldía.

En pocas palabras el candidato de la unión es Abel Martínez duran, dentro los precandidatos es el que

podría conciliar una alianza con la Fuerza del Pueblo, y reunir lo que ellos llaman la gran familia

peledeista, los demás precandidatos del ese partido no garantizan que pueda haber un acuerdo de ir

unidos en la candidatura presidencial, pero es de conocimiento público que él, no es el favorito del

expresidente Danilo Medina para las primarias, y se supone que tendrá al final lo que le hicieron a

Leonel Fernández una alianza contra sus aspiraciones de parte de los demás aspirantes Danilistas, por lo

que se entiende que del perder la precandidatura podría haber otra división en el PLD y que pase con su

equipo a la fuerza del pueblo, donde su maestro y líder Leonel Fernández lo espera con los brazos

abiertos.