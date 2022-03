Abel Martínez dice Gobierno ha desamparado a madres solteras

Martínez realizó un amplio recorrido por sectores del municipio Santo Domingo Este, compartiendo de cerca con líderes comunitarios y con empresarios de diversas ramas a quienes animó a seguir trabajando desde su proyecto presidencial para transformar la vida de todas y todos los dominicanos, principalmente de los que más necesitan de una mano amiga.

Santo Domingo Este.- Un amplio recorrido encabezó Abel Martínez por populosos sectores de la circunscripción No.1 de Santo Domingo Este, promoviendo sus aspiraciones presidenciales de cara a las consultas populares que realizará el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) el 16 de octubre, recibiendo un significativo respaldo de mujeres y jóvenes de esa organización política, además de ciudadanos que han decido pasar a formar parte del partido de la estrella amarilla, en apoyo a sus aspiraciones presidenciales.

En sus intervenciones, Abel Martínez criticó la falta de acciones y políticas públicas en beneficio de las madres solteras, quienes a su juicio, “han sido completamente ignoradas y desamparadas por las actuales autoridades, pues no se ha visto de este Gobierno nada que signifique apoyo, acompañamiento ni asistencia para ellas, que ven con desesperanza el futuro de sus hijos al no tener quién las impulse a salir adelante, viviendo una pesadilla constante por la falta de oportunidades, por el alto costo de los alimentos, de las medicinas, y peor aún, sin una planificación desde Estado que les garantice mejorar sus condiciones de vida”.

Abel señaló que el estado de indefensión que abruma a las madres solteras es alarmante, considerando que más del 80% de los nacimientos que se registran el país corresponden a mujeres solteras, en su mayoría de escasos recursos y de éstas, más del 20% son menores de 20 años, “que se ven obligadas a dejar sus estudios, aumentando así su círculo de pobreza; pero tampoco pueden trabajar porque no tienen quién cuide a sus hijos ya que no se está dando seguimiento al desarrollo de las estancias infantiles que se pusieron en ejecución de manera exitosa en todo el territorio nacional en el pasado gobierno del PLD”.

El aspirante presidencial manifestó que “hay cientos de miles madres criando solas a sus hijos y no tienen apoyo de un presidente que nos dice que hablemos de soluciones y no de críticas; a esto yo le diría: ¿presidente: usted quiere soluciones? Dé empleo a las mujeres, dé las oportunidades a la juventud, ayude el campo, estabilice los precios, invierta en los pobres y en los barrios, reactive los planes sociales para que operen de manera permanente; pero ellos son sordos, no les importa la gente pobre y por eso los vamos a sacar en el 2024”.

Abel Martínez sostuvo encuentros en Villa Duarte, Calero, Maquiteria, Los Mameyes, Ensanche Isabelita y Villa Faro, acompañado de miembros del Comité Político y del Comité Central, así como de diputados, regidores, y una gama de dirigentes del PLD del municipio Santo Domingo Este, así como de líderes comunitarios y empresarios de incidencia en esta importante zona de la provincia Santo Domingo